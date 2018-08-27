Вагонные споры: Киев переводит стрелки на Москву

Украина обжаловала решение Всемирной торговой организации (ВТО) по спору с Россией о железнодорожных вагонах, сообщается на сайте организации.

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«Украина подала апелляцию 27 августа в отношении отчета ВТО по делу, возбужденному Украиной, под названием «Россия — меры, влияющие на импорт железнодорожного оборудования и их частей», — заявили в ВТО. Этим летом Россия выиграла в ВТО спор с Украиной по железнодорожным вагонам.

Само разбирательство началось в 2015 году после того, как Киев подал во Всемирную торговую организацию иск к Москве из-за введения ограничений на экспорт вагонов и стрелочных переводов. Как заявляли в Киеве, Россия с 2013 года необоснованно ограничивает поставки вагонов с Украины и других комплектующих.

В результате экспорт вагонов и стрелочных переводов в Россию сократился с $1,7 млрд в 2013 году до $51 млн за 7 месяцев 2015 года. Ограничения затронули Крюковский вагоностроительный завод, Днепропетровский завод стрелочных переводов, предприятие «Азовзагальмаш» и харьковский машиностроительный завод ФЭД.

Торговый представитель Украины Наталья Микольская ранее заявляла, что пыталась урегулировать этот спор и другие на уровне соответствующих комитетов ВТО, однако попытки были безуспешными. Она призвала экспортеров, пострадавших от действий России, обращаться в Министерство экономического развития и торговли и предоставлять доказательную базу для жалобы.

В условиях действий США, которые открыто выступают в поддержку Украины в отношениях с Россией, самым сильным аспектом в позиции Киева может быть то политическое давление, которое может быть оказано страной на суд ВТО,

комментирует Дмитрий Горбунов, партнер юридической компании »Рустам Курмаев и партнеры».

«В целом шансы оспорить решение ВТО без учета политического аспекта у Украины ничтожно малы. В ВТО отчетливо понимают, что Украина сама включила ограничительный режим в отношении российской продукции и действия РФ стали пропорциональной симметричной реакцией. Украина — член ВТО, и на нее распространяются все требования о запрете ограничения конкуренции, поэтому предпринимая определенные шаги правового характера, власти должны были понимать о возможности наступления соответствующих последствий», — резюмирует эксперт.

Иск по поводу ограничения ограничений на экспорт вагонов и стрелочных переводов будет вторым по счету иском, по поводу которого Россия судилась с Украиной в ВТО и выиграла его. В июле стало известно, что арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) принял решение удовлетворить большую часть требований РФ по иску к Украине, касающихся пошлин на аммиачную селитру российского производства.

Спор возник после того, как Киев в июле 2014 года более чем втрое повысил пошлины на ввоз селитры из России — с 12 до 36%, а срок их действия продлил еще на пять лет. В ответ на это Россия подала иск во Всемирную торговую организацию, указав, что украинские пошлины нарушают антидемпинговое соглашение ВТО. По мнению Москвы, Украина использовала несправедливую методику энергокорректировок, занижая внутренние цены на газ, который российские компании приобретали для производства аммиачной селитры.

При этом в ВТО постановили, что украинские власти нарушили закон, отказав России в признании цен на газ для наших производителей. Адекватного объяснения такому решению Киев не представил, уточнили в ВТО.

Россия и Украина также судятся и по трем другим вопросам. Один из споров датирован 2016 годом и касается ограничения движения транзита грузов из Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны. Истец в данном случае — Киев, а ответчик — Москва.

Второй иск подан по поводу несоблюдения РФ Соглашения о применении санитарных и фитосанитарных мер, влияющих на торговлю соковой продукцией, пивом, напитками, алкоголем, кондитерскими изделиями и пр. Украина считает, что Россия не пускает указанную украинскую продукцию «в ответ на решение Украины не вступать в Евразийский экономический союз». Эти меры со стороны России, по мнению истца, также являются частью действий по сдерживанию Украины от заключения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом».

Эти меры применяются «непрозрачно и непредсказуемо», полагает Украина, и они даже не были опубликованы в соответствии с обязательствами Российской Федерации перед ВТО.

Москва, в свою очередь, подала в ВТО комплексный иск против Украины относительно санкций и массы прочих ограничений, в том числе мер по противодействию агрессии и уже транзиту российских товаров по украинской территории.

Между тем, как отмечали ранее в Минэкономразвития, «Россия ожидает позитивных результатов и по другим спорам» в ВТО.