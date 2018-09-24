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Коррупционеры скинутся на пенсию: что ждет пожилых. LIVE

Депутаты рассмотрят законопроект о перечислении средств коррупционеров в ПФР

Во вторник состоится второе чтение законопроекта, позволяющего перечислять в Пенсионный фонд РФ (ПФР) средства от конфискованного имущества коррупционеров. Депутаты предлагают направлять их на выплату страховых пенсий. До 2024 года это должно способствовать поступлению 1,8 млрд рублей. Также депутаты рассмотрят в третьем чтении законопроект об установлении уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу пожилых лиц.
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11:10

При этом предпенсионным возрастом будет считаться возраст пять лет до выхода на пенсию.

11:03

Депуты спешат с принятием документов, поскольку хотят, чтобы права пенсионеров были защищены с 1 января 2019 года - даты, когда возраст выхода на пенсию предполагается повысить. Напомним, в связи с пенсионной реформой возраст выхода на пенсию увеличивается до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

11:00

Внесение поправок в Уголовный кодекс было инициировано президентом России Владимиром Путиным 6 сентября.

10:55

Второй важный, рассматриваемый сегодня законопроект об уголовной ответственности за необоснованное увольнение россиян, которым осталось пять и менее лет до пенсии, а также за необоснованный отказ в приеме на работу, 20 сентября был принят во втором чтении. Согласно документу, работодатель за такие действия «будут наказываться штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов».

10:45

Законопроект о направлении в казну средств коррупционеров был принят 20 сентября в первом чтении. Депутаты предлагают направлять средства коррупционеров на выплату страховых пенсий. До 24 года это должно способствовать поступлению в ПФР 1,8 млрд рублей, отмечали они ранее.

10:30

Добрый день, дорогие читатели! Сегодня в Госдуме обсуждаются поправки в третьем чтении к законопроекту об установлении уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста или их увольнение, а также состотся второе чтение законопроекта, позволяющего направлять средства коррупционеров на выплату пенсий. Приглашаем вас вместе с «Газетой.Ru» следить за работой депутатов.