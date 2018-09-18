Недолет: что не так с «Суперджетом»

Мексика теряет крылья

Мексиканский авиаперевозчик Interjet недоволен эксплуатацией российского ближнемагистрального пассажирского самолета Сухой Суперджет 100 (SSJ100). Информация о том, что компания ведет переговоры с корпорацией «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) об обратной продаже всего парка российских самолетов из-за проблем с их техническим обслуживанием, появилась на портале FlightGlobal.

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Позже в Interjet опровергли эту информацию. «Это неправда. SSJ100 был составной частью успеха Interjet, мы продолжим работать с этим самолетом», — сообщили РИА «Новости» в компании, отметив, что продолжат работать с российскими самолетами «на новых и лучших условиях в пользу своих клиентов».

Источники агентства также сообщили, что в Мексику приехала делегация ГСС, которая ведет переговоры с Interjet о деталях дальнейшего сотрудничества.

Ни в ГСС, ни в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) официально факт переговоров не подтвердили. В ОАК на запрос «Газеты.Ru» не ответили.

Interjet с 2013 года является одним из крупнейших эксплуатантов российского SSJ100. Авиаперевозчик заключил контракт на 30 самолетов SSJ-100, из которых уже поставлено 22.

Проблемы с техническим обслуживанием лайнеров у мексиканской компании начались давно. Например, по сообщениям СМИ, в начале 2017 года авиакомпания была вынуждена вывести 11 самолетов SSJ100 из эксплуатации для ремонта после обнаружения дефектов на узлах стабилизатора.

А в январе этого года Bloomberg сообщил, что перевозчик был вынужден на несколько месяцев не использовать четыре SSJ100, а также «каннибализировать» (разобрать на запчасти) один из лайнеров. В ГСС тогда опровергли данную информацию, заявив, что они продолжают работу по автоматизации системы складского учета запасных частей и ее интеграцию с порталом послепродажной поддержки эксплуатантов самолетов SSJ100.

России не хватает запчастей

Проблемы с SSJ100 есть и у отечественных эксплуатантов. Например, Red Wings взяла в аренду несколько лайнеров, однако довольно быстро решила отказаться от эксплуатации этих воздушных судов.

Теперь возможность прекращения использования SSJ-100 рассматривает авиакомпания «Якутия».

«Из-за низкой исправности SSJ-100 «Якутия» фактически провалила лето», — сообщил директор по флоту авиакомпании Иван Винокуров газете «Коммерсант». По словам технического директора «Якутии» Александра Зинкова, было выявлено 33 случая, когда двигатели выходили из строя из-за конструкторских недостатков камеры сгорания.

В первом полугодии 2018 года пассажиропоток «Якутии» упал на 2,7%, а летом рейсы регулярно задерживались. По предписанию Росавиации компания также была вынуждена на 10% снизить свою чартерную программу.

«Мы на своём опыте испытали все проблемы эксплуатации новых типов воздушных судов. И на сегодня ориентируемся уже на самолеты Boeing, у которых запасные части поставляются быстро и это налаженная система по всему миру»,

— заявила директор «Якутии» Ольга Федорова.

О проблемах SSJ-100 говорил и крупнейший эксплуатант таких лайнеров - авиакомпания «Аэрофлот». У отечественного самолета есть проблемы с управлением механизации крыла, не всегда корректно работает шасси, случаются перебои в работе системы ГЛОНАСС.

Тем не менее, это не помешало авиакомпании заключить на полях Восточного экономического форума договор с ОАК на поставку еще 100 лайнеров SSJ. Первый контракт с ГСС на 50 самолетов «Аэрофлот» подписал еще в 2005 году. Первые поставки начались в 2011 году. В настоящее время в парке национального перевозчика насчитывается 49 SSJ100.

Вся надежда на модернизацию

Руководитель аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев отмечает, что, как правило, у тех, кто впрок запасся деталями, проблемы решались оперативно, те же, кто не сделали запас, были вынуждены обращаться в сервис для ремонта.

«В таких ситуация возникает вопрос, кто оплатит поставку деталей. В случае с той же мексиканской компанией самые большие простои там были, когда компания столкнулась с финансовыми сложностями и не имела возможности оплатить поставку деталей»,

- обращает внимание эксперт.

Отраслевые эксперты ранее неоднократно обращали внимание, что главная проблема SSJ100 - это простпродажное обслуживание. Кроме того, у самолетов такого типа рынок довольно узкий, у производителей были проблемы с серийным производством деталей и поставкой комплектующих даже внутри страны.

Объективно Sukhoi Superjet 100 — лучшее, что на сегодняшний день получилось у отечественного авиапрома, но по мировым меркам это неудачный самолет,

отмечал ранее в интервью «Газете.Ru» эксперт Высшей школы экономики Андрей Крамаренко.

Однако в настоящее время ведется работа по модернизации SSJ100 и созданию укороченной модификации данного самолета. Правительство РФ еще в апреле приняло решение выделить на этот проект 6 млрд рублей из резервного фонда. Также было заявлено о выделении 4 млрд руб. на предоставление субсидий изготовителям воздушных судов на финансирование затрат, связанных с формированием оборотного склада запасных частей воздушных судов нового типа.

Всего же на создание укороченной версии SSJ100 будет выделено 85 млрд рублей. Интерес к таким машинам уже проявила авиакомпания S7 и подала заявку на 100 лайнеров вместимостью 75 кресел.

Кроме того, в трехлетнем бизнес-плане той же Interjet предусмотрена возможность вывести из эксплуатации часть лайнеров SSJ100 с заменой их на модернизированные самолеты этого типа. Кроме того, авиакомпания рассчитывает, что получит «быстрый доступ к расширенному складу запчастей» в Мехико.