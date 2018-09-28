Обвинения в мошенничестве: что грозит Илону Маску

Финансовый регулятор США — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) — подала в суд на главу компании Tesla Илона Маска. Он обвиняется в мошенничестве.

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Хотел произвести впечатление на свою подружку

Исковое заявление SEC подала в федеральный суд Манхэттена. В нем говорится, что основанием для иска являются несколько «ложных и вводящих в заблуждение» сообщений в твиттере о намерении сделать компанию непубличной.

В прошлом месяце, Маск заявил о планах сделать Tesla частной компанией и выкупить все акции на бирже по фиксированной цене в $420.

Стоимость акции в $420 была установлена якобы «из-за значимости этого числа в культуре марихуаны», — сообщало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на содиректора отдела безопасности комиссии Стивена Пейкина.

Параллель с марихуаной и желание выкупить акции, по мнению SEC, должны были произвести впечатление на подругу Маска.

Назначая сделку предприниматель подчеркнул, что финансирование проекта «обеспечено». После твита цена акций Tesla выросла. По данным Reuters, после твита котировки Tesla на бирже подскочили на 6,5%, до $363,4 за акцию.

Это заявление и реакция на него привели к значительным нарушениям в работе рынка ценных бумаг, утверждает регулятор.

SEC говорит также, что Маск «не обсудил и тем более не согласовал ключевые условия сделки, включая цену, с любым потенциальным источником финансирования».

В настоящее время Илон Маск владеет 22% акций Tesla.

В США закон запрещает публичным компаниям делать ложные заявления или вводить инвесторов в заблуждение насчет существенной информации относительно предстоящих сделок.

На этом основании SEC требует запретить Маску занимать руководящие должности в компании, поскольку ее акции публично обращаются на бирже.

Компания заверяла, что будет сотрудничать с властями. «В прошлом месяце, после анонса Илона о выкупе акций, Tesla получила запрос от Минюста на предоставление некоторых документов, после чего выполнила его. Никакой повестки в суд для дачи показаний мы не получали. Мы уважаем желание министерства получить информацию и надеемся, что дело быстро разрешится, как только оно получит все данные», — заявил представитель Tesla.

Сам Маск назвал обвинения регулятора необоснованными. «Это очень опечалило и разочаровало меня. Я всегда действовал в интересах правды, прозрачности и инвесторов. Честность — самое важное для меня в жизни, и факты покажут, что я никоим образом не скомпрометировал себя»,— сказал глава Tesla.

Так как компания уже привлекла внимание следователей, они могут начать проверку и других высказываний Илона Маска о состоянии дел в его бизнесе.

Ранее в августе группа акционеров Tesla подала против Маска коллективный иск, пожаловавшись на понесенные финансовые потери. В сентябре Илона Маска обвинил в биржевых махинациях глава исследовательской компании Citron Research.



Несмотря на то что бизнесмен уже отказался от своей затеи с выкупом, ему действительно может грозить уголовное преследование за неосторожную публикацию в социальной сети.

Штраф и тюрьма

В случае признания его виновным Маску может грозить отстранение от руководства компанией и даже тюрьма. Об этом сообщил в четверг телеканалу CNBC бывший председатель комиссии Харви Питт.

«Ему [Маску] может грозить ряд наказаний. На него могут наложить штраф, он может быть временно или совсем отстранен от исполнения обязанностей главного исполнительного лица или директора публичной компании», — отметил Питт.

«Последний вариант, естественно, нанесет крайне жесткий удар по Tesla», — добавил экс-чиновник.

Пока дело Маска находится на ранней стадии, а расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам может затянуться на несколько месяцев.

Неудачи Маска и Tesla прокомментировал бывший вице-президент General Motors Боб Лутц. По его словам, Маск — «неплохой парень, который не умеет управлять автомобильной компанией».

«Они никогда не сделают Model 3 [седан Tesla — «Газета.Ru»] прибыльной, потому что ее стоимость слишком высока. У него работают 9 тыс. человек на заводе, который производит меньше 150 тыс. машин в год. Расчеты не сходятся.

Эта компания копает себе могилу», — заявил автомобильный магнат в интервью CNBC.