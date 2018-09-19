Рубль разорит россиян: на что вырастут цены

Рубль вниз, цены вверх

Падение курса рубля в августе-сентябре уже сказалось на кошельках потребителей. По данным Росстата, реальные доходы россиян в августе сократились на 0,9% в годовом выражении.

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«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в августе 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 0,9%, в январе-августе 2018 года увеличились на 2,2%», — говорится в материалах Росстата.

На фоне новостей о готовящихся новых санкциях США в отношении РФ рубль сдавал свои позиции. Курс евро в августе-сентябре на торгах превышал отметку в 81 рубль, курс доллара — 70 рублей.

Только за август по отношению к доллару рубль упал на 9% — и примерно на столько же по отношению к евро. С начала года курс национальной валюты по отношению к американской и европейской валюте значительно снизился (1 января 2018 года за доллар давали 57,6 рубля, евро стоил 68,86 руб.).

Импортеры уже начали менять ценники, закладывая новые цены на фоне ситуации на финансовых рынках, рассказал «Газете.Ru» глава «Опоры России» Александр Калинин.

И хотя курс рубля в последние дни за счет подорожания нефти получил небольшую передышку и немного укрепился по отношению к обеим валютам, по мнению большинства аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», явление это временное. А учитывая недавний виток усиления санкций со стороны США, национальная валюта может вновь уйти в минус. Пока же официальный курс евро, установленный Центральным банком на вторник 25 сентября, составляет 77,68 руб., доллара — 66,15 рублей.

В начале сентября даже Минэкономразвития ухудшило прогноз по рублю. Так, в ведомстве пересмотрели свои ожидания и теперь придерживаются версии, что курс рубля в среднем за год в 2018-м составит 61,7 руб. вместо 60,8 руб., как предполагалось ранее.

Удар по технике

Рост курса доллара приведет к повышению стоимости товаров, у которых низкая маржинальность и курсы привязаны к валюте. Прежде всего, речь идет об авиабилетах, электротехнике,

отмечает заместитель правления, начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

По мнению Агазаева, роста цен на импортные товары можно ждать в пределах 10%.

«Электротехника — одна из групп товаров, которые могут первыми это почувствовать, например, телефоны», — полагает он.

Правда, в розничном сегменте роста пока не зафиксировали.

Цены на рынке обычно отстают от изменения курса на несколько месяцев, пояснила «Газете.Ru» старший вице-президент объединенной компании «Связной»-«Евросеть» Дагмара Иванова. «По итогам августа-сентября они не поменялись.

Изменения цен на гаджеты стоит ожидать, если курс доллара изменяется значительно и держится на этом уровне в течение нескольких месяцев», —

добавила она.

В ПАО «Вымпелком» также заверили, что «сохраняют цены на оборудование для клиентов на текущем уровне». В МТС воздержались от комментария.

Подрезали крылья

Где в первую очередь чувствуются курсовые колебания, так это в ценах на зарубежные авиаперелеты и турпоездки за границу.

«В августе, когда доллар начал резко расти, у меня за несколько дней стоимость новогодней турпоездки в Таиланд выросла на несколько тысяч рублей», — рассказал «Газете.Ru» один из клиентов крупной турфирмы.

Цена билетов в международных системах бронирования пересчитываются раз в неделю — в ночь со вторника на среду по курсу евро, установленному за день до этого, пояснили «Газете.Ru» в сервисе по продаже билетов Ту-ту.ру. При этом цены устанавливаются по курсу евро с округлением до 50 копеек в большую сторону. Таким образом, 1 августа цены установили по курсу 31 июля — 73,5 рубля за евро. В среду, 5 сентября, цены на билеты в очередной раз поменялись — по курсу на 4 сентября — и составили 79,5 рубля за евро. То есть за месяц цены на авиабилеты выросли примерно на 8,2%.

Так, по ряду зарубежных направлений, согласно сводным данным сервисов бронирования, в первую неделю сентября 2018 года к прошлому году рост цен составил от 2% до 30% в зависимости от локации. При этом люди стали экономить. Доля продаж авиабилетов на рейсы авиакомпаний-лоукостеров в июне-августе 2018 года выросла до 12,8% по сравнению с 11% летом прошлого года, отмечают в Biletix. При перелетах за границу с лоукостерами россияне смогли сэкономить в среднем 22% бюджета.

