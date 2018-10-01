Великая и прекрасная сделка: как Трамп победил Канаду и Мексику. LIVE

«За последние пять лет мы потеряли на торговле (с Китаем и Европейским союзом) $800 млрд», - говорит Трамп. «Мы больше этого не допустим», - обещает Трамп. «Мы больше не можем допустить, чтобы продолжалось то, что происходит последние 25 лет». Трамп напоминает о своей угрозе ввести 20-процентный тариф на импорт автомобилей из ЕС.