Прикроют лавочку: кого выкинут с туристического рынка

Как стало известно «Газете.Ru», по итогам последнего заседания наблюдательного совета ассоциация «Турпомощь» составила списки компаний, по которым информация не соответствует достоверной по таким критериям, как общая цена туристического продукта, количество отправленных туристов за 2017 год, а также уплата взноса в фонд персональной ответственности.

Документ отправлен в Минкультуры России, и в нем может числиться от 45 до 100 компаний, включая «звучные» бренды,

сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он, правда, отметил, что крупных компаний в списке нет.

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Все компании в списке предположительно предоставляют сомнительный продукт и делают мизерные отчисления в «Турпомощь», добавил источник «Газеты.Ru».

На момент написания материала оперативно комментарий Минкультуры и «Турпомощи» получить не удалось.

При этом Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) теперь может исключать из реестра туроператоров те компании, которые прекратили выполнение обязательств по всем договорам без публичного объявления о банкротстве. Соответствующие изменения в законе «Об основах туристской деятельности», наделяющие ведомство подобным правом, вступили в силу 3 сентября.

До изменений в законопроект люди могли обратиться по страховому случаю, только если туроператор уже заявил о прекращении деятельности. Поэтому до этого момента клиенты находились в «подвешенном состоянии».

При этом нередко проблемные компании предоставляют недостоверную информацию о своей деятельности. Например, имея реально 50 тысяч туристов, они декларируют в Фонд персональной ответственности «Турпомощь» только 5 тысяч человек.

Что будет с «Натали Турс»

Первой компанией, которую Ростуризм исключил из реестра, стала «Натали Турс».

Напомним, что 4 июля компания «Панорама Тур», известная как «Натали Турс», сообщила об аннулировании всех заказов и услуг по 30 сентября включительно. При этом компания обещала возобновить продажи с 1 октября.

«История с «Натали Турс» является очень показательной. Компания не прекращала работу, руководство искало инвестора, туристы не получили свои деньги за оплаченные туры, возврат которых туроператор намеренно задерживал», — рассказал источник на рынке.

По закону, люди могут обратиться в страховую компанию за возмещением только в случае, если туроператор объявил о приостановке деятельности.

«Воробьев держал рынок в подвешенном состоянии: деньги взял, услугу не оказал, деятельность не останавливал, банкротом считать себя не хотел, обещал вернуть деньги непонятным образом. А люди не могли обращаться за компенсацией по несостоявшимся турам в страховую компанию», — рассказала ранее изданию пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Все из более 3,5 тысячи клиентов туороператора, которые находились за границей на момент объявления о проблемах компании, вернулись в Россию. При этом всего у компании было порядка 30 тыс. клиентов, но сколько из них воспользовалось услугами в итоге, непонятно, говорит источник «Газеты.Ru». Известно, что у 24 тыс. человек имелись на руках билеты, так что возможно, они все же вылетели на отдых, но им пришлось повторно оплачивать гостиницы.

О том, что Ростуризм исключил «Натали Турс» из реестра туроператоров, стало известно вечером 3 сентября. Также были исключены связанные с компанией ООО «Панорама Тур» и ООО «Агентство путешествий «НАТАЛИ».

В приказе сказано, что «прекращение туроператором туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта не освобождает туроператора от обязанности обеспечить туристам оказание входящих в туристский продукт услуг по заключенным договорам о реализации туристского продукта».

ТАСС сообщает, что в настоящее время компания «Ингосстрах» уже начинает прием заявлений на страховую выплату от клиентов «Натали Турс».

Минус пять игроков

Помимо «Натали турс» в 2018 году с рынка ушли уже 5 туроператоров, сказал советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин.

В начале июля, то есть в самый разгар туристического сезона, приказом Ростуризма из реестра был исключен «Туроператор ДСБВ-ТУРС». Причина — прекращение деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. По той же причине объявили о прекращении работы такие туроператоры, как «Радуга травел центр», «Премиум Тревэл Групп», «Матрёшка-Тур выездной туризм», «ТК «Интрэвел Столешники», «Аврора-БГ».

Ежегодно с туристического рынка в России уходят три-четыре туроператора, комментирует вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. «Крупные операторы, которых порядка шести на рынке, наоборот укрепляются», — говорит он.

Барзыкин считает, что такого коллапса, как в 2014 году, когда из-за банкротств компаний из-за рубежа пришлось вывозить огромное количество россиян, а общее число пострадавших оценивалось более чем в 150 тысяч человек, в этом году не ожидается.

Кто еще ушел

Не обошлось без сложностей этим летом и для самостоятельных туристов. Непонятная ситуация складывается вокруг авиаброкера «Турово». На территории Болгарии находятся около тысячи российских туристов, которые должны были возвращаться на родину рейсами авиакомпании Bulgaria Air в период до 9 сентября, и не могут воспользоваться оплаченной авиаперевозкой.

«На сегодняшний день ООО «Турово» не предоставило Ростуризму информацию, какое количество билетов на рейсы Bulgaria Air было реализовано этой компанией самостоятельным туристам, а какое – в составе пакетных туров», — сообщили в Ростуризме.

Как заявили «Газете.Ru» в авиакомпании, Bulgaria air не имеет никаких отношений с туроператором «Турово», более полутора тысяч клиентов которого не могли ранее выехать из Болгарии в Россию по причине отсутствия обратных билетов. То есть туристам придется оплачивать обратные билеты самостотельно.

Крупнейший в России сервис по поиску билетов Sindbad тоже столкнулся с проблемами. Ресурс остановил работу 23 августа. «В последние месяцы компания продавала билеты с большими скидками. При этом объем ее обязательств перед поставщиками составляет около $10 млн», — сообщил «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на источник.