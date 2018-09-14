Лондонский суд встал на сторону Киева: как ответит Москва

Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил жалобу Украины по делу о взыскании с Киева в пользу Москвы $3 млрд долга по евробондам. Дело направлено на новое рассмотрение.

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Высокий суд Лондона вернется к рассмотрению этого дела. Процедура будет не ускоренной как до апелляции, а классической, то есть с учетом всех аспектов дела. Это отсрочит возможность взыскать с Украины долг в пользу России.

«Мы обратимся в Верховный суд Англии и уверены, что английское правосудие сможет объективно разобраться и принять соответствующее решение. Нынешнее решение на некоторое время откладывает окончательное решение по урегулированию спора между РФ и Украиной.

Надеемся, что следующая инстанция, более высокая инстанция, окончательно примет объективное решение», - заявил первый вице-премьер и министр финансов Силуанов.

Долг по евробондам

В 2013 году Россия выкупила украинские евробонды на сумму $3 млрд со ставкой купона 5% годовых — на тот момент ниже рыночной ставки для украинского долга. В декабре 2015 года Украина допустила дефолт по еврооблигациям, после чего предлагал РФ реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года, за месяц до этого Киев ввел мораторий на обслуживание этого долга и не заплатил в срок $3,075 млрд ($75 млн - последний купонный платеж).

В феврале 2016 года Минфин России обратился с иском в Высокий суд Лондона с требованием взыскать с Украины долг по еврооблигациям. 29 марта 2017 года суд ободрил проведение ускоренного процесса по делу — доводы Украины были признаны необоснованными с точки зрения английского права. Суд признал обязательства перед Москвой и принял решение о взыскании долга с Украины в пользу России, а также штрафных процентов.

В мае Высокий суд Лондона приостановил выполнение этого решения, поскольку Киев обратился с жалобой в апелляционную инстанцию. Решения апелляционного суда Англии и Уэльса могут быть обжалованы в Верховном суде Лондона.

Украина пожаловалась на давление

«Решение апелляционной инстанции заключается в следующем - из четырех доводов украинской стороны не поддержано три. По одному из них Апелляционный суд Англии принял решение о проведении более глубокого, детального изучения вопроса. Речь идет о предоставлении кредита Украине якобы под воздействием российской стороны», - пояснил Силуанов.

В заявлении министерства финансов РФ, опубликованном после решения суда, отмечается, что апелляционный суд отклонил заявление Украины о том, что при выпуске еврооблигаций не были соблюдены требования законодательства Украины и что министр финансов Украины не имел полномочий, необходимых для принятия соответствующего решения.

Также украинская сторона утверждала, что кроме задокументированных условий выпуска еврооблигаций были и другие «подразумеваемые», «непрописанные» условия. Эти условия якобы запрещали России «предпринимать какие-либо действия, которые бы помешали должнику погасить еврооблигации» — и были Москвой нарушены, утверждала украинская сторона. Однако это довод апелляционная инстанция также отвергла.

Апелляционная инстанция также решила, что английские суды не полномочны выносить решения по доводу Украины о ее праве не осуществлять платежи по еврооблигациям в качестве законной «контрмеры», якобы поддерживаемой международным правом, в отношении России.

В заявлении министерства финансов РФ отмечается, что

четвертый довод Украины, из-за которого дело направлено на новое рассмотрение, заключается в том, что заемщик выпустил еврооблигации якобы под давлением со стороны кредитора, то есть России.

«При этом Апелляционный суд не подтвердил справедливость четвертого аргумента защиты, а лишь констатировал, что этот довод, в отличие от других трех аргументов, заявленных Украиной, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса. По мнению Минфина России, четвертый довод Украины, как и остальные три основания, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса», — говорится в заявлении.

Полноценного судебного процесса для разрешения спора не требуется, считают в Минфине. «По мнению Минфина России, в соответствии с английским правом заявленная Украиной позиция о якобы оказанном на нее давлении не может являться правовым аргументом защиты применительно к платежным обязательствам Украины по еврооблигациям», — указано в заявлении ведомства.

Если Верховный суд примет решение в пользу России, то постановление Высокого суда Лондона, обязавшее Украину погасить облигации, будет восстановлено, причем без права оспаривания. Если этого не случится, будет организован новый процесс по четвертому доводу о якобы давлении России на Украину по сделке с евробондами.