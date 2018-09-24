Новое русское оружие: пшеница из РФ угрожает США

Американские СМИ увидели новую угрозу гражданам Соединенных Штатов со стороны РФ. На сей раз «под ударом» могут оказаться фермеры из США, которым The Wall Street Journal пророчит возможное разорение из-за растущего экспорта российской пшеницы.

Реклама

За минувший сельскохозяйственный год (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года) Россия направила на экспорт 40 миллионов тонн пшеницы, что вдвое больше чем за предшествующий период.

Таким образом, отмечает издание,

Россия на данный момент является бесспорным мировым лидером по экспорту пшеницы: в результате этого многие американские сельхозпроизводители уходят с рынка, не в силах конкурировать с российскими поставщиками.

Масла в огонь подливает и политика взаимных пошлин - в ответ на ограничительные меры, введенные президентом США Дональдом Трампом, Китай уже ввел 25%-ые пошлины на ввоз американской пшеницы. Подобные меры со стороны других партнеров США могут еще более ослабить позиции фермеров из Соединенных Штатов на глобальном рынке.

В настоящее время США - основной конкурент российских поставщиков пшеницы на мировом рынке. Международный совет по зерну еще в июле отмечал, что по итогам сезона Россия вновь займет первое место в мире по объему экспорта пшеницы и второе — по поставкам зерна в целом.

Впервые первое место наша страна заняла в 2016 году. С тех пор ежегодно российские фермеры ставили все новый рекорд по сбору урожая зерновых, соответственно, наращивая и экспорт.

Между тем, этот год рискует стать испытанием для российских позиций на этом направлении: виной всему урожай, который хоть и выше средних показателей за последние десять лет, на фоне предыдущих рекордов выглядит слабым - 105 млн тонн зерна против рекордных 135 млн тонн в прошлом сезоне.

Однако, несмотря на это

Минсельхоз не менял свой прогноз по экспорту - в 2018-2019 сельхозгоду ведомство ожидает, что будет экспортировано 40–45 млн тонн зерна, в том числе около 35 млн т пшеницы.

При этом в настоящее время в России нет экспортной пошлины на пшеницу - она была обнулена до 1 июля 2019 года. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, необходимости вводить ее вновь пока нет, несмотря на рост цен на пшеницу, из-за которого ряд экспертов уже прогнозирует возможное удорожание хлеба внутри страны.

«Пока предпосылок для введения экспортной пошлины на пшеницу никаких нет. Та цена, которая есть на сегодняшний день, не является экстраординарной», — сказал Патрушев. Он также отметил, что экспортируемое зерно, должно быть высокого качества, чтобы не потерять «уже наработанные рынки».

Россия за предыдущие 2 года укрепила свои позиции крупнейшего мирового экспортера пшеницы, и в ближайшей перспективе данная тенденция будет сохранятся, уверен начальник отдела развития продуктов на рынке зерна БКС Брокер Станислав Бакуменко.

Это отчасти связанно с улучшением качества пшеницы российского происхождения и привлекательной конкурентной ценой. В текущем сезоне урожай ниже чем годом ранее, но вполне достаточный для удовлетворения внутренних потребностей, и потенциал экспорта оценивается около 30 млн. тонн зерновых.

С июля по сентябрь 2018 года уже поставлено на экспорт порядка 11 млн. тонн пшеницы, уточнил эксперт.

Покупателями российского зерна являются более сотни стран мира, в числе которых Египет, Турция, Бангладеш, Саудовская Аравия, Индонезия, Азербайджан, Нигерия и др.

Агентство Bloomberg недавно сообщило, что по итогам 2017-2018 зернового года Россия экспортирует на 30% больше пшеницы, чем в прошлом году (36,6 млн тонн) и по этому показателю станет лидером столетия. Пока еще действующий рекорд принадлежит США — в 1992—1993 гг. Штаты поставили на мировой рынок 36,8 млн т пшеницы.

Согласно недавно представленному минсельхозом федеральному проекту «Экспорт продукции АПК»,

Россия планирует увеличить экспорт сельхозпродукции к 2024 году более чем в 2 раза до $45 млрд. И в первую очередь за счет злаковых культур. По версии Минсельхоза здесь рост возможен в 1,5 раза по сравнению с 2017 г. - до $11,4 млрд в 2024 г.

На эти цели дополнительное финансирование предполагается в размере 696 млрд руб. Минфин уже подтвердил возможность выделения дополнительно 350 млрд руб. в 2019-2024 гг. на эти цели.

В прошлом году РФ получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,4 миллиона тонн, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Урожай зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн.