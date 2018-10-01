Великая и прекрасная сделка: как Трамп победил Канаду и Мексику. LIVE

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«За последние пять лет мы потеряли на торговле (с Китаем и Европейским союзом) $800 млрд», - говорит Трамп. «Мы больше этого не допустим», - обещает Трамп. «Мы больше не можем допустить, чтобы продолжалось то, что происходит последние 25 лет». Трамп напоминает о своей угрозе ввести 20-процентный тариф на импорт автомобилей из ЕС.
Трамп говорит, что Китай, как и США тоже хотят договориться по торговле. Он также отмечает, что потребуется помощь Китая в решении проблемы с Северной Кореей.
Особой похвалы от Трампа удостаивается Индия, которую американский президент называет «королем тарифов».
Трамп вспоминает, о том, как США удалось договориться с Южной Корее. Он также упоминает сделку с Японией.
Трамп планирует подписать новое соглашение в ноябре, после чего оно уйдет в Конгресс. Он не исключает, что конгрессмены будут чинить препятствия.
Трамп заверяет, что компании намерены вернуться в США. И снова повторяет, что они заключили «действительно замечательную (сделку) для США, Канады и Мексики».
Президент США говорит, что сделка будет «новым рассветом для американской автопромышленности». Он уверен, что соглашение превратит Северную Америку в мощную промышленную державу.
Новое соглашение - это «историческая победа» для автопроизводителей. Трамп уверен, что теперь США будут выпускать больше машин.
Трамп говорит, что условия сделки выгодны американским фермерам. «Это очень хорошая сделка для наших фермеров. Мексика и Канада будут теперь более открытыми». По словам президента США, местным фермерам теперь будет проще экспортировать молочные продукты, включая сыр и мороженое, а также яйца.
Трамп благодарит и канадского премьер-министра Джастина Трюдо за «великолепную сделку для всех нас». Он говорит, что новая сделка «прекрасна для многих людей» и называет ее «одной из самых прогрессивных торговых сделок» в мире.
Трамп благодарит действующего президента Мексики Энрике Пенья Ньбето. Называет его «потрясающим». Трамп также упомянул избранного летом 2018 года следующего президента Мексики - Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. По словам американского президента, с последним у него сложились «действительно хорошие отношения».
Договор охватывает объем торговли между странами на $1,2 трлн. Трамп поздравляет со сделкой торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.
«Во время кампании я обещал добиться пересмотра договора NAFTA... и сегодня я сдержал это обещание», - говорит Трамп.
Трамп признается, что очень рад новой сделке. Он повторяет, что NAFTA была «одной из худших сделок».
Трамп называет USMCA «одной из самых важных сделок». Он благодарит нескольких сенаторов за помощь в заключении этого соглашения. Отдельной благодарности заслужил сенатор Джони Эрнст из Айовы.
Объявляют президента США. Он начинает свое выступление.
5-минутная готовность.
Сегодняшнюю пресс-конференцию Дональд Трамп также анонсировал в своем твиттере.
Добрый вечер, дорогие читатели! США, Канада и Мексика заключили новое торговое соглашение взамен Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Президент США Дональд Трамп уже выпустил несколько радостных твиттов по этому поводу. И должен подвести итоги долгих переговоров на пресс-конференции. «Газеты.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.