Раздробить для роста: как поделят Россию

Минэкономразвития предложило разделить Россию на 14 макрорегионов — аналогично выделению Дальнего Востока и Северного Кавказа. Эта инициатива содержится в проекте «Стратегии пространственного развития», который будет внесен в правительство в сентябре, пишет «Коммерсантъ».

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14 макрорегионов не будут административно-территориальными единицами, а станут лишь отражать сложившиеся социально-экономические связи. Таким образом, к Дальнему Востоку и Северному Кавказу будут добавлены макрорегионы Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

При этом макрорегионы будут напоминать федеральные округа, но «с большим дроблением».

В ведомстве полагают, что такое деление позволит обеспечить лучшие условия для межрегионального взаимодействия.

Это способствует «раскрытию социально-экономического потенциала территорий».

Предполагается также, что в состав каждого макрорегиона будет включен хотя бы один крупный центр экономического роста, а также объекты инфраструктуры, обеспечивающие выход территорий к международным рынкам или основным транспортным коридорам. Предполагается «назначить» 35–40 центров экономического роста, которые в 2035 году должны будут обеспечивать до 65% экономического роста России.

По данным издания, против проекта уже выступил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. По его мнению, необходимо создание единого сибирского макрорегиона, поскольку в противном случае «произойдет ослабление интеграции межрегиональных процессов, усилятся проблемы развития сибирских регионов».

В частности, это может способствовать превращению Сибири в «сырьевой придаток», беспокоится Сергей Меняйло.

Предполагается, что проект будет внесен в правительство осенью. В ноябре стратегию планируется утвердить.

Проблемы экономического роста для России на данный момент весьма актуальны.

Темпы роста российской экономики в обозримой перспективе вряд ли превысят 1,5-2% в год, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в опубликованном на прошлой неделе интервью газете The Wall Street Journal.

«Предыдущая модель [основанного на потребительском спросе] экономического роста себя исчерпала», — приводит издание слова главы ЦБ. Как пишет The Wall Street Journal, Набиуллина считает, что даже если цена на нефть поднимется до $100, то все равно «очень маловероятно, что наша экономика может вырасти больше, чем на 1,5-2%» в год.

Ранее ЦБ оценил годовой темп прироста ВВП России во втором квартале в 1,8-2,2%. При этом, по оценкам регулятора, годовой темп прироста ВВП в третьем и четвертом кварталах замедлится до 1,5-2%.

Как показал опыт развития регионов Северного Кавказа и Дальнего Востока, деление на макроэкономические регионы может приносить пользу, если акцент в развитии региона делается на его потенциал и на сильные стороны,

отмечает первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Эффективность такого метода может заключаться в том, что каждый из 14 макрорегионов получит должное внимание со стороны уполномоченных органов управления им. Сейчас, когда каждый из регионов развивается сам, эффективность ниже, чем могла бы быть в составе группы регионов. Но необходимо будет продумать, когда более слабые регионы будут поддерживать исключительно за счет сильных регионов. А в целом такая модель управления может принести ощутимый экономический эффект», — говорит Павел Сигал.

Дополнительное дробление федеральных округов на макрорегионы создаст стрессовую ситуацию для местных властей, и первым об обеспокоенности уже заявил глава Сибирского ФО, указывает в свою очередь управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Сибирский округ имеет массу особенностей, в отличие от других макрорегионов, и вполне возможно, что к его словам прислушаются в правительстве, добавляет он.

«Такое детальное дробление регионов пока не имеет под собой никаких фундаментальных оснований или экономической целесообразности», — считает эксперт.

В частности, Жарский отмечает, что пока нет четкого плана взаимодействия местной власти, и это может только ухудшить экономическую конъюнктуру.

Вряд ли дробление на такое большое количество макрорегионов поможет решить проблему экономического роста, продолжает он: для более интенсивного развития экономики необходимо развивать модели ухода регионов от сырьевой зависимости.