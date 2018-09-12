Расплата за Крым: Украина кошмарит российские банки

Апелляционный суд Киева 5 сентября арестовал акции дочерних предприятий ВЭБа, Сбербанка и ВТБ на Украине. 12 сентября решение было опубликовано в госреестре судебных решений Украины.

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Решение принято по заявлению об обеспечении иска экс-предправления национализированного Приватбанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму. После воссоединения полуострова с Россией они заявили о потере своих активов. Истцы настаивают на признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге от 2 марта о взыскании с России компенсации за это недвижимое имущество.

«Заявление истцов обосновано решением Арбитражного суда в Гааге от 2 мая 2018 года в деле о взимании суммы с должника — Российской Федерации в лице Минюста России — в качестве компенсации за соответствующее недвижимое имущество. Признано, что ответчик незаконно экспроприировал имущество истцов»,— цитирует ТАСС определение суда.

Для обеспечения иска Киевский суд не только арестовал акции, но и постановил запретить «банкам, которые принадлежат ответчику, отчуждать любым способом все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее им по праву собственности, и осуществлять ликвидацию или реорганизацию и тому подобное».

При этом Киевский суд учел, что ответчик, то есть Россия, пытается продать или прекратить работу «дочек» российских банков на Украине. Определение суда Киева уже вступило в силу, но оно может быть обжаловано в Верховном суде Украины в течение 30 дней.

В «Сбербанке» уже заявили о намерении обжаловать решение в ближайшее время. «Банк работает на территории Украины в полном соответствии с действующим в стране законодательством и регуляторными нормами. Арест акций не влияет на работу банка по обслуживанию клиентов. Финансовое состояние банка остается стабильным», — сообщили в банке и уверили, что в состоянии выполнить все свои обязательства перед клиентами.

В ВТБ и ВЭБ пока не комментировали арест акций.

Что решали в Гааге

9 мая 2018 года постоянная палата Третейского суда в Гааге объявила, что арбитраж вынес «единогласное решение, касающееся вопросов ответственности и убытков». Детали в сообщении суда не раскрывались. Согласно регламенту, арбитражное решение может быть опубликовано только с согласия обеих сторон. Россия в процессе участия не принимала.

Суд присудил компенсации ряду украинских компаний, которые потеряли свои активы в Крыму, писал УНИАН. Речь идет о сумме $159 млн: $130 млн оценочных убытков, проценты в размере примерно $20 млн, а также судебные расходы, указывало украинское агентство.

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль написала в фейсбуке, что арбитраж признал Россию «ответственной за действия в Крыму на основе соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и РФ», и подтвердила утвержденную судом сумму компенсаций в $159 млн.

Россия «никак не была представлена и не направляла своего представителя в этот судебный процесс», комментировал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Минюст РФ заявлял, что ведомство может обжаловать решение суда в Гааге.

Разбирательство началось в июне 2015 года. В иске к России говорилось, что РФ нарушила свои обязательства по соглашению с Украиной от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций российско-украинского двустороннего инвестдоговора. Действия России в августе 2014 года на полуострове Крым препятствовали инвестициям 17 компаний-истцов в объекты недвижимости и привели к экспроприации этих инвестиций, говорилось в иске.

Подлежит обжалованию

Арест украинским судом акций дочерних компаний российских банков не несет серьезных рисков головным компаниям, полагает глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.

«Это решение прогнозировалось достаточно давно, очевидно, практически сразу после присоединения Крыма, и было ожидаемо. Арестованы украинские активы на территории Украины по украинским законам и российские банки давно освободились от этих активов.

Законность этого решения оценивать нет смысла, поскольку дело носит политически ангажированный характер и не имеет отношения к нормам права, так как за действия государства отвечают частные инвесторы», — сказал он.

После вступления решения Киевского суда в силу фактически часть активов этих дочерних структур, которые по сути являются самостоятельными юридическими лицами на Украине, перейдет в пользу тех, кто подал иски, пояснил он. «Для российских банков это, по сути, потеря вложенных инвестиций в украинский банковский сектор, который после вынесения этого решения окончательно потерял инвестиционную привлекательность у инвесторов», — отметил Хуруджи.

Банки будут обжаловать решение киевского суда на Украине, уверен старший юрист BGP Litigation Максим Кузьмин. «Акции дочерних предприятий российских банков являются частной собственностью самих банков, но не Российской Федерации и, соответственно, обращение взыскания на них недопустимо. Возможно также параллельное обращение в инвестиционный арбитраж в соответствии с Соглашением между РФ и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 г. с требованием о запрете Украине производить обращение взыскания на активы», — сказал он.