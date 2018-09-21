Помощь от России: Генбанку тайно помогли

Банк России выделил крымскому Генбанку 20 млрд рублей в феврале. Об этом сообщает газета «Ведомости».

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При этом представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) подтвердил передачу Генбанку средств в размере 11,3 млрд рублей на 15 лет для покрытия дисбаланса, 4,87 млрд на 15 лет для повышения капитализации и 4,1 млрд на 6 лет для поддержания ликвидности.

Между тем Центробанк отказался от такой схемы санации еще в 2017 году. На смену старой схеме спасения банков пришла санация через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Санация без привлечения АСВ будет обходиться минимум на 25-30% дешевле и исключит возможность нарушения нормативов банковской деятельности банками-санаторами, поясняли чиновники достоинства новой схемы санации. По прежнем схеме санации ЦБ выдавал кредиты АСВ, а после вступления в силу нового закона регулятор смог напрямую выделять деньги на оздоровление банков.

С использованием нового механизма проходила санация банков «Московского кольца». В частности, санация через ФКБС была задействована при спасении банков «ФК Открытия», «Промсвязьбанка», «Бинбанка».

При этом с Генбанком, о санации которого в Центробанке объявили в августе 2017 года, ЦБ использовал старую схему.

Через ФКБС, в частности, происходила санация «Открытия» и других банков «Московского кольца».

О введении временной администрации в крымском банке ЦБ сообщил в августе 2017 года.

«Для поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости в качестве инвестора будет приглашен Собинбанк, который входит в группу АБ «Россия»,— сообщали тогда в ЦБ.— Для обеспечения непрерывности деятельности до передачи инвестору назначена временная администрация по управлению Генбанком».

При этом, как уточняли тогда в ЦБ, речь именно о «финансовом оздоровлении» банка с применением механизма кредитной схемы санации.

Эта схема предполагает утрату долей действующими собственниками и переход банка к санатору.

Как поясняли эксперты, источником проблем Генбанка выступил корпоративный ссудный портфель банка, точнее - низкий уровень покрытия его резервами.

Генбанк входит в ТОП-150 крупнейших российских банков. У банка около 100 отделений по России. В числе приоритетных направлений деятельности банка — розничное кредитование, обслуживание и выпуск банковских карт, кредитование малого и среднего бизнеса. Активы банка на 1 августа составили 42,6 млрд руб. Портфель ценных бумаг банка – 11,9 млрд руб., кредиты – 5 млрд руб.

Как стало известно недавно, Генбанк перестал обслуживать выпущенные им карты платежных систем Visa и MasterCard, переведя своих клиентов на российскую карту «Мир».

«С 14 августа карты, по которым не произведена замена, не обслуживаются», — отмечал представитель банка.

В кредитном учреждении пояснили, что после введения антироссийских санкций в 2014 году международные платежные системы перестали обслуживать карты ряда российских банков. При этом существовал риск, что эти карты перестанут работать по всей стране, а карты «Мир» стали аналогами традиционных Visa и MasterCard, указали в банке.

Масштабы Генбанка несравнимы с банками «Открытие», БИН-банк, или ПСБ, которые санировались с использованием Фонда консолидации банковского сектора, и средств на поддержку Генбанка требуется существенно меньше, говорит аналитик «Финам» Алексей Коренев.

«Речь идет о кредитном учреждении, которое функционирует в Крыму и не только само может попасть под западные санкции, но и те, кто непосредственно с ним работает банк, рискует попасть под так называемые «вторичные» санкции», - отмечает эксперт.

Операции по предоставлению Генбанку дополнительной ликвидности особо не афишировалась и, вероятно, проведение их по старой схеме в какой-то мере обеспечивало необходимую конфиденциальность,

полагает Коренев.

Как поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, ЦБ и АСВ имеют определенный иммунитет от санкций, поэтому они решили его использовать для выделения средств банку, что вполне разумно.

«Применение такого механизма к банкам, находящимся на остальной территории страны, исключено, ведь для этого и создавался ФКБС. Генбанк же взят на отдельный контроль, и те злоупотребления капитала, которые были раньше при докапитализации через АСВ, там почти исключены», - говорит эксперт.