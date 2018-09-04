Долговая яма: россиянам станет труднее занять

Депутаты готовят новые требования к заемщикам. Как рассказал председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, депутаты могут осенью внести законопроект, связанный с соотношением семейного дохода и платежей по кредиту. Сейчас над ним ведется работа, и депутат рассчитывает, что он будет внесен в первом чтении и принят в этом году.

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По словам Аксакова,

документ «направлен на то, чтобы банки при выдаче кредита оценивали возможности семейного дохода и принимали решение по выдаче кредита, особенно на большие суммы».

При этом, как пояснил депутат корреспонденту «Газеты.Ru», пока что под вопросом, какой уровень кредитной нагрузки по отношению к доходу семьи будет приемлемым.

«Ведутся дискуссии, будет ли это 40% или 50% (месячная выплата по кредиту не должна будет превышать порог в 40-50% от дохода семьи – «Газета.Ru»)», — пояснил Аксаков.

По его мнению, такие ограничения целесообразно делать для займов на сумму от 100 тысяч рублей. «Не должно быть привязки к тому, автокредит это, ипотека или потребкредит. Оттолкнуться можно от размера займа в 100 тыс. руб.», — говорит Аксаков.

Таким образом, ограничения могут коснуться даже займов на крупную бытовую технику, говорит депутат. Аксаков считает, что ограничения по размеру займа от дохода семьи можно также прописать для крупных кредитов в микрофинансовых организаций.

Чиновники уже не раз обращали внимание на новые риски на рынке розничного кредитования.

Зампред Банка России Василий Поздышев еще в апреле говорил, что ЦБ начинает беспокоить быстрый рост кредитования банками физлиц, особенно высокий рост необеспеченного потребительского кредитования.

Позднее он отмечал, что в России также увеличилось число схем, когда необеспеченное потребительское кредитование связано с ростом высокорисковой ипотеки. Как отмечал Поздышев, рост необеспеченной ипотеки и необеспеченных ссуд может привести к накоплению существенных рисков.

По словам аналитик «Финам» Алексея Коренева, в последнее время из-за того, что банки практически перестали выдавать ипотечные кредиты с нулевым первым взносом, наметилась тенденция, когда клиент берет потребительский кредит в другом банке, чтобы этими средствами внести первоначальный взнос по ипотеке.

В целом же задолженность россиян по кредитам на 1 августа достигла 13,5 трлн рублей, что составляет уже 15% ВВП.

Средняя задолженность гражданина перед российскими банками — 92,2 тыс. рублей ($1,35 тыс.), говорит начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.

Такой активный рост кредитования вызван «отложенным спросом, низкими процентными ставками, резкой и довольно значительной девальвацией рубля», из-за которой денег у россиян не хватает и все время приходится брать новые займы в банках, говорит Алексей Коренев.

При этом опасной Осадчий считает ситуацию в сегменте необеспеченного потребкредитования. Такие кредиты берут «наименее обеспеченные слои населения».

В целом, по данным на 1 августа этого года, рост розничного кредитования в этом году составил 19,7% за год, тогда как корпоративного кредитования всего 4,9%.

«Высокий рост розничного кредита может свидетельствовать о начале надувания пузыря на этом рынке»,

— говорит Максим Осадчий.

По словам Алексея Коренева, банки в последнее время охотно шли на списание безнадежной задолженности, чтобы не только понизить в своих кредитных портфелях долю неработающих кредитов, но и снизить необходимые резервы по просроченной задолженности. Именно поэтому на фоне стремительного роста объемов выданных кредитов, «просрочка» растет куда медленнее и не показывает масштаб проблем.

Так, по данным статистики ЦБ, просрочка по кредитам физлиц в этом году снижается и в первом полугодии достигла 6,1%.

Поэтому эксперты понимают желание ЦБ охладить этот рынок. Из-за ускорения кредитной активности в сегменте необеспеченного потребкредитования ЦБ в этом году уже дважды пересматривал шкалу коэффициентов риска для расчета нормативов достаточности капитала по займам в зависимости от их полной стоимости.

Но одной этой мерой не обойтись. При этом в результативности законодательного закрепления эксперты сомневаются. Пока что к инициативе больше вопросов, чем ответов.

Например, как отмечает генеральный директор аналитического агентства» Бизнесдром» Павел Самиев, поскольку материальный статус домохозяйства все время меняется, непонятно, будет ли это учитываться банками изменения, каким образом будет осуществляться мониторинг.

Как поясняет сам Анатолий Аксаков, сейчас существует проблема и с «липовыми» справками НДФЛ. Отнюдь не всем кредитным организациям удается их проверить, и чаще всего по личным каналам. Как решить эту проблему, пока что непонятно.

При этом те, кто не сможет раздобыть справку, смогут обратиться в микрофинансовые организации. Инициатива может спровоцировать заемщиков пойти в другие финансовые организации, где требования менее строгие, а проценты по кредитам намного выше, говорит генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов

Как отмечает Максим Осадчий, регулятор может повысить требования к резервам на возможные потери по ссудам или, например, ввести запрет на выдачу кредитов физлицам, у которых уже есть просроченная и непогашенная задолженность.

В частности, по мнению Алексея Коренева, поможет решить проблему введение персональных кредитных рейтингов для россиян, которые будут учитываться в единой базе данных. Это позволит детально и беспристрастно отслеживать кредитный рейтинг любого клиента, а также существенно упростит и ускорит кредитный скоринг для самих банков.