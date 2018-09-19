Передышка перед штурмом: когда обвалится рубль

Доллар стремительно дешевеет. Если во вторник, 18 сентября, американская валюта пробила отметку в 68 рублей, то в среду, 19 сентября, на торгах на Московской бирже курс доллара ушел ниже 67 рублей. Такие показатели на Московской бирже зафиксированы впервые с 27 августа.

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Правда, на 13.22 МСК доллар на бирже торговался на уровне 67,03 рубля.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, 20 сентября, снизился на 81,36 коп., до 78,36 руб., курс доллара уменьшился на 74,21 коп., до 67 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась по сравнению с показателем на среду на 77,4 коп., составив 72,11 руб.

Высокие цены на нефть, продолжение налогового периода, а также ужесточение политики ЦБ — факторы, которые оказывают сейчас рублю поддержку.

Так, помогло рублю вырасти решение ЦБ на прошлой неделе повысить ключевую ставку до 7,5%. Риторика регулятора, сопровождавшая повышение ключевой ставки ЦБ, говорит о том, что это повышение может быть далеко не последним в этом году.

Это приостановило отток капитала, отмечает Альберт Кятов, аналитик компании «ФинИст».

«Рынок поверил в то, что повышение ключевой ставки будет не единственным: регулятору придется наращивать ставку, чтобы рубль как валюта развивающейся страны и ОФЗ как рублевый долговой инструмент оставались привлекательными для инвесторов», — говорит генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

Также Минфин объявил о приостановке закупки валюты в резервы, а это тоже дополнительная помощь рублю.

Благодаря отсутствию операций регулятора на рынке нацвалюта имеет возможность полноценно расти вслед за нефтяным рынком, поясняет Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

Цены на нефть устремились вверх на вербальных интервенциях. Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что королевство не будет препятствовать росту цен на «черное золото» и считает приемлемым для себя уровень цен выше $80 за баррель.

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent колеблется около $79.

«Временное затишье в санкционной тематике, а также ослабление санкций против «Русала» и коррекция в среднесрочном тренде роста американского доллара по всему спектру рынка — все эти факторы оказывают поддержку рублю»,

— добавляет Ольга Прохорова, эксперт «Международного Финансового Центра».

Интерес инвесторов к рискованным активам также поддержало более мягкое, чем планировалось, противостояние Пекина и Вашингтона. Президент США Дональд Трамп накануне объявил о введении новых пошлин в 10% на товары из Китая в объеме $200 млрд. Соответствующие меры вводятся с 24 сентября. Пекин анонсировал ответ: КНР введет пошлины размером от 5 до 10% на импортируемые из США товары общим объемом в $60 млрд.

При этом рынки расценили ответную реакцию Пекина на новые тарифы Трампа как «мягкую», а американские пошлины оказались не такими высокими, как ожидалось. В результате инвесторы стали охотнее вкладывать в активы развивающихся стран.

«В целом обстановка достаточно позитивная, однако серьезные геополитические риски вряд ли дадут курсу закрепится ниже отметки в 67 рублей за доллар в ближайшее время», — говорит Михаил Мащенко.

Впрочем, Ольга Прохорова считает, что в ближайшее время курс доллара может упасть ниже 67 рублей и остановиться на отметке 66,27 рублей за американскую валюту.

Но и она полагает, что «долгосрочное укрепление российской валюты маловероятно». Нынешнее укрепление рубля скорее нужно рассматривать как «краткую передышку перед новым штурмом».

Торговые войны США и Китая, а также рост доходностей по американским десятилетним облигациям, которые выросли до уровня 3,057%, делают рост стоимости доллара лишь вопросом времени,

подчеркивает она.

Так, на следующей неделе запланировано заседание Федеральной резервной системы (ФРС США), от которого рынок ожидает очередного повышения базовой учетной ставки на 0,25 базисных пунктов до уровня в 2,0 – 2,25%. Заседание намечено на 25 – 27 сентября, и, как предсказывают эксперты, это решение может привести к росту доходности американских облигаций.

Между тем на фоне волатильности на российском рынке Банк России зафиксировал рост спроса россиян на наличную валюту. В июле этого года спрос увеличился на 20% и составил $5,1 млрд.

«В июле 2018 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту по сравнению с июнем вырос на 20% и составил $5,1 млрд в долларовом эквиваленте. Его объем был меньше, чем в июле 2016 и 2017 годов, на 3 и 6% соответственно», — отмечают в ЦБ.

При этом спрос населения на доллары США в июле 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 22%, на европейскую валюту — на 18%.