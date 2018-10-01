Курсы валют$ 65.32 (-0.189) 75.55 (-0.589)
Пенсионный советник
Москва: +10°C
Война на коньках: Загитова или Медведева
Великая и прекрасная сделка: как Трамп победил Канаду и Мексику. LIVE

Трамп рассказывает об условиях новой сделки между США, Канадой и Мексикой. Онлайн

Президент США Дональд Трамп Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Дональд Трамп
США, Канада и Мексика заключили новое торговое соглашение взамен Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Новый договор USMCA должен, по словам американского президента Дональда Трампа, сблизить «три великие нации» в конкуренции с остальным миром. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с пресс-конференции Трампа, где он подводит итоги переговоров.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
19:20

«За последние пять лет мы потеряли на торговле (с Китаем и Европейским союзом) $800 млрд», - говорит Трамп. «Мы больше этого не допустим», - обещает Трамп. «Мы больше не можем допустить, чтобы продолжалось то, что происходит последние 25 лет». Трамп напоминает о своей угрозе ввести 20-процентный тариф на импорт автомобилей из ЕС.

19:16

Трамп говорит, что Китай, как и США тоже хотят договориться по торговле. Он также отмечает, что потребуется помощь Китая в решении проблемы с Северной Кореей.

19:13

Особой похвалы от Трампа удостаивается Индия, которую американский президент называет «королем тарифов».

19:10

Трамп вспоминает, о том, как США удалось договориться с Южной Корее. Он также упоминает сделку с Японией.

19:05

Трамп планирует подписать новое соглашение в ноябре, после чего оно уйдет в Конгресс. Он не исключает, что конгрессмены будут чинить препятствия.

19:03

Трамп заверяет, что компании намерены вернуться в США. И снова повторяет, что они заключили «действительно замечательную (сделку) для США, Канады и Мексики».

19:00

Президент США говорит, что сделка будет «новым рассветом для американской автопромышленности». Он уверен, что соглашение превратит Северную Америку в мощную промышленную державу.

18:55

Новое соглашение - это «историческая победа» для автопроизводителей. Трамп уверен, что теперь США будут выпускать больше машин.

18:51

Трамп говорит, что условия сделки выгодны американским фермерам. «Это очень хорошая сделка для наших фермеров. Мексика и Канада будут теперь более открытыми». По словам президента США, местным фермерам теперь будет проще экспортировать молочные продукты, включая сыр и мороженое, а также яйца.

18:47

Трамп благодарит и канадского премьер-министра Джастина Трюдо за «великолепную сделку для всех нас». Он говорит, что новая сделка «прекрасна для многих людей» и называет ее «одной из самых прогрессивных торговых сделок» в мире.

18:43

Трамп благодарит действующего президента Мексики Энрике Пенья Ньбето. Называет его «потрясающим». Трамп также упомянул избранного летом 2018 года следующего президента Мексики - Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. По словам американского президента, с последним у него сложились «действительно хорошие отношения».

18:39

Договор охватывает объем торговли между странами на $1,2 трлн. Трамп поздравляет со сделкой торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

18:35

«Во время кампании я обещал добиться пересмотра договора NAFTA... и сегодня я сдержал это обещание», - говорит Трамп.

18:31

Трамп признается, что очень рад новой сделке. Он повторяет, что NAFTA была «одной из худших сделок».

18:28

Трамп называет USMCA «одной из самых важных сделок». Он благодарит нескольких сенаторов за помощь в заключении этого соглашения. Отдельной благодарности заслужил сенатор Джони Эрнст из Айовы.

18:25

Объявляют президента США. Он начинает свое выступление.

18:23

5-минутная готовность.

18:18

Сегодняшнюю пресс-конференцию Дональд Трамп также анонсировал в своем твиттере.

18:15

Добрый вечер, дорогие читатели! США, Канада и Мексика заключили новое торговое соглашение взамен Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Президент США Дональд Трамп уже выпустил несколько радостных твиттов по этому поводу. И должен подвести итоги долгих переговоров на пресс-конференции. «Газеты.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.