«Булава санкций»: Украина ждет запрета «Северного потока – 2»

Официальный Киев не теряет надежды остановить проект «Северный поток — 2». По версии посла Украины в Германии Андрея Мельника, существуют два способа заблокировать строительство российского газопровода по дну Балтийского моря в обход украинской территории.

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Первый – это принятие решения на уровне ЕС, но посол считает, что шансы на это невелики.

«Второй путь — это «булава» американских санкций против немецких компаний, вовлеченных в проект. По моим оценкам, введение этих санкций является очень реалистичной перспективой, и это имеет для нас серьезные риски, о которых мало кто задумывается»,

— сказал посол в интервью изданию «Европейская правда».

О том, что Вашингтон в ближайшие недели может ввести санкции в отношении вовлеченных в проект европейских компаний, писала ранее The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников. Отмечалось, что вопрос лишь в том, вводить ли санкции только против компаний, которые прокладывают трубопровод через Балтийское море, или применить их еще и к спонсорам строительства.

Оператором проекта является компания Nord Stream 2 AG (NS2), единственным акционером которой выступает «Газпром». С европейскими компаниями ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall в 2017 году подписано соглашение о финансировании проекта в объеме 50% от его общей стоимости в €9,5 млрд.

Ранее финдиректор NS2 Пол Коркоран сообщал, что «Газпром» и европейские участники проекта уже инвестировали в него €4,8 млрд, половину из которых вложила российская сторона. Сейчас разрабатываются механизмы получения проектного финансирования, за счет которого, в том числе, будет осуществляться строительство морской части трубопровода.

Президент Дональд Трамп неоднократно критиковал Германию за участие в проекте, и говорил, что это ее выбор, «но это вызывает трудности, поскольку она является членом НАТО». Он также называл неприемлемым поток «трубопроводных долларов» в Россию. На рассмотрении в американском конгрессе находится также несколько законопроектов, которые в той или иной мере касаются «Северного потока — 2» и накладывают санкции на его участников.

Хотя европейские политики резко негативно реагируют на санкционные планы США в отношении участников «Северного потока — 2», называя их «неприемлемыми», некоторые заинтересованные компании уже говорят о том, что могут в случае рестрикций отказаться от проекта.

Так, финансовый директор немецкой компании Uniper Кристофер Дельбрюк заявил, что он не исключает выхода компании из проекта «Северный поток — 2» из-за санкций США.

«Конечно, мы, Uniper, не можем рисковать, если в действительности подпадем под санкции США», — сказал он. Между тем, в NS2 заверяют, что реализация проекта идет по расписанию.

«Nord Stream 2 не спекулирует на тему возможных американских санкций. Наши инвесторы остаются твердо привержены проекту, который реализуется четко по расписанию, — заявили ранее в компании.

Подтверждением этому может служить информация о том, что NS2 в ближайшие дни намерена начать укладку газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Финляндии в ближайшие дни.

«Судно Solitaire начнет осуществлять деятельность по укладке труб в исключительной экономической зоне Финляндии в течение следующих дней», — заявил информагентствам представитель NS2.

По данным сайта Marine Traffic, Solitaire, которое принадлежит компании Allseas, уже прибыл к порту Хельсинки, откуда направится на укладку труб.

30 августа NS2 сообщила о начале подготовительных работ к строительству газопровода в России.

«Компания Nord Stream 2 начала расчистку коридора трассы от растительности вдоль маршрута газопровода и строительство временной подъездной дороги в Кургальском заказнике», — заявили в компании.

Санкционные риски в отношении «Северного потока — 2» сохраняются, но, если они и будут реализованы, произойдет это только после снижения общей напряженности в американо-европейских отношениях, полагает управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов.

Введение санкций в отношении европейских компаний в связи с уже осуществленными в проект инвестициями невозможно, поскольку санкции сейчас вводятся на уровне законодательства и по общему правилу не имеют обратной силы, то есть не распространяются на сделки, транзакции и инвестиции, совершенные и заключенные в прошлом,

поясняет эксперт.

Нельзя исключать возможности введения ограничений на совершение инвестиций в проект в будущем, однако такой запрет достаточно легко обойти путем включения в цепочку между инвестором и получателем средств, например, контролируемым «Газпромом» оператором Nord Stream 2 AG независимого посредника, который будет де-юре действовать самостоятельно, распоряжаясь, предоставленными ему в управление средствами инвесторов, добавляет он.