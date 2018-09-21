США ужесточили санкции: как реагирует рубль. LIVE

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Попавшим под санкции лицам блокируются операции с валютой, переводы, выдача кредитов и т.п. Кроме того, имущество этих людей, находящееся на территории США, не может быть передано, продано или вывезено из страны и должно быть передано Штатам. У граждан из санкционного списка также нельзя покупать значительный объем акций или долговых обязательств.
Санкции могут включать в себя запрет на определенные финансовые транзакции, блокирование собственности, отказ в экспортных лицензиях, отказ в визах и въезде в Соединенные Штаты, а также наложение санкций на уполномоченных лиц, которые связаны с теми, кто уже попал под ограничения.
Санкции могут включать в себя запрет на определенные финансовые транзакции, блокирование собственности, отказ в экспортных лицензиях, отказ в визах и въезде в Соединенные Штаты, а также наложение санкций на уполномоченных лиц, которые связаны с теми, кто уже попал под ограничения.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ об ужесточении соблюдения режима санкций против России в рамках законов «Противодействие противникам Америки через санкции» (CAATSA) и Акта о поддержке свободы на Украине. Указ наделяет дополнительными полномочиями министра финансов США Стивена Мнучина, федеральные ведомства, Госдеп и самого президента, которые могут применять «все надлежащие меры в пределах полномочий» для обеспечения выполнения санкций.
Доброе утро, дорогие читатели. В четверг 20 сентября США расширили санкции против России. Как на это отреагируют рубль и фондовый рынок следите вместе с нами в текстовой онлайн-трансляции.