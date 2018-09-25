Безработная страна: куда сбегают украинцы

По данным Госстата Украины, во втором квартале 2018 года количество занятого населения составило 16,5 млн человек, а безработными считаются 1,5 млн человек. Отмечается, что количество безработных уменьшилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реклама

«Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет в I и квартале 2018 года по сравнению со II кварталом 2017 года уменьшился на 0,8% и составил 8,3%», — говорится в сообщении ведомства.

Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с данными предыдущего года увеличился на 0,9% и составил 57,7%, а среди населения трудоспособного возраста — на 1,5% и составил 66,6% соответственно, передает портал ZN.UA.

И все бы хорошо, если бы не массовый отток населения за рубеж.

Это признает даже официальный Киев. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что каждый год из страны уезжают около миллиона украинцев. Об этом он сообщал в эфире телеканала ICTV.

«У нас действительно катастрофическая ситуация — примерно миллион украинцев выезжают каждый год», — сказал украинский чиновник.

При этом, по словам министра, данная тенденция в ближайшее время сохранится.

Польша, Россия, далее — везде

На заработки украинцы едут в основном в соседние страны — Россию, Польшу и другие страны Евросоюза.

Так, в Польше проживают и работают от 1,4 до 2 млн украинцев.

«Польское радио» сообщало ранее, что украинские мигранты отправили больше всего денежных переводов из Польши. На граждан Украины приходится 86% всех иностранных переводов. За первый квартал 2018 года иностранцы вывели за пределы Польши $865 млн. За весь 2017 год оттуда поступило $3,1 млрд.

Причем сумма переводов из Польши, по данным Нацбанка Украины, растет ежегодно, начиная с 2015 года. Из-за растущего потока украинских мигрантов Польша планирует открыть дополнительный железнодорожный маршрут. Потребность Польши в иностранной трудовой силе, по мнению местных экспертов, будет только расти.

Дело в том, что сами поляки тоже бегут на заработки в страны «старой» Европы: Германию, Италию, Великобританию и другие.

По данным исследовательской украинской компании «Рейтинг», все больше украинцев готовы покинуть страну ради заработка — 40% населения Украины хотят податься за рубеж, чтобы найти там новую работу. Местные СМИ неодобрительно называют своих гастарбайтеров «людьми-банкоматами», и это еще не самая жесткая оценка тех, кто вынужден искать лучшей доли на стороне.

Правда, украинских мигрантов в Польше теснят другие иностранные граждане. В республике в последнее время резко возросло количество трудовых мигрантов из стран Азии, сообщает польская газета Dzennik со ссылкой на информацию от Министерства семьи, труда и соцзащиты.

В издании отметили, что трудовая миграция из Азии в Польшу значительно увеличилась в первой половине 2018 года. А рост трудовой миграции из Украины сокращается. Это происходит на фоне рекордно низкой безработицы и ежегодного роста ВВП Польши на 5%.

По данным польского издания, из 148 тыс. иностранцев, которые получили в Польше разрешение на работу в первой половине нынешнего года, каждый седьмой был гражданином Азербайджана, Бангладеш, Китая, Филиппин, Индии, Непала, Узбекистана или Вьетнама.

«Они трудолюбивы и с радостью работают во внеурочное время. Они непритязательны и не требуют повысить им зарплату», — объяснили эксперты популярность азиатских мигрантов среди польских работодателей.

По данным Нацбанка Украины, больше всего средств украинские граждане перечисляют из стран Евросоюза. За прошлый год общая сумма денежных переводов составила $9,3 млрд. В течение января — марта этого года украинцы перечислили из-за границы домой $2,6 млрд — по официальным и неофициальным каналам.

Россия больше не привечает

По статистике украинского МИД, в России находятся около 3 млн мигрантов из Украины. Россия на втором месте по денежным поступлениям от украинской рабочей силы: $1,4 млрд в прошлом году и $300 млн за первый квартал этого года.

Но в отличие от Польши, поток мигрантов из Украины в Россию сокращается. И это видно по снижению объема денежных переводов. Например,

в первом квартале 2015 года из РФ в Украину объем переводов составлял $390 млн. Заработки украинцев в России составляют 5,7% украинского ВВП ($112,2 млрд) по итогам прошедшего года.

На третьем месте по популярности у украинских работников — США, оттуда в прошлом году было переведено $679 млн, а за январь — март этого года — $192 млн.

Далее по мере убывания идутЧехия, Италия, ФРГ, Германия, Израиль. Замыкают топ-10 стран, популярных для заработка, Великобритания и Кипр.

МВФ может дать, может не дать

Украинские эксперты скептически оценивают шансы Украины на значительный рост экономики и создание новых рабочих мест. В апреле МВФ ухудшил прогноз экономического роста Украины на 2019 год — с 4% до 3,3%. В этом году экономика Украины, как ожидается, вырастет на 3,2%. В 2017-м рост ВВП составил 4,5%.

Прогноз по инфляции фонд также ухудшил. Причем даже по этому году — с роста в 8% до 11%. Украинские экономисты указывают, что инфляция к концу года будет расти, и даже ухудшенные ожидания МВФ могут показаться слишком оптимистичными. Нацбанк, чтобы сбить инфоляцию, шесть раз поднимал учетную ставку в этом году — с 14% в январе до 18% в сентябре.

МВФ также требует от Украины повышения цены на газ (до 11-14 гривен за кубометр к 2020 году). С той целью, чтобы Украина могла рассчитываться за кредиты, которые она, собственно, и берет у МВФ. Кроме того, фонд настаивает на том, чтобы на Украине появился свободный рынок земли, более активно проводилась приватизация государственных предприятий, а также на оптимизации социальных выплат.

Если эти требования не будут выполнены,

МВФ может не выдать или сократить Украине очередной транш в рамках четырехлетней программы stand-by, рассчитанной до 2019 года. Она предусматривает выдачу Украине $17,5 млрд. Из них Украина пока что смогла получить $9,5 млрд.

Если МВФ не раскошелится до конца текущего года, а такая возможность сохраняется, то Украине просто не на что будет проводить экономические реформы и обслуживать уже накопившуюся задолженность.

Пауза с решением о предоставлении или не предоставлении кредита уже сейчас очень серьезно влияет на украинскую экономику, отмечают украинские СМИ.

Во-первых, появилась четкая тенденция к более длительной и глубокой девальвации гривны. Во-вторых, отсутствие транша — сигнал и для остальных кредиторов и доноров Украины. Иностранные инвестиции в Украину уменьшились в этом году в четыре раза. В первом полугодии 2017 года в Украину пришло $2,343 млрд, а за этот же период 2018 года — $493 млн.

Откуда взяться экономическому росту, не очень понятно. Гражданам Украины по-прежнему придется искать работу в чужих странах. Не случайно МИД Украины прогнозирует сохранение тренда на отток населения.