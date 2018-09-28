«Справедливая цена»: когда подорожает рубль

Deutsche Bank признал рубль одной из самых недооцененных мировых валют. Отмечается, в частности, что сейчас рубль слабее своего «справедливого курса». По словам экономиста Deutsche Bank Кристиана Ветошки, на данный момент рубль слабее на 15%. Специалист считает, что рубль сможет укрепиться до 60 руб. за доллар.

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Помимо рубля в тройке самых недооцененных валют оказались турецкая лира и колумбийский песо.

Доллар США, по мнению аналитиков банка, оказался, наоборот, переоценен на 7%.

Как отмечается в исследовании Deutsche Bank, поддержку рублю оказывают, в частности, недавнее повышение Центробанком РФ ключевой ставки, валютные резервы, приостановка закупки валюты Банком России в рамках действующего бюджетного правила.

В августе Минэкономразвития заявляло также, что ожидает укрепления рубля и возвращение курса доллара к 63,6-63,8 руб.

«Ожидается, что курс рубля к доллару США вернется к уровням 63,6-63,8 рубля за доллар во второй половине 2019 года и в дальнейшем продолжит ослабляться темпом, близким к инфляционному дифференциалу между Россией и странами — торговыми партнерами», — заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что последовательная реализация макроэкономической политики в рамках бюджетного правила обеспечит низкую зависимость курса рубля к доллару.

В Минфине также увидели серьезное отклонение курса рубля от справедливых значений. Еще 12 августа об этом заявлял замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что «у России внешний баланс очень сильный, профицит текущего счета большой».

«И с такими внешними балансами очевидно, что сейчас у нас серьезное отклонение от такого справедливого среднесрочного курса», — сказал он.

Сильнее всех живых

Вербальную поддержку национальной валюте оказал и министр экономического развития Максим Орешкин. По словам главы Минэкономразвития, при текущей цене на нефть около $80 за баррель равновесный курс рубля должен находиться на уровне 50 руб. за доллар.

Орешкин также заявил, что не видит причин для изменения среднесрочного и долгосрочного прогноза курса в 63-64 руб. за доллар на фоне сильного платежного баланса и умеренного внешнего долга.

Министр отметил, что, хотя глобальный кризис уже накрыл ряд развивающихся стран, Россия имеет достаточный запас прочности.

Глава Минэкономразвития объяснил ослабление российской валюты оттоком капитала из стран. По словам Орешкина, отток капитана всегда оказывает влияние на рынок в России. «Как только он закончится, вся тенденция будет разворачиваться в обратную сторону», — заявил Орешкин.

Более того, в начале сентября он заявил, что следует продавать доллары и покупать рубли.

С позицией о недооцененности российских активов согласен Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

«Не только в рубле, но и в российских акциях и облигациях по-прежнему присутствует сильно преувеличенный (и потому несправедливый) геополитический дисконт, поскольку американские сенаторы сейчас заняты подготовкой к выборам в конгресс в ноябре и «полировкой» бюджета на следующий год», — говорит эксперт.

Доллар по 50 рублей?

Рожанковский уверен, что у сенаторов, инициирующих очередные санкции против РФ, «физически не хватит времени проголосовать, например, за антибанковские санкции в отношении России. А именно эти факторы на фоне растущей нефти особенно сильно давили на рубль в последнее время, справедливый курс к доллару которого, согласно «трехкомпонентной эконометрической модели, составляет при нынешнем уровне цен на нефть даже не 60, а порядка 50 рублей».

При этом эксперт говорит, что не стоит спешить с прогнозами молниеносного укрепления рубля, поскольку оно не выгодно правительству, у которого в нынешней ситуации политической неопределенности по сути нечем покрывать дефицит бюджета в случае его формирования по причине курсового роста рубля против доллара и евро.

«Быстрое укрепление рубля возможно лишь в случае полноценного возобновления трансграничных операций carry trade – причем,

рубль в перспективе мог бы «нырнуть» даже ниже 50 рублей – ближе к 45 рублям за доллар, но это возможно только в случае наступления окончательной ясности по поводу санкционного статуса (облигаций федерального займа)», — резюмирует Рожанковский.

Российская валюта в начале недели вернулась к уверенному росту после того, как 10 сентября курсы доллара и евро по отношению рублю обновили максимумы за 2,5 года.

Сейчас на Московской бирже доллар торгуется по 65,83 руб., евро — по 76,29 руб.