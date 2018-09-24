Коррупционеры скинутся на пенсию: что ждет пожилых. LIVE

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При этом предпенсионным возрастом будет считаться возраст пять лет до выхода на пенсию.
Депуты спешат с принятием документов, поскольку хотят, чтобы права пенсионеров были защищены с 1 января 2019 года - даты, когда возраст выхода на пенсию предполагается повысить. Напомним, в связи с пенсионной реформой возраст выхода на пенсию увеличивается до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.
Внесение поправок в Уголовный кодекс было инициировано президентом России Владимиром Путиным 6 сентября.
Второй важный, рассматриваемый сегодня законопроект об уголовной ответственности за необоснованное увольнение россиян, которым осталось пять и менее лет до пенсии, а также за необоснованный отказ в приеме на работу, 20 сентября был принят во втором чтении. Согласно документу, работодатель за такие действия «будут наказываться штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов».
Законопроект о направлении в казну средств коррупционеров был принят 20 сентября в первом чтении. Депутаты предлагают направлять средства коррупционеров на выплату страховых пенсий. До 24 года это должно способствовать поступлению в ПФР 1,8 млрд рублей, отмечали они ранее.
Добрый день, дорогие читатели! Сегодня в Госдуме обсуждаются поправки в третьем чтении к законопроекту об установлении уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста или их увольнение, а также состотся второе чтение законопроекта, позволяющего направлять средства коррупционеров на выплату пенсий. Приглашаем вас вместе с «Газетой.Ru» следить за работой депутатов.