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Разоружение России: США бьют санкциями по оборонке

США ввели санкции против 12 российских предприятий

США ввели санкции в отношении 12 российских компаний и научно-исследовательских организаций. Все они так или иначе работают на оборонно-промышленный комплекс России. Эти компании не смогут покупать американские продукцию и технологии двойного назначения. За последнюю неделю это уже второй подряд санкционный пакет, целенаправленно бьющий по отечественному ОПК. Пока чиновники утверждают, что никакого серьезного негативного эффекта ограничительные меры не оказывают.

Министерство торговли США опубликовало список из 12 российских организаций, с которыми теперь американцам нельзя вести технологические экспортно-импортные операции. Вероятнее всего, они не смогут купить не только товары двойного назначения, но и вообще любую продукцию американского производства. Компании США просто побоятся иметь с ними дело. Неамериканцы тоже — в ограничительных мерах есть пункт на запрет реэкспорта в адрес «двенадцати».

По мнению американских властей, все поименованные компании действуют вразрез с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов.

При этом АО «НИИ «Вектор», «ИнфоТеКС», ФГУП НПП «Гамма» и Syrus Systems обвиняются в том, что они «способствовали деятельности злонамеренных российских субъектов в киберпространстве». «Дайвтехносервис» и научно-производственное предприятие подводных технологий «Океанос» внесены в санкционный список за «поставки оборудования и оказание поддержки ВМФ России».

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«Аэрокомпозит», обнинское научно-производственное предприятие «Технология», «Авиадвигатель», «Системы прецизионного приборостроения», воронежский НИИ «Вега» пострадали «за поддержку российской военной аэрокосмической отрасли».

А Nilco Group, базирующаяся в Белоруссии, Иране и России, включена в список по обвинению в материальной поддержке иранской ядерной программы.

Стоит отметить, что за последнюю неделю США уже второй раз вводят санкции против компаний и людей, связанных с российской оборонкой.

20 сентября ограничения были распространены на 27 физлиц и шесть предприятий, которые «действуют в интересах оборонных и разведывательных секторов России» в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

Кроме того, впервые были введены санкции в отношении покупателей российского вооружения. Под удар попали Управление вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальник Ли Шанфу. Их наказали за покупку российских самолетов Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые санкции США против России враждебными действиями. «Эти действия являются враждебными, скажем так, недружественными, непредсказуемыми и, конечно, продолжающими наносить вред и без того находящимся в жалком состоянии двусторонним отношениям», — сказал он журналистам.

В санкциях против предприятий ОПК, безусловно, «можно усмотреть фактор недобросовестной конкуренции, нечестной конкуренции».

Санкции — это «попытка нерыночными методами, методами, которые идут вразрез с нормами и принципами международной торговли, вытеснить с рынков главного конкурента американских производителей». «Продукция российского ВПК не просто конкурентна, а зачастую сверх конкурента», — уверен представитель Кремля.

Российские чиновники, ответственные за оборонку, утверждают, что американские санкции ей не страшны. «Снизить темпы нашего развития в этом плане просто-напросто невозможно, — заявил телеканалу «Россия 1» заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. — Мы всегда найдем выход из этой ситуации».

Экспортер российских вооружений — Рособоронэкспорт — подсчитал, что портфель его заказов вырос с августа этого года еще на $1 млрд и оценивается в $46 млрд.

«Рособоронэкспорт — компания, демонстрирующая хорошие темпы развития военно-технического сотрудничества с иностранными государствами даже вопреки санкциям, которые все в мире давно считают очевидным проявлением недобросовестной конкуренции со стороны США и некоторых их партнеров», — сказал в ходе военной выставки ADEX в Баку гендиректор компании Александр Михеев (цитата по РБК).

«Мы привыкли к жесткой конкуренции и острому, зачастую недобросовестному политическому подтексту, которым пронизана мировая торговля оружием», — добавил Борисов.

Одним из механизмов, который позволяет уйти от санкционного давления США, является переход к расчетам в национальных валютах, а не в долларах.

«В принципе, основные наши партнеры — покупатели нашей техники смотрят на эту проблему вполне здраво. Зачем нам иметь контракты с Ираком или Китаем в долларах? В этом нет никакой необходимости», — сказал ранее журналистам вице-премьер по ОПК Юрий Борисов.

«Нас интересует вся валюта, которая имеет реальную рыночную ликвидность, которую мы всегда можем превратить в рубли: евро, швейцарские франки, фунты, рупии. На долларе свет клином не сошелся», — сказал он.

По данным источников «Газеты.Ru», Рособоронэкспорт сейчас все новые контракты заключает не в долларах.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «Газету.Ru» ранее также заверили, что все чаще делают ставку на рубль «в тех взаимоотношениях, где мы сами производим расчеты с зарубежными покупателями», а «российские банки устанавливают прямые отношения с Центральными банками и крупными банками стран-покупателей».

«С рядом зарубежных партнеров мы уже выстроили подобные механизмы расчетов в рублях и стремимся развивать эту тенденцию», — сказали в ОАК.

О намерении расширять использование нацвалют на Восточном экономическом форуме сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев. «Мы будем расширять, конечно, использование (нацвалют при расчетах)», — заверил он.

Китайцы, которые также попали под маховик американских санкций, пока не объявляли об ответных действиях, но выразили крайнюю степень возмущения.

МИД Китая вызвал американского посла, китайские власти отказались участвовать в совместных мероприятиях с США и не будут пока вести торговые переговоры с США.

«Мы сделали США представление по этому поводу. Подобные действия Вашингтона серьезно нарушают нормы международного права», — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан (цитата по ТАСС). По его словам, такие шаги подрывают отношения между Пекином и Вашингтоном.

«Мы призываем американскую сторону исправить совершенную ошибку и отменить эти санкции, в противном случае Соединенным Штатам придется пожинать плоды того, что они сами совершили», — подчеркнул он.

Очевидно, что КНР поддержит тренд на дедолларизацию торговли с РФ, а также будет искать другие способы обойти санкции. Уступить американцам Китай не может.