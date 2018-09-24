Баррель за 100: что ждет нефтяной рынок

Баррель североморской марки Brent на торгах на Лондонской товарной бирже (LCE) 24 сентября поставил новый рекорд – в начале дня впервые с ноября 2014 года его стоимость превысила $80. А под вечер была взята следующая планка в $81.

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Аналитики отмечают, что котировки на «черное золото» подтолкнули вверх воскресные новости с заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Напомним, страны-участницы сделки по сокращению добычи приняли решение пока не менять ее параметры. Хотя баррель Brent, подогреваемый ожиданием санкций в отношении иранской нефти и снижением ее поставок, за последние несколько месяцев вырос более чем на 20%: именно эти настроения инвесторов разогнали цены с $65-67 до текущих значений.

Сейчас в ценах заложены ожидания снижения в объемах порядка 700-800 тыс. баррелей в сутки (б/с), оценивает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Однако

реальный спад иранского экспорта может составить 1,3-1,9 млн б/с, и если инвесторы в ближайшие месяцы увидят предпосылки для данного объемного снижения поставок, нефтяные котировки могут временно попытаться зафиксироваться в диапазоне $85-$90,

полагает он.

Санкции США в отношении Ирана, главная цель которых полностью убрать с рынка нефть из Исламской республики, вступят в силу в начале ноября. Власти Соединенных Штатов с весны ведут работу с покупателями ближневосточной нефти, призывая их сменить поставщика, чтобы не попасть под действие вторичных санкций Вашингтона.

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в понедельник заявил, что США не удастся «исполнить мечту» и убрать иранскую нефть с мировых рынков.

«В среднесрочной перспективе это невозможно. Но у США есть план на краткосрочную перспективу с целью свести экспорт нефти из Ирана до нуля, хотя бы на месяц. Эта мечта никогда не сбудется», - приводит слова Зангане агентство ТАСС.

Очевидно, Зингане был вдохновлен итогами встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире 23 сентября, где было принято решение не повышать уровень добычи нефти. Более того, по итогам заседания комитет предупредил, что в 2019 году его участники могут вернуться к ранее вводимым ограничениям, так как ОПЕК ожидает в следующем году возможного повторения сценария 2014 года, когда излишки запасов привели к обвалу нефтяных котировок. Из-за спада добычи в Венесуэле, Алжире и еще ряде стран договоренности о снижении добычи на 1,8 млн б/с стабильно перевыполнялись на десятки процентов, из-за чего в июне стороны сделки увеличили квоты на 1 млн б/с, чтобы довести уровень исполнения до 100%.

В июле этот показатель составлял 109%, в августе - 129%. Глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что 100%-ного исполнения сделки страны могут достичь в сентябре-октябре.

При этом текущую ситуацию на рынке министр оценил позитивно. «Рынок сейчас в достаточно здоровом состоянии по балансу спроса и предложения, приемлемые цены», — сказал Новак.

Пока рост спроса на нефть покрывается ростом добычи сланцевой нефти в США, срочной необходимости повышать добычу сверх общей квоты ОПЕК+ нет, отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Вместе с тем, Саудовская Аравия, Россия и другие участники соглашения подтвердили, что готовы будут увеличить добычу в случае необходимости – то есть фактически попытаются заместить ушедшие с рынка иранские и венесуэльские баррели.

Сейчас главный вопрос, который будет определять котировки на рынке нефти – будет ли у Саудовской Аравии, России и других стран физическая возможность нарастить добычу и компенсировать падение экспорта из Ирана и Венесуэлы,

обращает внимание эксперт.

А здесь не все гладко. Министр энергетики РФ Александр Новак хоть и сказал, что РФ может восстановить объемы добычи нефти и нарастить их, затруднился уточнить, насколько именно. Сказать конкретнее, насколько может вырасти добыча, пока нельзя. Это будет зависеть от ситуации на рынке и инвестпланов компаний, добавил он.

