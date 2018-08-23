Уолл-Стрит содрогнется: Трамп оценил свой импичмент

Президент США Дональд Трамп заявил, что если его когда-нибудь подвергнут импичменту, национальные рынки обвалятся.

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Журналистка Эйнсли Эрхардт спросила у главы государства, как он оценивает возможность того, что его могут отрешить от должности, если на промежуточных выборах в конгресс США большинство мест достанется демократам, а не его родной Республиканской партии.

Трамп в ответ заявил, что не знает, как можно объявить импичмент человеку, который «выполнил отличную работу».

«Скажу вам вот что. Если меня когда-либо подвергнут импичменту, рынки обрушатся, я думаю, все станут очень бедными», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Также американский президент считает, что экономика страны скатилась бы «вниз», если бы он не выиграл выборы. В качестве подтверждения своих успехов он напомнил, что «сокращение налогов было грандиозным шагом».

Так называемые промежуточные выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. В ходе голосования будет полностью переизбрана его нижняя палата — Палата представителей, а также 35 сенаторов из 100. Кроме того, в этот день пройдут выборы губернаторов в 39 штатах.

Предстоящие парламентские выборы имеют огромное значение для политического будущего Штатов. В случае если представители Демократической партии займут большинство мест в Конгрессе, они могут запустить процедуру импичмента нынешнего президента.

О возможности импичмента для главы государства заговорили с новой силой в связи с громкими судебными процессами над его бывшим адвокатом Майклом Коэном и экс-главой предвыборного штаба Полом Манафортом.

Ранее, 22 августа, американские СМИ сообщили, что для Трампа наступили самые «мрачные» дни его президентства. Майкл Коэн признал себя виновным в уголовных преступлениях, которые включали незаконную выплату денег за молчание, чтобы помочь Трампу выиграть президентские выборы в 2016 году. При этом он заявил, что пошел на это по указанию самого Трампа.

В частности, Коэн заплатил американской порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугалл за молчание об их отношениях с президентом, так как женщины хотели сделать заявления во время избирательной кампании в США.

Признания Коэна стали настолько разрушительными для Трампа как в юридическом, так и политическом смысле, что его адвокату Рудольфу Джулиани пришлось в оправдание лишь указать на отсутствие обвинительного заключения непосредственно против президента США, отметил американский телеканал NBC.

Заявление Коэна было не последним ударом, нанесенным Трампу. Бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт был признан виновным по восьми из 18 пунктам обвинения в финансовом и налоговом мошенничестве, а американскому конгрессмену Дункану Хантеру, который также был сторонником Трампа, были предъявлены обвинения в незаконном финансировании кампании Трампа.

Американские СМИ также сравнили напряженную ситуацию, сложившуюся вокруг президента Трампа, с Уотергейтским скандалом, когда против главы США Ричарда Никсона началась процедура отрешения от должности.

В итоге Никсон был вынужден уйти в отставку до окончания своего срока.

В июне 2017 года американский журнал The Week подсчитал, что спустя всего пять месяцев после того, как Трамп вступил в должность президента, не менее 28 конгрессменов из обеих партий публично грозили ему импичментом. Одними из самых распространенных поводов для отставки Трампа являются его якобы причастность к «вмешательству» России в президентские выборы в 2016 году, нарушение законодательства страны и агрессивная внешняя политика.

В прошлом году петиция за импичмент Трампа в течение 10 дней набрала более 1 млн подписей. Миллиардер Том Стайер осенью начал кампанию под названием «Необходимо объявить импичмент», опубликовав видеоролик, в котором обвинил американского лидера в нарушении законов страны. Предложение об отставке главы государства Стайер разместил на собственном сайте.

Как утверждал миллиардер, Трамп «препятствует правосудию в ФБР», «нарушая конституцию, принимал деньги от иностранных государств», угрожает закрыть «новостные организации, которые сообщают правду».

Кроме того, Стайер заявил, что из-за неправильной внешней политики нынешний президент США фактически подвел страну «к порогу ядерной войны».

Трамп вскоре ответил на обвинения миллиардера, написав в твиттере, что Стайер «чокнутый и абсолютно ненормальный».