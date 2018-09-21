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Помощь от России: Генбанку тайно помогли

ЦБ тайно выделил 20 млрд рублей на спасение Генбанка‍

Крымский Генбанк тайно получил 20 млрд рублей от Агентства по страхованию вкладов, пишут СМИ. Другие банки сейчас спасают по другой схеме - через Фонд консолидации активов банковского сектора (ФКЦБ). Эксперты поясняют, что в случае крымского банка деньги выделились тайно, чтобы избежать санкций.

Банк России выделил крымскому Генбанку 20 млрд рублей в феврале. Об этом сообщает газета «Ведомости».

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При этом представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) подтвердил передачу Генбанку средств в размере 11,3 млрд рублей на 15 лет для покрытия дисбаланса, 4,87 млрд на 15 лет для повышения капитализации и 4,1 млрд на 6 лет для поддержания ликвидности.

Между тем Центробанк отказался от такой схемы санации еще в 2017 году. На смену старой схеме спасения банков пришла санация через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Санация без привлечения АСВ будет обходиться минимум на 25-30% дешевле и исключит возможность нарушения нормативов банковской деятельности банками-санаторами, поясняли чиновники достоинства новой схемы санации. По прежнем схеме санации ЦБ выдавал кредиты АСВ, а после вступления в силу нового закона регулятор смог напрямую выделять деньги на оздоровление банков.

С использованием нового механизма проходила санация банков «Московского кольца». В частности, санация через ФКБС была задействована при спасении банков «ФК Открытия», «Промсвязьбанка», «Бинбанка».

При этом с Генбанком, о санации которого в Центробанке объявили в августе 2017 года, ЦБ использовал старую схему.

Через ФКБС, в частности, происходила санация «Открытия» и других банков «Московского кольца».

О введении временной администрации в крымском банке ЦБ сообщил в августе 2017 года.

«Для поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости в качестве инвестора будет приглашен Собинбанк, который входит в группу АБ «Россия»,— сообщали тогда в ЦБ.— Для обеспечения непрерывности деятельности до передачи инвестору назначена временная администрация по управлению Генбанком».

При этом, как уточняли тогда в ЦБ, речь именно о «финансовом оздоровлении» банка с применением механизма кредитной схемы санации.

Эта схема предполагает утрату долей действующими собственниками и переход банка к санатору.

Как поясняли эксперты, источником проблем Генбанка выступил корпоративный ссудный портфель банка, точнее - низкий уровень покрытия его резервами.

Генбанк входит в ТОП-150 крупнейших российских банков. У банка около 100 отделений по России. В числе приоритетных направлений деятельности банка — розничное кредитование, обслуживание и выпуск банковских карт, кредитование малого и среднего бизнеса. Активы банка на 1 августа составили 42,6 млрд руб. Портфель ценных бумаг банка – 11,9 млрд руб., кредиты – 5 млрд руб.

Как стало известно недавно, Генбанк перестал обслуживать выпущенные им карты платежных систем Visa и MasterCard, переведя своих клиентов на российскую карту «Мир».

«С 14 августа карты, по которым не произведена замена, не обслуживаются», — отмечал представитель банка.

В кредитном учреждении пояснили, что после введения антироссийских санкций в 2014 году международные платежные системы перестали обслуживать карты ряда российских банков. При этом существовал риск, что эти карты перестанут работать по всей стране, а карты «Мир» стали аналогами традиционных Visa и MasterCard, указали в банке.

Масштабы Генбанка несравнимы с банками «Открытие», БИН-банк, или ПСБ, которые санировались с использованием Фонда консолидации банковского сектора, и средств на поддержку Генбанка требуется существенно меньше, говорит аналитик «Финам» Алексей Коренев.

«Речь идет о кредитном учреждении, которое функционирует в Крыму и не только само может попасть под западные санкции, но и те, кто непосредственно с ним работает банк, рискует попасть под так называемые «вторичные» санкции», - отмечает эксперт.

Операции по предоставлению Генбанку дополнительной ликвидности особо не афишировалась и, вероятно, проведение их по старой схеме в какой-то мере обеспечивало необходимую конфиденциальность,

полагает Коренев.

Как поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, ЦБ и АСВ имеют определенный иммунитет от санкций, поэтому они решили его использовать для выделения средств банку, что вполне разумно.

«Применение такого механизма к банкам, находящимся на остальной территории страны, исключено, ведь для этого и создавался ФКБС. Генбанк же взят на отдельный контроль, и те злоупотребления капитала, которые были раньше при докапитализации через АСВ, там почти исключены», - говорит эксперт.