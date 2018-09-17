ЦБ продолжает зачищать банковский рынок: кто следующий

Банк России продолжил очищать рынок от недобросовестных игроков. В понедельник, 17 сентября, лицензии на осуществление банковских операций лишился костромской «Аксонбанк», сообщается на сайте регулятора.

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Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 сентября 2018 года банк занимал 285 место в российской банковской системе.

По данным Центробанка на 20 июня, через ООО «НФК» 99,5% банка принадлежит Андрею Озерову, оставшиеся 0,5% - его дочери Александре Озеровой.

На сайте «Аксонбанка» сказано, что его основали в ноябре 1990 года.

По информации Центробанка, основным направлением банка было финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом его собственника.

«В настоящее время ссудной задолженностью компаний (связанных с собственником банка - «Газета.Ru») сформировано порядка 80% корпоративного кредитного портфеля Аксонбанка, что привело к образованию на балансе значительной доли активов сомнительного качества», - говорится в сообщении регулятора.

Фактически единственным источником фондирования вложений кредитной организации являлись привлеченные от населения денежные средства.

Банк России отмечает, что в сложившейся ситуации собственник банка самоустранился от решения возникших проблем и не торопится принимать действенные меры по нормализации деятельности кредитной организации.

При этом Банк России за прошедший календарный год уже семь раз применял в отношении Аксонбанка меры надзорного воздействия. Так, Центробанк уже дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов от населения.

В Аксонбанке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Аксонбанк - участник системы страхования вкладов, и агентство по страхованию вкладов (АСВ) уже разъясняет порядок получения страхового возмещения.

В частности, АСВ опубликовало информацию о том, что каждый вкладчик банка, в том числе индивидуальный предприниматель (ИП), имеет право на получение в установленные сроки страхового возмещения, предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-Ф3 «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

«Страховое возмещение по счетам (вкладам) выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому счету (вкладу) в иностранной валюте страховое возмещение по счетам (вкладам) рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 17 сентября 2018 года», - говорится в сообщении АСВ.

По информации агентства, выплаты начнутся не позднее 1 октября 2018 года.

До этой даты агентство должно разместить официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам.

«Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам Агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением Правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 21 сентября 2018 года. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка», - говорится в сообщении агентства.

В конце 2017 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью немецким СМИ заявляла, что процесс зачистки банковской системы РФ от проблемных кредитных организаций продлится еще год или два.

Банк России до сих пор продолжает говорить о необходимости дальнейшего очищения банковской системы, поэтому отзыв лицензии у костромского банка совсем не удивителен,

говорит генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

«В зоне риска по отзыву лицензий в ближайшее время останутся банки из третьей и второй сотни еще как минимум 2-3 года, поскольку на рынке, несмотря на проводимые меры, по-прежнему не разрешенными остаются такие ключевые проблемы как низкое качество активов и недостаточное резервирование. Как и «Аксонбанк», на рынке остаются участники с неустойчивым финансовым здоровьем, и в условиях прогнозируемого экономического спада в будущем году все их болезни только обострятся, что даст зеленый свет Центробанку продолжить дальнейшие меры по зачистке», - резюмирует эксперт.