По данным источников The Wall Street Journal, Саудовская Аравия не в состоянии компенсировать дефицит нефти на мировом рынке: Saudi Aramco за последние два месяца увеличила добычу нефти на 400 тыс. б/с и сейчас производит 10,4 млн б/с. саудовские чиновники считают, что производить 11 млн б/с стране будет трудно, даже если такой уровень добычи будет поддерживаться всего несколько месяцев.

Впрочем, официально представители страны эти данные опровергают. Так, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заверил, что у его страны есть технические возможности нарастить добычу на 1,5 млн баррелей нефти в сутки.

«Плюс, есть страны, которых сейчас тут нет, но они продолжат наращивать добычу, что должно способствовать дальнейшей стабилизации рынка, особенно Америка», - напомнил он журналистам в Алжире.

США сейчас лидируют по уровню добычи сланцевой нефти, но себестоимость ее варьируется от 20 до 72 долларов за баррель, а средняя цена $53, отмечает Денис Лисицын, трейдер-аналитик компании «ФинИст». Однако

США ещё не вышли на тот объем добычи и импорта нефти, чтобы демпинговать нефтяной рынок, да и нефть, добываемая в США, не очень хорошего качества. И вопрос: захотят ли в Китае покупать нефть из США после повышения таможенных пошлин в отношении этой страны,

добавляет эксперт.

При этом самим Соединенный Штатам сейчас перед выборами в Конгресс нужен дешевый бензин, то есть дорогая нефть в краткосрочной перспективе вредит Белому дому.

Это подтвердил и недавний твит Дональда Трампа: «Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не были бы в безопасности долго без нас, и все же они продолжают настаивать на все более и более высоких ценах на нефть. Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас!» - написал Трамп. Впрочем, ни картель, ни расширенный состав нефтедобытчиков в лице ОПЕК+ к призыву американского лидера не прислушались.

«Мы смотрим (не на Twitter президента США Дональда Трампа), а на более важные вещи, такие как ценообразование и рынок», - заверил аль-Фалех.

Нежелание ОПЕК+ повышать добычу сейчас демонстрирует факт того, что повышенная ценовая конъюнктура выгодна основным игрокам нефтяного рынка, констатирует Антон Покатович.

На горизонте трёх месяцев, выпадение добычи Ирана может компенсироваться смягчением опасений вокруг ситуации в Ираке и Ливии, отмечает директор аналитического департамента «Golden Hills - КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.

Опасность повышения цен на нефть существует только по некоторым сортам, включая российские. Цены вполне могут вырасти до $100 в случае нежелания Саудовской Аравии наполнить рынок,

добавляет он.

О том, что цена за баррель может достигнуть $100 со ссылкой на нефтетрейдеров сообщило 24 сентября агентство Bloomberg.

По оценкам экспертов, из-за ограничений американской стороны на рынок в четвертом квартале этого года будет поступать на 2 млн баррелей в день меньше, что может привести у росту цен в начале 2019 года.

Между тем, в ОПЕК+ поводов для паники не видят. Аль-Фалех и вовсе заявил, что «ждет излишков предложения в 2019 году, возможно, придется вернуться к сокращению».

В условиях такого разброса мнений волатильность на рынке неизбежна.

Мы стоим на пороге некоторой значительной волатильности в четвертом квартале 2018 года, потому что в зависимости от серьезности и продолжительности санкций в отношении Ирана рынок просто не имеет адекватного ответа на предложение 2 млн б/с, предупреждают аналитики.

Цены на нефть могут возрасти до $90 за баррель к ноябрю и до $100 - к Новому году,

отмечает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов. Незапланированные срывы из Венесуэлы в Ливию и Нигерию еще более усугубили ситуацию на рынке, поскольку глобальный спрос впервые достиг 100 млн б/с.

ОПЕК и другие производители нефти рассматривают возможность увеличения объема производства на 500 тыс. б/с для противодействия падению поставок из Ирана. Но на первых порах с этим будет сложно справиться, если произойдет такой сценарий, при котором полностью будет прекращен импорт иранской нефти, предупреждает эксперт.