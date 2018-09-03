Виноваты китайцы: почему в России подорожает хлеб

Цены на хлеб в России в ближайшие месяцы будут расти темпами выше инфляции. К такому выводу пришли эксперты и аналитики, опрошенные «Газетой.Ru». Не исключено, что уже к Новому году хлебобулочные изделия в стране могут подорожать на 10-15%.

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При этом урожай зерновых в РФ в этом году рекордов не побьет. Напротив,

из-за засухи в ряде регионов и неблагоприятных погодных условий во время сбора урожая, этот показатель, по версии Минсельхоза, составит всего 105 млн тонн против рекордных 135 млн тонн в прошлом сельхозгоду (2017-2018 гг).

Более оптимистичный Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) недавно также понизил свой прогноз почти на 1,8 млн тонн — до 110 млн тонн, прогноз по пшенице — до 69,6 млн тонн.

В министерстве сельского хозяйства заверяют, что «валовой сбор все равно будет выше среднего показателя за последние 10 лет» и «позволит полностью обеспечить страну зерном и хлебом, а также направить значительный объем зерновых на экспорт».

А этот рынок сейчас куда более привлекателен, чем в прошлом году. Так, фьючерсы на Чикагской бирже на пшеницу сейчас достигают $460–470, в прошлом году в это же время они падали до $405. Кроме того, рынок подогревают слухи о снижении закупки Китаем американского зерна из-за торгового противостояния двух стран. Прогноз производства пшеницы в ЕС агентство Strategie Grains также понизило с 139,9 млн т до 132,4 млн т. В РФ международные эксперты прогнозируют снижение урожая пшеницы на 18%.

Цены на российскую экспортную пшеницу повысились на 17% в долларах, но в рублях подскочили на все 24%,

обращает внимание директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов. В качестве причины называются планы некоторых других участников рынка ограничить экспорт на фоне пятилетних минимумов по урожаю в ЕС, добавляет эксперт.

Естественно, Россия не может сидеть сложа руки, она постарается захватить рынок на фоне повышения цен. Мировые цены растут в долларах, евро и фунтах, российские опережают их рост в рублях из-за снижения нашей валюты по отношению к американской. Это приводит к повышению цен на пшеницу в РФ, поясняет он.

Так, например, сейчас пшеница третьего класса стоит уже около 12 рублей за 1 кг против 10 рублей в начале августа. Следом растут цены на муку — за месяц в опте она подорожала в среднем на рубль за кг.

Таким образом, хлеб может подорожать на 10-15% к Новому году,

добавляет Крылов.

В Минсельхозе уверены, что текущие средние цены производителей на муку, и соответственно на зерно, не оказывают существенного влияния на средние цены производителей хлебобулочных изделий, поскольку изменяются под воздействием преимущественно иных смежных факторов (рост цен на горюче-смазочные материалы, ЖКХ и другие), причем значительно более низкими темпами. Это означает, что цены на хлеб в остаток нынешнего года и в начале следующего года будут зависеть от изменения цен на материально-технические ресурсы, уточняют в министерстве.

По данным ведомства, в 2017 году потребительские цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли за год на 2,7% против роста в 5,9% годом ранее, в текущем году пока сохраняются невысокие темпы роста – всего на 1,4%.

Структура стоимости хлеба для конечных потребителей складывается не только из цен на зерновые, обращает внимание управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Порядка 30% цены условного батона составляет наценка ритейлера, около 9% — налоги, 25% — стоимость аренды помещений производителя, расходов на оплату труда работников хлебопекарен, транспортировки, оплату электроэнергии, топлива. Оставшиеся 34% — это как раз стоимость закупки муки, дрожжей, яиц и консервантов.

То есть в целом стоимость пшеницы в структуре розничной цены условного батона не превышает даже при условии супервысоких оптовых цен 10-12%.

Таким образом, рост закупочных цен на пшеницу в пределах 3 рублей за килограмм при средней стоимости пресловутого условного нарезного батона весом 0,4 кг в диапазоне 35-45 рублей, не может привести к удорожанию на 10%, уверен эксперт.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что на розничную стоимость хлеба может повлиять и запланированный рост НДС, который заложен в цены на услуги ЖКХ и на топливо. «Бизнес может учесть будущее увеличение налога значительно раньше, чтобы иметь возможность компенсировать будущие издержки, — сказал Александр Корбут. По его мнению, цены на хлебные продукты могут вырасти к концу осени на 5%», — цитируют его «Известия».

Подорожание цены на хлеб происходит ежегодно, и это лишь отчасти связанно с уровнем урожая и внутренними ценами на зерно, отмечает Станислав Бакуменко, начальник отдела развития продуктов на рынке зерна департамента товарных рынков БКС Брокер.

Наибольшую роль в ценообразовании все же играет рост инфляции и удорожание иных составляющих процесса производства. По нашему мнению, увеличение ставки НДС так же не пройдет бесследно: в виду этого можно ожидать рост цен к зиме около 5% на всю потребительскую корзину, добавляет он.

В ближайшее время цены на зерно на внутреннем рынке РФ стабилизируются, и будут скорректированы в сторону снижения, что напрямую связанно с падением экспортных цен со стороны иностранных покупателей, так же на цену повлияет начало поставок на экспорт в порты РФ зерна с северных районов страны. Так в глубоководных портах экспортные цены на российскую пшеницу с поставкой в сентябре снизились более чем на 10 долларов за последние 15 дней до отметки 223-224 доллара за тонну, добавляет эксперт.