Баллы могут отменить: как россиянам пересчитают пенсии

Правительство, возможно, изменит форму расчета страховых пенсий. Как уточняют «Ведомости», речь идет об одной из мер развития системы пенсий, которая указана в «Основных направлениях деятельности правительства» до 2024 года. Документ уже одобрен кабмином, сообщили «Ведомости».

По словам одного из источников, имеется в виду отмена балльной пенсионной формулы. Другие источники эту информацию не подтвердили, но рассказали, что речь шла об улучшении расчета пенсий.

Как отмечается, для получения страховой пенсии нужно достичь пенсионного возраста, иметь определенный трудовой стаж, а также набрать нужное количество пенсионных баллов. Эти баллы переводятся в рубли в соответствии с определенной правительством «стоимостью». К этой сумме добавляется фиксированная выплата.

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О том, что правительство не устраивает действующая система расчета пенсий социальный вице-премьер Татьяна Голикова заявляла уже неоднократно.

И она не исключала возможность отмены действующей балльной системы.

По ее словам, система непрозначна, а расчеты слишком сложны. Проконтролировать, каким образом формируется будущая пенсия, исходя из этой формулы, и просчитать размер будущих выплат практически невозможно. Одна из причин — стоимость балла в рублях пересматривается и утверждается ежегодно в зависимости от возможностей бюджета. Так что до самого момента назначения пенсии работник мог только примерно оценить размер будущей пенсии в ничего не говорящих ему «баллах».

Согласно данным ПФР на 1 января этого года, для получения страховых выплат нужно набрать 13,8 баллов и иметь девятилетний стаж. При этом стоимость балла составляет 81,49 руб., а фиксированная выплата — 4982,9 руб.

Сейчас отмечается дисбаланс в пенсионной системе: баллы индексируют в зависимости от уровня инфляции, а это приводит к завышению пенсионных обязательств. Помимо этого действующая формула сложна, а система зависима от уровня зарплаты, поэтому работники с низкими зарплатами «обречены» на маленькие пенсии.

Кроме того, 27 сентября Госдума ратифицировала в третьем чтении Конвенцию МОТ, согласно которой уровень пенсий должен быть не меньше 40 процентов от утраченного заработка. Нынешняя модель расчетов это условие не соблюдает.

Кроме того, в четверг Госдума утвердила в третьем чтении основные параметры пенсионной реформы. Главное нововведение – увеличение возраста выхода на пенсию до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

Также была одобрена выплата 25-процентной надбавки к пенсиям для неработающих пенсионеров, живущих на селе.

Другие одобренные во втором чтении поправки посвящены вопросу накопительной пенсии, которую депутаты фракции предлагают выплачивать в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. Также уточнен порядок индексации пенсий. Начиная с 1 января 2019 года и заканчивая 2024 годом, индексация пенсий будет осуществляться с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее.

Кроме того, в третьем чтении был принят законопроект о зачислении изъятых у коррупционеров средств в Пенсионный фонд. Новая норма Бюджетного кодекса должна начать действовать с 1 января 2019 года. Как указывалось в пояснительной записке к документу, до 2024 года законопроект позволит перечислить в казну 1,8 млрд рублей. Впрочем, сумма эта условная, так как точно рассчитать ее невозможно.

На этом, впрочем, реформа пенсионной реформы не завершится. По словам Голиковой, предстоят еще минимум два нововведения, помимо изменения в расчетах при начислении пенсий.

Одно из них касается увеличения доходов Пенсионного фонда за счет вывода из тени части зарплат. Правительство сейчас готовит новый комплекс мер по уходу от зарплат «в конвертах».

По оценке Минфина, нелегальные доходы работников в 2017 году составили порядка 5 триллионов рублей (около 10 процентов от уровня официального фонда оплаты труда). В неформальном секторе, по оценкам Росстата и Минтруда, трудятся сегодня около 13-15 млн человек.

Другое нововведение должно коснуться накопительной части пенсионной системы. Минфин и Центробанк должны представить концепцию перевода накоплений в добровольный формат, чтобы у будущих пенсионеров формировался индивидуальный пенсионный капитал.