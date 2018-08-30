Дизайн устарел: в России могут появиться новые деньги

В России есть предпосылки для изменения дизайна банкнот, заявил генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук. При этом, отметил он, окончательное решение по поводу нового внешнего вида купюр будет принимать Банк России.

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Как напомнил Трачук, дизайн нынешних рублевых банкнот был разработан в 1995–1997 годах. По его словам, Банк России будет заинтересован в радикальном изменении банкнот во время следующей модернизации денежных знаков. Скорее всего в основу изменений действующих банкнот будут положены дизайн и защитные комплексы, которые сегодня тестируются на банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей, считает глава «Гознака».

«Изменения, безусловно, будут, и, скорее всего, они будут отталкиваться от дизайна и принципов создания банкнот двести и две тысячи рублей, но когда конкретно они будут, какой номинал, решения нет, и оно за Банком России», — добавил Трачук.

Он также отметил, что внедрение банкнот номиналом 200 и 2000 рублей происходит по мере потребности граждан. ЦБ не проводит «никаких специальных мероприятий по их скоростному внедрению или придерживанию».

По словам Трачука, новые банкноты прижились как в столице, так и в других регионах и «воспринимаются нормально в повседневном обороте, потому как вначале были некоторые проблемы».

Банк России представил купюры в 200 и 2000 рублей в середине октября 2017 года.

Основной цвет банкноты номиналом 200 рублей — зеленый. На ней изображены основные символы Севастополя. Так, на лицевой стороне нарисован Памятник затопленным кораблям, а на оборотной — вид на Херсонес Таврический.

Двухтысячная банкнота выполнена в синей цветовой гамме. На ее лицевой стороне — мост на остров Русский, на оборотной — космодром Восточный в Амурской области.

Изображение ₽ (символа рубля) на новых банкнотах появляется в нескольких местах: на защитной нити, в микроизображениях. Цифры номинала более крупные, чем на других купюрах банкнотного ряда, и обладают ощутимым рельефом. Это сделано специально для людей с ослабленным зрением для распознавания номинала. На лицевой стороне каждой банкноты имеется QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и защитных признаках.

«Старые банкноты были разработаны еще при Борисе Ельцине, с ними выросло уже не одно поколение россиян и конечно с одной стороны это привычный для всех устоявшийся формат. Но внешний вид денежных знаков должен быть все же более приближен к современности», — говорит аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.

Переход на новые купюры — это довольно дорогая процедура, обращает внимание гендиректор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Только перенастройка всех банкоматов при появлении 4-5 купюр нового образца может обойтись в 1,5 - 2 млрд руб.

И это не считая счетных устройств и других IT-систем, с которыми они связаны.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя новые банкноты, рассказала, что они разрабатывались «в строгой секретности», поскольку это «необходимо для противодействия фальшивомонетчикам».

Однако в июле стало известно, что Банк России впервые выявил подделки новой банкноты номиналом 2000 рублей. Так, за второй квартал текущего года было обнаружено 16 поддельных купюр указанного номинала. Исходя из данных ЦБ, 200-рублевые купюры пока не подделывают.

По словам Турчака, высокопрофессиональные подделки появляются спустя несколько лет после начала обращения. При этом в России один из самых низких среди европейских стран уровень подделок в обращении.

Всего за первые шесть месяцев 2018 года Центробанк выявил фальшивых купюр на общую сумму 67,8 млн рублей, что на 13,2 млн рублей меньше, чем годом ранее.

По словам зампреда Центробанка Ольги Скоробогатовой, это объясняется тем, мошенники теряют интерес к подделке денег. Кроме того, выросли уровень защиты банкнот и информированность населения о признаках фальшивых купюр. Сейчас в России на 1 млн купюр приходится 8 поддельных, отметила она.

Чаще всего подделывают пятитысячные банкноты: их в этом году было выявлено 12 568 штук. Следом идут однотысячные купюры — 4766 штук.

Хоть и в малом количестве, но все-таки подделывают монеты номиналом 10, 5 и 2 рубля. Всего таких поддельных монет было обнаружено 49 штук.

Большинство ненастоящих денег регулятор нашел в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральном округах. Меньше всего — в Дальневосточном, Сибирском и Уральском округах.

Количество российских поддельных купюр снижается на протяжении нескольких лет. Так, в 2015 году Центробанк обнаружил их на сумму 280 млн рублей, в 2016 году эта цифра составила 204 млн рублей. В прошлом году в общей сложности было обнаружено 152,3 млн рублей ненастоящих денег.