Стоимость проживания и туров также растет эквивалентно курсу, так как все взаиморасчеты производятся в валюте, обращает внимание Аркадий Гинес, директор по развитию OneTwoTrip.

«Недавно мы проводили опрос среди клиентов, и 64% опрошенных признались, что за последний год стали брать в поездки больше денег на текущие траты (питание, экскурсии, наземный транспорт и т.д.)», — добавил он.

Жилье подорожает

По данным Росстата, на конец первого полугодия 2018 г. средняя стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке жилья в России составила 60 тысяч рублей, что выше аналогичного периода годом ранее на 3,4%. Квадратный метр на вторичке прибавил 0,6% по сравнению с прошлогодними показателями и достиг 53,6 тысячи рублей, сообщили в «ДОМ.РФ».

Кроме того, игроки рынка опасаются, что ставки по ипотеке в связи с высокой волатильностью и увеличением Банком России ключевой ставки могут увеличиться. В сентябре ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5% годовых, что оставляет открытым вопрос об удорожании жилищного кредитования.

В сегменте новостроек цены могут подскочить до 5%, полагает полагает аналитик ИК Алор Алексей Антонов.

«Сейчас выгоднее осуществить как можно больше сделок, так как позже спрос пойдет на спад из-за прогнозируемого повышения ставок по ипотеке, а также ужесточения требования ЦБ к банкам, которые выдают ипотеку с минимальным первоначальным взносом», — уверен эксперт.

Ранее председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов отмечал, что «рынок осознал, что дальнейшего снижения номинальных ставок не будет». По его словам, банки уже приготовились повышать ставки по потребительским кредитам.

«Это не будет происходить достаточно резко, у населения еще есть время, чтобы взять кредиты (по более низким ставкам) в ближайшие месяцы», — добавил он.

В июле среднемесячная ставка составила 9,5%, что уже выше 9,4% в июне. Минстрой не исключает, что ставки могут пойти вверх, но по последним прогнозам ведомства, пока прогнозируется 9,1% к концу года.

При скачке валют их динамика фиксируется в течение 2-3 месяцев. Первыми на изменение курса рубля реагируют собственники вторичного жилья, повышая цены на свои объекты, чтобы скомпенсировать свои валютные потери. Как утверждают в KnightFrank, речь идет о сегменте дорогого жилья, где цены значительно превышают стоимость «квадрата» в новостройках более низкого класса.

Россияне добра не ждут

Между тем население уже вовсю готовится к непростым временам.

Так, инфляционные ожидания граждан, по данным ЦБ, в августе приблизились к 10%. А согласно результатам опроса, проведенного Левада-центром, среди россиян возросла обеспокоенность социальными проблемами. В первую очередь, людей волнуют вопросы, связанные с благосостоянием и доходами, ростом цен, безработицей и бедностью.

«Произойдет удорожание продуктов ежедневного потребления, например, хлебобулочных изделий, производимых из высокосортной пшеничной муки. Они уже в октябре могут стоить на 10% выше, чем сейчас, что связано также с ослаблением рубля и низким урожаем зерновых в этом году»,

— говорит Алексей Антонов.

Сами торговые сети пока воздерживаются от комментариев о росте цен на отдельные группы бытовых товаров и продуктов.

Есть сегменты, где ситуация уже ухудшилась. «И в числе первых на него (заявление Конгресса США о санкциях) отреагировал сегмент e-commerce, о чем свидетельствуют данные о продажах интернет-магазинов за 11 дней до и после упомянутого заявления — с 29 июля по 8 августа включительно и с 9 по 19 августа включительно», — сказала руководитель АТОЛ Онлайн Юлия Носова.

В этот период начался спад потребительской активности. «Количество чеков, пробитых интернет-предприятиями, уменьшилось на 20%. Но средний чек при этом вырос на 16%, в первую очередь за счет таких категорий, как авиабилеты, туристические поездки, крупная бытовая техника. А вот оборот средств оставался тогда практически тем же», — добавила эксперт.

По последним данным Росстата, оборот розничной торговли в России в августе 2018 года вырос на 2,8% в годовом выражении и составил 2,74 трлн руб.

По словам Носовой, такую ситуацию в большинстве случаев можно объяснить тем, что россиян пугает вероятное падение рубля и рост цен в дальнейшем. Поэтому потребители сконцентрировались на товарах длительного пользования, покупку которых давно откладывали. В ближайшее время эта тенденция будет сохраняться, полагает она.