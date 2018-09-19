Пирамиды России: как Леня Голубков покорил страну

«Дорогая Рита, теперь я точно знаю, как мы будем распоряжаться нашими деньгами. Все деньги мы будем вкладывать в акции АО «МММ». Это уже дало нам возможность купить тебе сапоги, шубу. В мае мы покупаем мебель, в июне автомобиль, а в июле дом, — рассказывала одна знаменитая реклама в 90-е, рисуя беззаботное будущее, — дом в Париже? Почему бы нет, Леня! АО «МММ»».

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Этот и еще 15 роликов обещали легкие деньги по схеме, логика которой многим показалась правдивой. Когда финансовая пирамида рухнула, «партнер, а не халявщик» Леня Голубков как персонаж выдуманный не пострадал, но по эту сторону экрана результат оказался по-настоящему горьким.

«МММ», безусловно, — самая известная финансовая пирамида, созданная еще в СССР (в 1989 году), но ставшая отражением нового мира — перехода на капиталистическую модель экономики. Само явление пирамиды в 90-е быстро завоевало популярность. Их создатели пользовались растерянностью населения, низкой финансовой грамотностью, стремлением жить хорошо в новой стране. Люди несли деньги и в «Хопёр-Инвест», «Русский дом Селенга», «Тибет», и в другие фирмы.

Бесплатный сыр

Финансовые пирамиды часто регистрируют как инвестиционные компании, которые собирают средства на финансирование неких проектов или вложение в ценные бумаги. При этом инвесторам обещают сказочную доходность. Однако никакие проекты такие фирмы чаще всего не финансируют. Средства новых инвесторов направляются на выплату дохода старым, но выполнить обязательства перед всеми участниками системы невозможно. Финансовая пирамида держится на плаву лишь некоторое время, и чем дольше она существует — тем вероятнее в один момент потерять все вложенное. Создатели «инвесткомпаний» богатеют, пока не раскрывается их мошенничество или пока они не сбегут.

«МММ» сначала выпускал акции, а затем и денежные суррогаты — билеты с портретом создателя Сергея Мавроди, который сам устанавливал их цену.

Сергей Мавроди говорил, что высокая доходность обеспечивается вложениями в золото- и алмазодобычу, а также в секретные оборонные предприятия. Другие многочисленные пирамиды в стране имели свои способы привлечения инвесторов.

ИЧП «Властилина», созданное в 1993 году в Подольске, предлагало автомобили и квартиры по ценам в два раза ниже рыночных. Первые вложившиеся действительно стали обладателями новеньких машин, новость об этом распространилась по всей стране. Число вкладчиков росло не по дням и по часам, но, как и другие подобные организации, финансовая пирамида быстро лопнула.

«Значительная часть людей понимали, что это не самый хороший способ, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но и то, что столько народу оказалось у разбитого корыта, говорит о том, что еще больше людей все-таки любили сыр. А реклама была очень хорошая по телевидению. У «МММ», конечно, она была номер один. Была еще у «Хопер-Инвест» и у «Чары», который считался банком для привилегированных клиентов. Их тогда было огромное количество, включая региональные», — рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор института экономической политики имени Гайдара Сергей Приходько.

«Хопёр-Инвест» часто вспоминают сразу вслед за «МММ». От деятельности компании также пострадали миллионы людей, а реклама по телевидению с участием Лолиты Милявской, Александра Цекало была не менее эффектной. В банк «Чара» принесли деньги многие представители театральной и кинематографической элиты. В 1993 году он получил банковскую лицензию, начал принимать деньги населения под высокие проценты по вкладам — до отзыва лицензии в 1996 фактически превратился в финансовую пирамиду.

Создатели «Русского дома Селенга» даже пытались вкладывать деньги инвесторов в реальную экономику, открывали турфирмы и супермаркеты. Но жадность основателей и откладывание денег в свой карман привели к штурму фирмы налоговиками и ущербу для миллионов людей. «Тибет», «Гермес-финанс», «Росич» и многие другие пирамиды успешно привлекали средства населения, но только до поры до времени.

Магическое действие

Новая капиталистическая реальность для многих пришла как гром среди ясного неба. У людей не было понимания механизмов инвестирования, правила игры в свободной экономике были в новинку. Инвесткомпании, которые оказались пирамидами, воспользовались тем, что вкладчики не видели опасности. Многими двигало элементарное желание прокормить своих детей, и в финансовые пирамиды поверили.

«Сначала это вызвало смех, а потом произвело магическое действие. Деньги у людей фантастически быстро изымались»,

— рассказывал «Газете.Ru» экс-председатель ЦБ Сергей Дубинин. «МММ» и прочие стали конкурентами банков.

«Чтобы понять этих людей, надо вспомнить жуткую инфляцию 1990-х годов, которая стремительно пожирала сбережения и зарплаты россиян. Относительно надежные государственные банки предлагали слишком мизерные процентные ставки по вкладам, которые не могли компенсировать потери от стремительного обесценивания рубля. А вот отданные в пирамиду деньги начинали реально работать и приносить своим владельцам прибыль», — пишет Антон Кротков в книге «Все великие аферы, мошенничества и финансовые пирамиды: от Калиостро до Мавроди».

Очереди к «инвесткомпаниям» росли. «Я сам участвовал в «МММ» и еще в одной, название которой не помню. Для того, чтобы в ней поучаствовать, нужно было стоять в очереди 2-3 месяца, чтобы купить только акции. Мы купили и сразу продали», — признается председатель наблюдательного совета ГК «Алор» Анатолий Гавриленко.

Вложить последнее

Реклама на телевидении была большим подспорьем. Простые и понятные персонажи рассказывали о безбедной жизни, которую можно было так легко получить. «Никаких творческих изысков, абстрактностей и спецэффектов. Никаких красивостей ради красивостей!.. Реальные сцены из жизни реальных, простых людей. Человек сегодня купил акции, завтра их продал и получил прибыль. Хотите и вы? Тогда покупайте акции!», — описывал Сергей Мавроди рекламу в книге «Вся правда о «МММ». История первой пирамиды. Тюремные дневники».

Кроме Лени Голубкова запомнилась реклама МММ с бабочками и слоганом «Из тени в свет перелетая…», вспоминает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Как показала история «МММ», это девиз можно вспомнить только с печальной иронией. Рекламная кампания сработала, спровоцировав настоящую лихорадку.

«Умные люди теперь на работу не ходят. Зачем? Если месячную зарплату можно за неделю получить на операциях с акциями», — приводит Коротков высказывание одной из вкладчиц.

«Я лично знал мужика, который ради этой резаной бумаги портретами Мавроди продал трехкомнатную квартиру, а сам с семьей жил в гараже. А у него, между прочим, было двое детей и больная свекровь на шее», — вспоминает другой очевидец. Для некоторых операции с постоянно растущими акциями превратились в азартную игру, вкладчики сами становились спекулянтами и перекупщиками.

По оценкам экспертов, «МММ» обманула 10 млн вкладчиков, «Хопер-Инвест» — 4 млн, «Русский дом Селенга» — 2,4 млн. Немногие успели закончить дела с горе-инвесткомпаниями до их краха. В случае с главной финансовой пирамидой, люди еще долго верили, Мавроди выполнит свои обещания все вернуть, и даже разворачивали митинги с требованиями освободить создателя «МММ», когда он был задержан.

Финансовые пирамиды в стране до сих пор есть, но если в 90-е их число оценивалось в 1500-2000 компаний, то в 2017 году было выявлено 137 таких «фирм».