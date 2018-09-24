Коррупционеры скинутся на пенсию: что ждет пожилых. LIVE

Второй важный, рассматриваемый сегодня законопроект об уголовной ответственности за необоснованное увольнение россиян, которым осталось пять и менее лет до пенсии, а также за необоснованный отказ в приеме на работу, 20 сентября был принят во втором чтении. Согласно документу, работодатель за такие действия «будут наказываться штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов».