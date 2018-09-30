«Наши корабли блокируют пути»: США угрожают России

Глава МВД США Райан Зинке заявил, что американские военно-морские силы могут создать энергетическую блокаду России, если Вашингтону необходимо будет сделать так, чтобы Москва не совершала поставки своих энергоносителей в страны Ближнего Востока, как она это делает в Европе.

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«У Соединенных Штатов есть такая возможность — с помощью нашего флота следить за тем, чтобы морские пути были открыты. И, если необходимо, блокировать их, чтобы убедиться, что их (российские – прим. «Газета.Ru») энергоносители не вышли на рынок», — сказал Зинке на отраслевом мероприятии в Питтсбурге, организованном американским Альянсом энергопотребителей.

Он также обвинил Россию в потребительском отношении к Ближнему Востоку.

«Россия – очень односторонне развитая страна, ее экономика зависит только от способности продавать энергоносители. Я считаю, что причина, по которой они находятся на Ближнем Востоке, заключается только в намерении продавать там энергоносители», — заключил американский чиновник.

В начале нынешней недели президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на заседании 73-й Генеральной ассамблеи ООН заявил, что новый экспортный газопровод из России в Европу «Северный поток — 2» сделает Германию полностью зависимой от России, передает ФАН.

«Германия станет полностью зависимой от российской энергии,

если она немедленно не изменит курс», — сказал глава Белого дома.

Он похвалил Польшу и другие страны, которые развивают энергетические проекты, не связанные с Россией. Американский лидер также раскритиковал страны ОПЕК за «завышение цен».

По словам американского президента, ОПЕК и страны-члены соглашения «обкрадывают весь остальной мир» и необоснованно завышают цены на нефть. Трамп отметил, что ему это не нравится «и никому не должно нравиться».

В ответ на это официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке написала, что не все участники ГА ООН принимают сторону Трампа в вопросах российских энергоносителей.

«Россию решил, видимо, всуе не упоминать. Сказал только, что Германия должна срочно переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе будет зависеть от России. На этих словах делегация ФРГ захихикала», — рассказала российский дипломат.

Немецкий политолог Александр Рар указал, что заявления президента США не имеют под собой оснований, а сотрудничество с Россией, напротив, выгодно для немецкой стороны.

«Трамп это все хорошо знает, он просто хочет защитить интересы своих производителей. Ему нужна поддержка в бизнес-структурах своей собственной страны, он ставит на нефтяников, газовиков, которым хочет открывать европейские рынки, выгоняя оттуда российский газ», — отметил аналитик.

Тогда же заместитель госсекретаря США Джон Салливан в ходе встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным на полях Генеральной ассамблеи ООН обсудил совместные усилия против российских энергопроектов, «запугивающих Украину».

«Салливан встретился сегодня с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным на полях Генеральной ассамблеи ООН. Они обсудили широкий диапазон проблем, включая совместные усилия против пагубного влияния России,

использования Россией энергетических проектов для запугивания Украины и других европейских союзников,

а также прогресс Украины в осуществлении политических и экономических реформ», — рассказали в Госдепе.

Поведение американской делегации на «полях» ГА ООН прокомментировал и министр нефти Ирана Бижан Зангане — он заявил, что Дональд Трамп должен прекратить вмешиваться в дела Ближнего Востока.

«Если Трамп хочет, чтобы цены на нефть перестали расти, а рынок не дестабилизировался, он должен прекратить вмешательство в регион Ближнего Востока и перестать препятствовать добыче и экспорту иранской нефти», — сказал Зангане.

В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас указал, что аргументы, которыми подкрепляется заявление американского президента об энергетической «зависимости» ФРГ от России, не соответствуют действительности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган же и вовсе заявил, что Соединенные Штаты втягивают весь мир в экономическую войну. Турецкий лидер указал, что Анкара и Берлин должны торговые вместе с другими странами предотвращать торговые конфликты. По его словам, безответственный подход американских властей все больше загоняет мир в фазу беспощадной экономической войны.

Стоит добавить, что

Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель выступили в защиту поставок российского газа и на июльском саммите НАТО в Брюсселе.

«Трамп сказал участникам: «Вы все кормите Россию, Германия дает ей много денег». О Турции он не сказал из вежливости. Но я не выдержал и ответил, что мы получаем 50% нашего природного газа из России, а если мы не будем его покупать, наши граждане будут мерзнуть зимой», — сказал Эрдоган.

Затем, по его словам, в разговор вступила Ангела Меркель, которая сказала, что Германия получает из России 38% газа от всего объема своего потребления. «И она также не может допустить, чтобы ее народ мерз», — подчеркнул президент Турции.

Лидеры стран были вынуждены отстаивать свои позиции перед США, приводит НСН комментарий главного научного сотрудника Института США и Канады РАН, доктора экономических наук Владимира Васильева.

«Здесь ситуация совершенно четкая и понятная. Дональд Трамп выражает интересы Республиканской партии. Среди спонсоров этой партии традиционно большую роль играли энергетические компании США или компании топливно-энергетического комплекса (нефтяные, газовые и так далее). Поэтому здесь в классической форме сошлись политические и экономические интересы в данном случае Республиканской партии. Как говорится, рука руку моет», — объяснил специалист.

Эксперт напомнил, что несколько лет назад Америка превратилась в энергетического экспортера. Позднее, летом прошлого года Трамп провозгласил новую энергетическую стратегию США. То есть с течением времени США должны превратиться в мирового экспортера энергоресурсов, включая нефть и газ. Также, отметил Васильев, было официально провозглашено, что Вашингтон начинает передел мирового энергетического рынка.