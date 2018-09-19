Вкус старины: как Татарстан кормит россиян полбой

Родом из детства

Будущий предприниматель родился в поселке городского типа Рыбная Слобода, а высшее образование получил в столице Татарстана. «Я окончил в Казани Сельскохозяйственный институт, и вся моя жизнь прошла в сельском хозяйстве. Долгие годы я работал в большом агрохолдинге «Вамин» — в последние месяцы был там заместителем генерального директора по элеваторам», — вспоминает Марат Фасхиев. Затем «Вамин», некогда крупнейшее агропредприятие Татарстана, не смог расплатиться с многомиллиардными долгами и объявил себя банкротом, а будущему главе «Полбы М» пришлось искать себе новое место работы.

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«Судьба забросила меня в Буинск – мне сказали, что там есть заводик по производству круп. Я поехал, посмотрел на него и купил. Я долго никогда не думаю – понравилось, значит, надо брать. Предприятие было построено в 1993 году, но последние 6 лет простаивало. С тех пор, как его владельцем 4 года назад стал я, мы работаем почти круглые сутки без выходных», — рассказывает бизнесмен.

С момента смены хозяина простаивать заводу больше не приходилось. «Мы сразу же взялись за работу, причем решено было заниматься только полбой – производим из нее макароны, крупу, хлебцы и муку. Завод действительно хороший, на нем установлено немецкое оборудование марки Bühler, ведь перерабатывать полбу очень трудно. Полба – это дикая пшеница, и ее шелуха тяжело отделяется от зерен. Одно зерно может крутиться по 20 раз, пока механизму удастся его очистить. Это единственная зерновая культура, у которой в одной шелухе два зерна – поэтому полбу по-другому называют «пшеница-двузернянка»», — объясняет Фасхиев.

По его словам, выбор в пользу полбы был сделан не случайно – предприниматель узнал и полюбил эту сельскохозяйственную культуру еще в детстве. «О полбе я знаю давно, и заняться ею решил целенаправленно. В Кукморском районе Татарстана есть маленькое предприятие, где тоже обрабатывают полбу, и из полбяной муки получается очень вкусный вак балиш (татарский пирожок с мясом и картофелем). Я его любил с детства, и именно поэтому появилась идея заняться обработкой этого зерна. О полбе и Пушкин говорил – поп кормил Балду полбой, и Балда работал за семерых. И не удивительно – она же очень сытная, но при этом ее можно есть даже после 18:00 и не толстеть», — говорит бизнесмен.

Кроме того, полба полезна для здоровья и гипоаллергенна, она содержит больше протеина, чем зерно пшеницы и больше белка, чем куриное яйцо.

Употребление полбы в пищу, согласно диетологическим справочникам, способствует укреплению иммунитета, нормализации веса и уровня сахара в крови, улучшению работы сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной, пищеварительной и репродуктивной систем, а также снижает риск развития анемии, инфекционных и онкологических заболеваний.

«Это очень полезный продукт. Сейчас мы живем в XXI веке, и люди должны есть экологически чистую еду. Полба никогда и ничего не принимает извне – ни пестициды, ни удобрения. Сейчас здоровое питание – это модно, и я очень рад, что решил заняться выпуском такой продукции», - говорит Марат Фасхиев.

Старый бизнес на новый лад

«Когда мы только начинали, было, конечно, очень трудно, но сейчас все идет хорошо. Покупка предприятия обошлась мне не очень дорого, так как оно к тому моменту не работало, но все равно пришлось брать кредит. До меня было еще трое желающих запустить этот завод, но у них ничего не получилось. На сегодняшний день аналогичный новый завод стоит €5,1 млн, то есть примерно 350 млн рублей», — оценивает вложения бизнесмен.

Сейчас, когда на заводе уже запущена фасовочная линия, там работает 15 человек. Все они – жители Буинского района Татарстана. «Производственная мощность завода – 300 тонн в месяц. Для полбы это очень много. Выручка за прошлый год составила около 36 млн рублей. Сотрудники завода получают хорошую зарплату, существенно выше, чем другие жители Буинска», — уверяет Фасхиев.

Полба шагает по стране

«Сейчас нас уже многие знают, потому что с полбой работает очень ограниченный круг предприятий. Это не очень широко распространенный продукт. Процентов 70 всей полбы, произведенной в России, скорее всего, приходится на наше предприятие», — говорит Марат Фасхиев. Например, к концу прошлого года «Полба М» изготавливала пакетики с крупой для сотрудников Минсельхоза РФ. Кроме того, Департамент продовольствия Казани, который обеспечивает питанием воспитанников детских садов и школ, каждый месяц закупает около 20 тонн продукции. «Вроде бы есть идея поставлять полбу и в больницы, но это пока в планах», — говорит основатель компании.

Пока россияне не очень активно едят полбу, ведь в магазинах она стоит дорого. «Например, расфасованные мною пакетики по 700 граммов в Казани стоят в «Пятерочке» по 118 рублей. Напрямую у нас покупать было бы дешевле, но ясно, что людям удобнее ходить в магазин у дома. В Буинске у нас есть и собственный магазинчик «Полба М». Там килограмм муки стоит 55 рублей, крупы — 36 рублей, а макарон – 80 рублей. Хлебцы стоят 25 рублей за упаковку. При этом в Москве 400-граммовый пакет полбяных макарон стоит 70 рублей, а в Казани – 120 рублей», — указывает бизнесмен.

Для продвижения продукции руководство компании, в частности, использует портал бизнес-навигатора МСП – клиентов привлекают через интернет с помощью сервиса «Поток». Он позволяет малому предприятию за несколько минут создать собственный сайт, причем помощь дизайнера или программиста для этого не потребуется. Услуга бесплатна. После размещения на странице сведений о товарах, которые планируется продавать, можно запустить автоматическую систему их продвижения, управлять рекламой и принимать звонки напрямую с сайта, развивая, тем самым, свой бизнес.

Сырье предприниматель доставляет со всей страны. «Полбу мы возим с Алтая, из Краснодара, Ростова, Татарстана – где только не берем зерно, и отправляем продукцию от Хабаровска до Калининграда. В отдаленных регионах, правда, заказов не много – заинтересованы только интернет-магазины и маленькие магазинчики здорового питания. Основные наши покупатели – Нижний Новгород, Новосибирск и Москва, туда полба идет крупным оптом. При этом в Казань отправляется всего 7-10% всей выработанной продукции», — отмечает Фасхиев.

Одной лишь полбой бизнесмен ограничиваться не намерен – в ближайшем будущем он планирует наладить переработку молока. «Территория у нас большая, и подходящее помещение там есть – мы уже начали ремонт. Я планирую собирать около 25 тонн молока, из них тонн 4-5 пускать в переработку, а остальное сдавать молокозаводам», — поделился планами предприниматель.