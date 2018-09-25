Разоружение России: США бьют санкциями по оборонке

Министерство торговли США опубликовало список из 12 российских организаций, с которыми теперь американцам нельзя вести технологические экспортно-импортные операции. Вероятнее всего, они не смогут купить не только товары двойного назначения, но и вообще любую продукцию американского производства. Компании США просто побоятся иметь с ними дело. Неамериканцы тоже — в ограничительных мерах есть пункт на запрет реэкспорта в адрес «двенадцати».

По мнению американских властей, все поименованные компании действуют вразрез с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов.

При этом АО «НИИ «Вектор», «ИнфоТеКС», ФГУП НПП «Гамма» и Syrus Systems обвиняются в том, что они «способствовали деятельности злонамеренных российских субъектов в киберпространстве». «Дайвтехносервис» и научно-производственное предприятие подводных технологий «Океанос» внесены в санкционный список за «поставки оборудования и оказание поддержки ВМФ России».

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«Аэрокомпозит», обнинское научно-производственное предприятие «Технология», «Авиадвигатель», «Системы прецизионного приборостроения», воронежский НИИ «Вега» пострадали «за поддержку российской военной аэрокосмической отрасли».

А Nilco Group, базирующаяся в Белоруссии, Иране и России, включена в список по обвинению в материальной поддержке иранской ядерной программы.

Стоит отметить, что за последнюю неделю США уже второй раз вводят санкции против компаний и людей, связанных с российской оборонкой.

20 сентября ограничения были распространены на 27 физлиц и шесть предприятий, которые «действуют в интересах оборонных и разведывательных секторов России» в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

Кроме того, впервые были введены санкции в отношении покупателей российского вооружения. Под удар попали Управление вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальник Ли Шанфу. Их наказали за покупку российских самолетов Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые санкции США против России враждебными действиями. «Эти действия являются враждебными, скажем так, недружественными, непредсказуемыми и, конечно, продолжающими наносить вред и без того находящимся в жалком состоянии двусторонним отношениям», — сказал он журналистам.

В санкциях против предприятий ОПК, безусловно, «можно усмотреть фактор недобросовестной конкуренции, нечестной конкуренции».

Санкции — это «попытка нерыночными методами, методами, которые идут вразрез с нормами и принципами международной торговли, вытеснить с рынков главного конкурента американских производителей». «Продукция российского ВПК не просто конкурентна, а зачастую сверх конкурента», — уверен представитель Кремля.

Российские чиновники, ответственные за оборонку, утверждают, что американские санкции ей не страшны. «Снизить темпы нашего развития в этом плане просто-напросто невозможно, — заявил телеканалу «Россия 1» заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. — Мы всегда найдем выход из этой ситуации».

Экспортер российских вооружений — Рособоронэкспорт — подсчитал, что портфель его заказов вырос с августа этого года еще на $1 млрд и оценивается в $46 млрд.

«Рособоронэкспорт — компания, демонстрирующая хорошие темпы развития военно-технического сотрудничества с иностранными государствами даже вопреки санкциям, которые все в мире давно считают очевидным проявлением недобросовестной конкуренции со стороны США и некоторых их партнеров», — сказал в ходе военной выставки ADEX в Баку гендиректор компании Александр Михеев (цитата по РБК).

«Мы привыкли к жесткой конкуренции и острому, зачастую недобросовестному политическому подтексту, которым пронизана мировая торговля оружием», — добавил Борисов.

Одним из механизмов, который позволяет уйти от санкционного давления США, является переход к расчетам в национальных валютах, а не в долларах.

«В принципе, основные наши партнеры — покупатели нашей техники смотрят на эту проблему вполне здраво. Зачем нам иметь контракты с Ираком или Китаем в долларах? В этом нет никакой необходимости», — сказал ранее журналистам вице-премьер по ОПК Юрий Борисов.

«Нас интересует вся валюта, которая имеет реальную рыночную ликвидность, которую мы всегда можем превратить в рубли: евро, швейцарские франки, фунты, рупии. На долларе свет клином не сошелся», — сказал он.

По данным источников «Газеты.Ru», Рособоронэкспорт сейчас все новые контракты заключает не в долларах.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «Газету.Ru» ранее также заверили, что все чаще делают ставку на рубль «в тех взаимоотношениях, где мы сами производим расчеты с зарубежными покупателями», а «российские банки устанавливают прямые отношения с Центральными банками и крупными банками стран-покупателей».

«С рядом зарубежных партнеров мы уже выстроили подобные механизмы расчетов в рублях и стремимся развивать эту тенденцию», — сказали в ОАК.

О намерении расширять использование нацвалют на Восточном экономическом форуме сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев. «Мы будем расширять, конечно, использование (нацвалют при расчетах)», — заверил он.

Китайцы, которые также попали под маховик американских санкций, пока не объявляли об ответных действиях, но выразили крайнюю степень возмущения.

МИД Китая вызвал американского посла, китайские власти отказались участвовать в совместных мероприятиях с США и не будут пока вести торговые переговоры с США.

«Мы сделали США представление по этому поводу. Подобные действия Вашингтона серьезно нарушают нормы международного права», — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан (цитата по ТАСС). По его словам, такие шаги подрывают отношения между Пекином и Вашингтоном.

«Мы призываем американскую сторону исправить совершенную ошибку и отменить эти санкции, в противном случае Соединенным Штатам придется пожинать плоды того, что они сами совершили», — подчеркнул он.

Очевидно, что КНР поддержит тренд на дедолларизацию торговли с РФ, а также будет искать другие способы обойти санкции. Уступить американцам Китай не может.