Трамп обидел соседей: к чему пришли США, Мексика и Канада

«Прекрасная», «великая» и «историческая» — так президент США Дональд Трамп назвал торговое соглашение с Мексикой и Канадой.

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Его комментарий, как обычно, был опубликован в твиттере. По его словам, сделку с Канадой удалось заключить только «вчера поздно вечером» уже когда истекал дедлайн по переговорам.

«Это великая сделка для все трех стран, решающая многие недостатки и ошибки NAFTA, она значительно открывает рынки для наших фермеров и производителей, сокращает торговые барьеры для США и еще больше сближает три великих нации в конкуренции с остальным миром. USMCA - историческая сделка!» - написал, в частности, хозяин Белого Дома.

Комментарий премьер-министра Канады Джастина Трюдо был, предсказуемо, более сдержанным: «Хороший день для Канады и ее ближайших торговых партнеров».

Новое соглашение USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) «приведет к более свободным рыночным отношениям, более справедливой торговле и устойчивому экономическому росту в нашем регионе. Оно укрепит средний класс и создаст хорошие, высокооплачиваемые рабочие места и новые возможности для почти полумиллиарда людей, которые зовут Северную Америку своим домом», — говорится на сайте правительства Канады.

США и Мексика заключили соглашения в конце сентября, в это воскресенье, 30 сентября, к нему присоединилась Канада. Новый договор, как ожидается, будет подписан президентом США Дональдом Трампом и его канадским и мексиканским коллегами через 60 дней, пишет The Washington Post.

Новая свобода рынков

Срок для заключения соглашения USMCA с Канадой истекал 30 сентября. Президент угрожал ввести пошлины на канадские автомобили в случае срыва переговоров. Детали нового соглашения пока не раскрыты, однако по информации The Wall Street Journal, Канада согласилась ограничить меры по поддержке своей молочной промышленности. Это расширит доступ на канадский молочный рынок американским производителям. Кроме того, Канада по новым условиям снизит пошлины на американские молочные продукты.

В договоре сохранится статья, которая разрешает партнерам обжалование протекционистских мер США в сфере торговли. Ранее США настаивали вычеркнуть из соглашения эту статью. В частности, Вашингтон предлагал упразднить суды NAFTA, защищавшие интересы стран для предотвращения внутреннего торгового конфликта.

Сообщается, что впервые в договоре будет прописано взаимодействие в сфере финансовых услуг и цифровой экономики. Эти сферы значительно выросли по капитализации и оборотам после 1994 года, когда было заключено первое североамериканское соглашение. В договоре также рассматривается электронная торговля с новыми мерами защиты интеллектуальной собственности, включая десятилетние патенты на биологические препараты, пишет американская газета.

Предыдущее трехстороннее соглашение NAFTA подвергалось критике со стороны Трампа. По его мнению, договор стимулировал миграцию в США и лишал рабочих мест американцев. Кроме того, в отношениях страны с их южным партнером образовался торговый дефицит. Президент считал это «одной из худших торговых сделок». В прошлом году импорт мексиканских товаров в США превысил экспорт на $71 млрд.

Заключенное в конце сентября соглашение с Мексикой ужесточает правила беспошлинной поставки автомобилей в США. 40-45% узлов и деталей экспортируемых в США автомобилей должны изготавливаться высокооплачиваемыми рабочими (с оплатой минимум $16 в час). Спорным вопросом были и контроль за нелегальной миграцией в США. В конце августа Трамп заявил, что по этому вопросу достигнуты договоренности, но не раскрыл деталей.

Ранее Канада заявляла о требовании защитить от пошлин на импортную сталь и алюминий, которые могут быть распространены на автомобили с канадских заводов. Оттава могла в новом договоре согласиться на некую форму квот на поставки в США, отмечают собеседники The Washington Post.

Мир вместо войны

Пересмотр невыгодных для США торговых договоров и изменение тарифной политики Трамп называл одной из главных задач на посту президента. Спустя 20 месяцев в Белом доме президент пересмотрел отношения со странами, на долю которых приходится примерно две трети из $3,9 трлн товаров, которые США покупают и продают по всему миру, пишет The Washington Post. Он обновил существующие торговые договоры с Южной Кореей, а теперь и со своими североамериканскими соседями.

Параллельно он развернул торговые войны с рядом стран, включая Китай. Напомним, что с 24 сентября США ввели десятипроцентные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью около $200 млрд.

Свою тактику американский президент объяснял так: «Торговые войны - это хорошо, и в них легко победить».

«Достигнутые договоренности (с Канадой и Мексикой. — «Газета.Ru») – это новый сигнал всем торговым партнерам США о том, что с ними можно прийти к взаимоприемлемым соглашениям, даже несмотря на их жесткую позицию», — считает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

Канада и Мексика занимают первое и второе место среди экспортных рынков для компаний США. По словам источников The Washington Post, новое соглашение «вернет миллиарды долларов производства» автомобильной промышленности в Соединенные Штаты. Новая сделка позволяет североамериканским производителям в этом секторе соперничать с глобальными конкурентами. Сделка также включает в себя усиленную защиту трудовых прав, окружающей среды и интеллектуальной собственности. Договор будет проверять и по необходимости обновляться каждые шесть лет.

«По всей видимости, Дональд Трамп и его администрация не рассматривают смягчения уже установленных ограничений (в отношении Китая. — «Газета.Ru»), однако готовы идти навстречу по другим пунктам торговых соглашений. Считаю, что новость о заключении договоренностей в рамках USMCA станет мощным стимулом для роста на фондовом рынке, а S&P500 может подняться выше 3000 пунктов в ближайшие полтора месяца. Ожидаю, что до конца первого квартала 2019 года США заключат новые соглашения о взаимной торговле с партнерами из АТР, кроме Китая. Это также станет значимым позитивным драйвером для основных фондовых индексов», — прогнозирует Меркулов.