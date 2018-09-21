Взрыв цен: когда подорожает хлеб

Цены на хлеб в России в ближайшие месяцы будут расти темпами выше инфляции. К такому выводу пришли эксперты и аналитики, опрошенные «Газетой.Ru». К Новому году стоимость буханки хлеба может вырасти на несколько десятков процентов, полагает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

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«Ввиду роста средних цен на пшеницу, обусловленного курсом доллара и снижением мировых прогнозов по производству, может вырасти цена хлебобулочных изделий, в случае если не включится регуляторный ресурс», — сказал он «Газете.Ru».

Из-за засухи в некоторых регионах РФ и неблагоприятных погодных условий сбор зерновых в России в этом году будет значительно меньше рекордных показателей предыдущих лет. По версии Минсельхоза, урожай зерновых в этом сельхозгоду (2018-2019 гг.) составит всего 105 млн тонн против рекордных 135 млн тонн в прошлом сельхозгоду (2017-2018 гг).

По данным Минсельхоза на 17 сентября, пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 20,4 млн га (в 2017 году – 22,7 млн га), при этом намолочено 62,9 млн тонн зерна (годом ранее — 78,2 млн тонн).

С проблемой снижения урожая в этом году столкнулись и ряд других стран, включая членов ЕС, что привело также к росту цен на мировом рынке пшеницы.

О том, что цены на хлеб могут начать расти темпами, существенно превышающими инфляцию, эксперты начали заявлять еще в конце августа, и сейчас их уверенность в подобном прогнозе лишь увеличилась.

По словам Вострикова, некоторые предприятия уже направили ритейлерам новые прейскуранты на свою продукцию. «Однако, учитывая низкую покупательную способность населения и его нерастущие доходы, игроки рынка будут пытаться сделать переход на новую цену максимально комфортным для потребителя. Изменение розничной цены хлебобулочных изделий будет различным:

на социальный хлеб, скорее всего, цена меняться не будет или изменение будет незначительно, на другие виды продуктов этой категории от единиц до десятков процентов будет рост», — подчеркивает эксперт.

Рост цен на хлеб – процесс не сиюминутный, согласование обновленных расценок занимает длительное время, поэтому увидеть изменения на полках магазинов покупатели смогут не раньше середины октября, отметил он.

В Минсельхозе на запрос «Газеты.Ru» о возможном росте цен на хлеб не ответили.

Большинство ритейлеров не смогли ответить на запрос «Газеты.Ru» об обновленных прейскурантах и росте цен на хлеб. «Ашан», X5, «Лента», «Метро», «Магнит», «Окей» не предоставили комментарий.

Во «ВкусВилле» ответили, что «не планируют повышения цен на хлебобулочную продукцию в ближайшее время». «Информации о прейскурантах у меня нет», — добавила представитель «Избенки» и «ВкусВилла» Марина Пурим.

Между тем, согласно последнему опросу об инфляционных ожиданиях россиян, проведенному Банком России, более половины граждан РФ (58%) считают, что до конца текущего года темпы роста цен превысят 4%, подорожания хлеба ждут 15% респондентов. При этом, согласно обновленному прогнозу МЭР, инфляция по итогам года составит 3,4%.

Хлеб и его производные уже много лет остаются в списке продуктов, от которых россияне не готовы отказаться при любых обстоятельствах. Например, в середине сентября холдинг «Ромир» провел опрос о готовности респондентов не есть те или иные калорийные продукты. Исключить из своего рациона хлеб и мучные изделия решились только 7,4% опрошенных.

Макаронные изделия, по словам Вострикова, также могут подорожать вслед за хлебом. «Доля муки в себестоимости макарон может достигать 80%. Вслед за ценами на зерно сегодня дорожает и мука, отгрузочная цена которой уже увеличилась с 15 до 17 рублей за 1 кг. Эта динамика также может отразиться на конечной цене продукции. Однако тут тоже нужно учитывать, какие дальнейшие шаги будут предприняты со стороны регуляторов», — добавил он.

Ведущий аналитик Российской гильдии пекарей и кондитеров Максим Киселев согласен с тем, что цены на хлеб до конца года вырастут, но предпосылок для резкого подорожания пока не усматривает. «За первые полгода хлеб и хлебобулочные изделия в среднем по РФ подорожали на 1,85%. До конца года цены вырастут в годовом исчислении на 3-4%, не более. На 2019 год пока нет никаких предпосылок для «взрывного» роста цен», — сказал он «Газете.Ru».

Однако и тут есть свои оговорки. «Используемое сырье при производстве хлеба и хлебобулочных изделий в большей своей массе (мука, жиры, дрожжи, сахар, соль) не подпадает под закон об увеличении ставки НДС. На себестоимость производства может повлиять рост цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ), услуги естественных монополий и арендных ставок. Рост цен (15-20%) на эти составляющие может увеличить конечную себестоимость на 2-3%», — говорит Киселев.

Структура стоимости хлеба для конечных потребителей складывается не только из цен на зерновые, обращает внимание управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Порядка 30% цены условного батона составляет наценка ритейлера, около 9% — налоги, 25% — стоимость аренды помещений производителя, расходов на оплату труда работников хлебопекарен, транспортировку, оплату электроэнергии, топлива. Оставшиеся 34% — это стоимость закупки муки, дрожжей, яиц и консервантов.