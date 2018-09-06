Богатейшие семьи России: санкции, санации и СИЗО Лефортово

Российский Forbes составил свой топ-10 самых богатых семей России за нынешний год. Оценки выдавались на основе стоимости всех принадлежащих каждому клану активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и др.

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Также стоит указать, что все публичные компании оценивались по их рыночной капитализации, а закрытые — исходя из объемов продаж, прибыли, собственного капитала. Одним из принципов оценки каждой компании было правило: «как минимум не дешевле». В рейтинг были включены только те семьи, которые заработали основную часть своего капитала частным порядком, не будучи госслужащими.

Фоторепортаж: Кто вошел в десятку богатейших семей России __is_photorep_included11951371: 1

Первое место с капиталом $5,97 млрд заняла семья Гуцериевых в составе Михаила, Саит-Салама, Саида и Билана Ужахова со своей группой «Сафмар» (бывшая БИН). В сентябре прошлого года группа потеряла один из активов — Бинбанк, который занимал 12-е место по активам, находился в сложной финансовой ситуации, попал под санацию Центробанка и полностью перешел под контроль государства.

Основатель «Сафмара» Михаил Гуцериев обвинил в крахе банка своего племянника Микаила Шишханова и объявил, что никакой семьи Гуцериевых — Шишхановых больше нет, а есть только семья Гуцериевых. Место одного племянника занял другой — 31-летний Билан Ужахов, которому Гуцериев передал 10% акций «М.Видео» и назначил его генеральным директором компании.

«Серебро» с состоянием в $4,85 млрд взяла семья Ротенбергов, хоть им по-прежнему мешают санкции, введенные США и Евросоюзом после украинских событий 2014 года.

В марте 2014 года Минфин США включил братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов в санкционный список, передает НСН. По сравнению с прошлым годом совокупное состояние семьи даже выросло на $650 млн, но все еще не достигло уровня четырехлетней давности ($5,55 млрд).

Замыкают чемпионскую тройку Валентин Гапонцев и его сын Денис. Их активы оцениваются в характерное для физиков число — $3,14 млрд. В 1990 году 51-летний ученый-физик, специалист по лазерам Валентин Гапонцев учредил в СССР фирму «ИРЭ-Полюс». В 1998 году в США была зарегистрирована его IPG Photonics, которая к 2011 году заняла 80% всего мирового рынка волоконных лазеров. Его сын Денис к 1999 году окончил МФТИ и Имперский колледж Лондона и поехал в Штаты помогать отцу.

Четвертое место заняли Радик и Айрат Шаймиевы, при этом у себя в Татарстане они являются самыми богатыми людьми ($2,48 млрд). Сыновьям первого президента республики Минтимера Шаймиева принадлежат по 19,5% акций ТАИФ. В группу входят нефтеперерабатывающая «ТАИФ-НК», нефтехимические предприятия «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» и генерирующая компания ТГК-16. За год их совокупное состояние выросло почти на $300 млн.

На пятом месте – Мегдет, Тимур и Руслан Рахимкуловы. Их состояние — $1,7 млрд. Мегдет начал работать в Министерстве газовой промышленности СССР в 1971 году, будучи студентом-заочником. В 1989 — 1992 годах был генеральным директором «Газэкспорта», дочерней компании «Газпрома». В 1992 году начал поставлять в Россию IT-оборудование для «Газпрома», а также продавал в Венгрии продукцию «Газпрома». На полученные от торговли газом деньги Рахимкулов скупал акции венгерских компаний. Семье принадлежат пакеты OTP Bank (8,02%) и нефтяной компании MOL, «Газпрома», ВТБ и др.

Шестая позиция — за Сергеем и Николаем Саркисовыми ($ 1,5 млрд).

Сергей в советское время возглавлял представительство «Ингосстраха» на Кубе,

а в 1991 году стал управлять созданным Автобанком «Русско-европейским страховым обществом» («РЕСО-Гарантия»). Сегодня братьям принадлежит около 60% компании. Отмечается также, что большая часть в их совокупном состоянии приходится на заграничную недвижимость: 115 га земли в Монако, три дома в Лос-Анджелесе, здание Торгово-промышленной палаты в Париже, особняк в Лондоне, замок и другая недвижимость во Франции, бизнес-центр, три пентхауса и земельные участки в Вильнюсе.

На седьмой строчке с капиталом $1,47 млрд расположились Николай Шамалов и его сын Кирилл. Кирилл Шамалов попал в американский санкционный список в апреле 2018 года.

До недавнего времени Кириллу принадлежало 20,9% акций «Сибура», но в апреле 2017 года он продал 17% акций из своего пакета основному акционеру Леониду Михельсону. У Кирилла остается 3,9% акций «Сибура» и место в совете директоров. Его отцу Николаю Шамалову принадлежит 10,2% акций банка «Россия». В 2014 году банк попал под санкции за работу на территории Крыма.

Восьмое место — за Мусой, Дени и Мавлитом Бажаевыми ($1,47 млрд). Нефтяную компанию Alliance Oil Бажаевы продали осенью 2014 года «Независимой нефтегазовой компании» Эдуарда Худайнатова, бывшего президента «Роснефти». Муса Бажаев и его племянник Дени, сын основателя «Группы Альянс» Зии Бажаева, погибшего в авиакатастрофе в 2000 году, занялись драгметаллами. Их компания «Русская платина» занимается разработкой месторождений платины в Хабаровском и Красноярском краях.

Предпоследними в данном рейтинге стали братья Зиявудин и Магомед Магомедовы.

Их состояние оценивается в $1,4 млрд, при этом братья почти пять месяцев находятся в СИЗО Лефортово.

Их обвиняют в хищении и растрате 2,5 млрд рублей бюджетных средств, выделенных в том числе на строительство стадиона в Калининграде, и в организации преступного сообщества, передает ФАН. Братья начинали бизнес вместе, но в 2002 году их пути разошлись: Магомед стал сенатором, а Зиявудин остался в бизнесе и создал группу «Сумма».

Замыкает «золотую десятку» кланов Андрей, Евгений и Галина Зубицкие и Виктория Казак — «вес» клана оценивается в $1,06 млрд. В феврале 2017 года основатель «Группы Кокс» Борис Зубицкий скончался, его наследники продолжают делить акции предприятия. Последнее изменение произошло 30 июля нынешнего года: вдова Зубицкого Галина передала все свои акции ПАО «Кокс» (24,5%) старшему сыну Евгению, его доля выросла до 78,1%. Незадолго до этого его младший брат Андрей разделил свои акции между матерью Галиной и женой Викторией Казак (ей досталось 16%).