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США ужесточили санкции: как реагирует рубль. LIVE

Как рубль реагирует на санкции США. Онлайн-трансляция

Президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении режима выполнения антироссийских санкций. Кроме того, Госдеп расширил санкционные списки, внеся в стоп-лист представителей разведки и оборонно-промышленного комплекса России, которые «связаны со злонамеренной деятельностью по всему миру». За реакцией рубля следит «Газета.Ru» в текстовой онлайн-трансляции.
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Трансляция
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09:27

Попавшим под санкции лицам блокируются операции с валютой, переводы, выдача кредитов и т.п. Кроме того, имущество этих людей, находящееся на территории США, не может быть передано, продано или вывезено из страны и должно быть передано Штатам. У граждан из санкционного списка также нельзя покупать значительный объем акций или долговых обязательств.

09:20

Санкции могут включать в себя запрет на определенные финансовые транзакции, блокирование собственности, отказ в экспортных лицензиях, отказ в визах и въезде в Соединенные Штаты, а также наложение санкций на уполномоченных лиц, которые связаны с теми, кто уже попал под ограничения.

09:16

Санкции могут включать в себя запрет на определенные финансовые транзакции, блокирование собственности, отказ в экспортных лицензиях, отказ в визах и въезде в Соединенные Штаты, а также наложение санкций на уполномоченных лиц, которые связаны с теми, кто уже попал под ограничения.

09:10

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ об ужесточении соблюдения режима санкций против России в рамках законов «Противодействие противникам Америки через санкции» (CAATSA) и Акта о поддержке свободы на Украине. Указ наделяет дополнительными полномочиями министра финансов США Стивена Мнучина, федеральные ведомства, Госдеп и самого президента, которые могут применять «все надлежащие меры в пределах полномочий» для обеспечения выполнения санкций.

09:00

Доброе утро, дорогие читатели. В четверг 20 сентября США расширили санкции против России. Как на это отреагируют рубль и фондовый рынок следите вместе с нами в текстовой онлайн-трансляции.