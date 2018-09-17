Миллион кредиток: долги россиян установили рекорд

В августе российские граждане получили 1 млн новых кредитных карт, говорится в статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Это рекордное число выданных кредитных карт за всю историю наблюдений НБКИ.

«В августе 2018 года количество выданных новых кредитных карт составило один миллион единиц, увеличившись на 56,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года»,— говорится в сообщении НБКИ.

Реклама

Больше всего кредиток выдали московские банки — 62,2 тыс.

В Московской области россияне получили 47,7 тыс. новых карт, в Краснодарском крае — 33,9 тыс., в Санкт-Петербурге — 33,7 тыс.

При этом меньше всего, как очевидно из статистики, нуждались в кредитах в Пензенской и Кировской областях. Там выдали всего по 8 тысяч кредитных карт.

Если анализировать данные по темпам выдачи новых карт, то в Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт в августе выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49% и 41,5% соответственно.

При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в августе (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Липецкой (+329%) и Белгородской областях (+110,1%).

Также в числе регионов-лидеров по наращиванию темпов выдачи кредитов - Свердловская (+88,5%) и Тульская области (+82,3%), а также Республика Татарстан (+81,2%).

Наименьшие темпы роста были отмечены в Хабаровском крае (+12,3%), Иркутской области (+19,7%), Республике Бурятия (+20,1%), а также в Приморском (+21,1%) и Красноярском (+23,3%) краях.

Гендиректор НБКИ Александр Викулин объясняет рост кредитования активностью банков.

Эксперты частично поддерживают эту точку зрения.

«Объем рынка кредитных карт растет на фоне продолжения кредитной экспансии в розничном секторе. Так, по итогам июля объем кредитования физических лиц вырос на 19,7% в сравнении с июлем 2017 года, помесячная динамика роста в течение всего 2018 года составляла порядка 2%, что является весьма высоким показателем», - комментирует Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».

Но главная причина такого спроса на кредиты - то, что россиянам не хватает денег на жизнь.

По данным Росстата, в июле россияне получили почти на 5% меньше реальных доходов, чем в июне. В целом за семь месяцев они выросли только на 2,6%. В этой ситуации россияне пытаются выживать.

Часть россиян пытаются экономить. Так, как говорится в исследовании компании «Ромир», средний чек жителя России за один поход в магазин в августе 2018 года снизился на 0,2%, или на 1 рубль, по сравнению с июлем и составил 495 рублей. При этом сокращение среднего чека россиян наблюдается уже пятый месяц подряд начиная с апреля.

Согласно данным «Ромира», сильнее всего средний чек в августе снизился по сравнению с июлем в Северо-Кавказском федеральном округе — на 9,7%, до 615 рублей. В Центральной России показатель уменьшился на 3,7% (до 577 рублей), в Сибири — на 2,7% (до 398 рублей).

Но не всем удается экономить. В частности, согласно исследованию компании «Ромир» в остальных федеральных округах средний чек вырос: в Дальневосточном — на 10,6%, до 489 рублей, Уральском — на 8%, до 471 рубля, Южном — на 3,8%, до 439 рублей.

Многие россияне недостаток денег пытаются решить за счет очередного похода в банк.

Так, средняя задолженность гражданина перед российскими банками — 92,2 тыс. рублей ($1,35 тыс.), отмечал начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.

При этом в ближайшее время ситуация в экономике ухудшится. Согласно опубликованной на сайте министерства экономического развития «Картине экономики», в 2019 году инфляция может увеличиться до 4,3%, ВВП вырасти всего на 1,4%, а рост реальных зарплат составит менее 1%. В этой ситуации решить проблему недостающих денег очередным походом в банк захочет еще больше россиян. Центральный банк и вовсе прогнозирует инфляцию к концу 2019 года в 5-5,5%.

Как отмечает директор аналитического департамента «Golden Hills - КапиталЪ АМ» Михаил Крылов,

невозвратные кредиты опасны и для России, и для намного более зрелой экономики, чем наша.

Спасать россиян от кредитной ямы уже готовятся чиновники.

В частности, обеспокоенность чрезмерным ростом потребкредитования уже выразил Центробанк.

Из-за ускорения кредитной активности в сегменте необеспеченного потребкредитования ЦБ в этом году уже дважды пересматривал шкалу коэффициентов риска для расчета нормативов достаточности капитала по займам в зависимости от их полной стоимости. В августе ЦБ повысил коэффициенты риска по выданным после 1 сентября необеспеченным потребкредитам в зависимости от процентной ставки.

Однако одной этой мерой не обойтись, признавали ранее опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

Депутаты уже подготовили законопроект, который поможет снижению кредитной нагрузки на россиян. В частности, они хотят ограничить платежи россиян по кредитам — они должны составлять не более половины совокупного дохода семьи. При превышении отметки в 50% банкам и МФО запретят выдавать займы. Такой законопроект может быть принят уже в осеннюю сессию Госдумы.

Впрочем, эксперты не верят в результативность подобной меры: справку можно подделать, а необходимые займы получить в микрофинансовых организациях.

Инициатива может спровоцировать заемщиков пойти в другие финансовые организации, где требования менее строгие, а проценты по кредитам намного выше, говорит генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.