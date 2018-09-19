На войне как на войне: Китай против госдолга США

Китай уменьшил свои вложения в американский госдолг. Согласно данным американского минфина за июль,

вклад КНР в облигации Соединенных Штатов сократился на $7,7 млрд.

При этом Пекин остался лидером по таким инвестициям: всего в облигации США китайские власти вложили $1,171 трлн.

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Американские гособлигации считаются наиболее надежными ценными бумагами на мировом финансовом рынке, при этом не самыми прибыльными. Торговля ими позволяет правительству США наращивать государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита.

Агрессивная внешняя политика Трампа в совокупности с амбициозными заявлениями собственной неприкосновенности спровоцировали держателей долговых бумаг США начать избавляться от них в этом году;

за последний год глава Штатов делал заявления, что пока весь мир зависит от США, он будет проводить любую угодную нынешней власти внешнюю политику, констатирует ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

Это не столько агрессивный выпад, сколько попытка обезопасить свою экономику в будущем, отмечает эксперт.

Такой шаг со стороны Пекина может быть следствием торговой войны пошлин, ранее развязанной Вашингтоном. Противостояние двух стран идет с весны в рамках политики «Америка превыше всего», провозглашенной Дональдом Трампом. Так, президент Соединенных Штатов решил бороться со всеми странами, в торговых отношениях с которыми, по его мнению, существует перекос не в сторону Вашингтнона. Жертвами такого протекционизма уже стали Канада, ЕС, страны Юго-Восточной Азии, Россия, но больше всего досталось именно КНР.

Причина этого, по словам Трампа, — недобросовестные практики в торговле, которые используются Пекином. По мнению Вашингтона, Китай принуждает американские компании передавать технологии китайским коллегам, что представляет «угрозу долгосрочного здоровья и процветания экономики Соединенных Штатов».

«Как президент, я обязан защищать интересы работающих мужчин и женщин, фермеров, владельцев ранчо, бизнеса и самой нашей страны. Моя администрация не будет бездействовать, когда эти интересы подвергаются нападению», — говорил американский лидер.

Трамп много раз повторял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня в связи с якобы имевшей место кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий США заявили о намерении ввести пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Пошлины были введены двумя частями по $34 и $16 млрд и вступили в силу 6 июля и 23 августа соответственно. Китай ответил симметрично. Ранее весной КНР коснулись ограничения на импорт стали и алюминия в Соединенные Штаты. Тогда в ответ КНР также представил список товаров из США, в отношении которых поднял ввозные пошлины.

Позже Трамп анонсировал новые пошлина на китайские товары -— сначала на сумму $200 млрд, позднее — еще на большую сумму.

Накануне Дональд Трамп объявил о вводе новых пошлин на китайские товары на сумму $200 млрд, которые вступят в силу 24 сентября. Тарифная ставка будет составлять 10%, а с 1 января 2019 года пошлины вырастут до 25%.

«Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, мы немедленно приступим к третьему этапу, который предусматривает пошлины на дополнительный импорт в размере ​$267 млрд», — сказал Трамп.

В 2017 году Китай поставил в США товары на общую сумму $505,6 млрд. Таким образом, Вашингтон, с учетом третьего этапа пошлин, может ввести пошлины на весь объем китайского импорта.

Китай же пообещал ответные меры и даже подготовил список американских товаров, в отношении которых будут введены ограничения.

Пекин и Вашингтон пытаются уладить ситуацию путем переговоров, однако пока все эти попытки заканчиваются новыми ограничительными мерами.

Очевидно, каждая сторона пытается укрепить свою переговорную позицию как может: как иначе объяснить то, что о новых пошлинам Трамп заявил 18 сентября, накануне нового раунда внешнеторговых консультаций с Пекином.

В этом разрезе снижение вложений КНР в американский госдолг также можно рассматривать как аргумент в предстоящем диалоге.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries составляет более $6 трлн, поэтому отказ от $7,7 млрд со стороны Китая — это символический шаг, приглашающий США к переговорам по уже наболевшему вопросу внешнеторговой войны, по пошлинам на китайские товары, уверен аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

При этом данный объем сокращений по факту никак не повлияет ни на доходность гособлигаций США, ни на курс доллара, если только к Китаю не начнут присоединяться другие страны.

Например, в апреле свои вложения в американский госдолг сократила Россия, причем сразу вдвое — до $48,7 млрд. В июле объем вложений России в ценные бумаги американского правительства составил всего $14,9 млрд. Сегодня наша стране не входит даже в топ-30 инвесторов американских ценных бумаг.

Однако по факту отказаться от них совсем странам вряд ли удастся.

По 10-летним treasuries можно сейчас получить около 2,8-2,9% годовой доходности в долларах, для правительств многих стран предел мечтаний, отмечает Антонов.

Есть некий популизм в том, чтобы отказываться от этих долговых бумаг, потому что альтернативы им практически нет. Да, в результате гегемонии США создан некий однополярный мир, но это данность, и в ней необходимо жить и управлять экономикой,

констатирует эксперт.

В настоящее время второе после Китая место по вложениям в американский госдолг занимает Япония с $1,0355 трлн, а третье — Ирландия ($300 млрд.). Всего же в июле 2018 года ценными бумагами США владели государства и инвесторы на общую сумму в $6,251 трлн, в июне 2018 года этот же показатель составлял $6,211 трлн.