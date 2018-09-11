Телеком на Дальнем Востоке: инвесторы пошли на компромисс

В том, что проблема с инфраструктурой на Дальнем Востоке стоит очень остро, никого убеждать не надо: низкая плотность населения, большие расстояния, сложности с транспортной доступностью, 80% территории занимает вечная мерзлота, открыл дискуссию председатель The Boston Consulting Group в России Владислав Бутенко. Но эти же факторы делают связь едва ли не единственным фактором, который может резко повысить качество жизни людей.

Реклама

По оценкам участников рынка, чтобы развитие информационных сервисов в регионе было экономически целесообразно, капитальные затраты в такие проекты должны быть снижены по сравнению с текущим уровнем в 2-3 раза. Без снижения издержек успех невозможен, добавил он.

Если сравнивать проекты в средней части России с похожими задачами на территории центральной России, то разница в затратах – с учетом больших расстояний и вечной мерзлоты – может доходить до десяти раз, уточнила «Газете.Ru» операционный директор «Мегафона» Анна Серебяникова.

На севере России сложно сформировать конкурентную среду, а кроме того, там уже присутствует государство – оптимальной могла бы быть модель сотрудничества, в том числе в виде концессионных соглашений, считает глава Ростелекома Михаил Осеевский

Еще в августе на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития ДВФО профильный министр Александр Козлов отмечал, что

Дальнему Востоку достаточно сложно конкурировать в развитии высоких технологий с Центральной Россией, где базируется вся информационная инфраструктура.

Например, тариф для юридических лиц со скоростью доступа 100 Мбит в секунду в Якутии в 2 раза, а на Камчатке в 2,7 раза дороже, чем в Москве.

По словам Козлова, качественная связь есть не во всех образовательных и медицинских учреждениях, а перед ведомствами стоит задача увеличить «долю домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, до 97% к 2024 году».

В настоящее время без систем связи в регионе остались в основном поселки с небольшой численностью населения, обратил внимание руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко. Бизнес их самостоятельно не потянет, без государственного финансирования здесь не обойтись, признал он.

Собственно, сам бизнес уже вполне созрел к тому, чтобы работать в этом направлении совместно с госкомпаниями, работать в режиме концессионных соглашений и государственно-частного партнерства.

«Действительно, коммерческих бизнес-кейсов на Дальнем Востоке практически не осталось», — констатировала Серебряникова.

При этом, по ее словам, на Дальнем Востоке частный бизнес готов присоединяться к крупному государственному бизнесу и к крупным инфраструктурным проектам — не только в области связи, но и любой инфраструктуры – будь то транспортной или энергетической.

«С позиции государства мы столкнулись с очевидными фактами: у нас не так много денег», — признал Онищенко. Он также обратил внимание, что государство уже осознало, что одновременно заниматься инвестициями в разных отраслях, не разговаривая друг с другом, сложно.

В случае совместных комплексных проектов бизнес-кейсы выглядят по-другому, добавила Серебряникова.

«Мы здесь готовы присоединяться к крупным и игрокам, с которыми мы и так уже активно сотрудничаем и работаем в области цифровой экономики, так и к другим нашим крупным корпоративным клиентам, которых мы раньше как партнеров не рассматривали. На Дальнем Востоке другой возможности не существует», — уверена она.

Однако целесообразность и необходимость такой кооперации сейчас очевидна не для всех. Так, например, недавно выяснилось, что при проектировании города Свободный в Амурской области забыли заложить требования по организации связи.

«Как может такое произойти – не очень понятно. Но это значит, что просто мы не донесли до проектировщиков необходимость создания сетей связи, параллельно с энергетикой, которая также является неотъемлемой частью современного образа жизни», — сетовала Серебяникова.

В целом, другие игроки отрасли поддерживают необходимость кооперации. «Сейчас государство активнее идет на модели ГЧП и это правильно», — отметил директор по особым поручениям ГК «Ростех» Василий Бровко.

В качестве удачного примера он привел совместный кейс госкорпорации с «Мегафоном» и «Ростелекомом» по созданию инфраструктуры для организации Чемпионата мира по футболу. «Это самый инвестиционный проект в России за последние три года. И он охватил большое количество населенных пунктов, почти все крупные города. И стал таким как бы примером коллаборации, в хорошем смысле слова. Потому что там было порядка 30 компаний… И в целом мы всё успешно сделали, и точно разделили, кто за что отвечает. И ни одного сбоя, ни одного нарекания нет. А ФИФА вообще сказала, что по уровню развития ИКТ-инфраструктуры это был лучший чемпионат мира за все предыдущие», — подытожил он.