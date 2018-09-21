США ужесточили санкции: как реагирует рубль. LIVE

Попавшим под санкции лицам блокируются операции с валютой, переводы, выдача кредитов и т.п. Кроме того, имущество этих людей, находящееся на территории США, не может быть передано, продано или вывезено из страны и должно быть передано Штатам. У граждан из санкционного списка также нельзя покупать значительный объем акций или долговых обязательств.