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Санкционная лихорадка: рубль падает на торгах. LIVE

Как рубль реагирует на санкции США

Санкции США, уже введенные или только анонсируемые, давят на рубль. Власти РФ признали, что в ближайшие 12 месяцев российская валюта будет слабеть, и пообещали дать «адекватный ответ» на новые американские ограничения. «Газета.Ru» следит за динамикой курса валют в онлайн-трансляции.
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10:50

При этом Федрезерв всерьез обеспокоен торговыми проблемами. США и Китай ввели новые пошлины на двусторонний импорт на товары стоимостью $16 млрд в разгар переговоров, которые должны были сгладить конфликт. Китай заявил, что подаст жалобу на новые американские рестрикции во Всемирную торговую организацию.

10:37

Кажется, что все против рубля. Так, доллар укрепляется по отношению к большинству мировых валют после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы. Согласно нему, не остается сомнений, что в сентябре ФРС повысит ставку. Сейчас она составляет 1,75-2% годовых. В 2018 году американский регулятор поднимал ставку уже два раза — в марте и июне.

10:25

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,07%, до уровня в 2295,43 пункта. Индекс РТС опустился на 0,22 % и составил 1062,97 пункта.

10:18

Между тем, открылись торги на Московской бирже. И ничего хорошего там для рубля не происходит. Доллар подорожал на 30 копеек до 68,31 руб. Евро все увереннее чувствует себя за отметкой 79 рублей.

10:02

Представители администрации США говорили, что санкции будут опубликованы ориентировочно 22 августа, хотя точной даты не называли. Однако на сайте официальной газеты правительства США Federal Register описания новых санкций, которые вступают в силу с момента публикации, не появились.

09:52

Эти санкции включают в себя запрет на сотрудничество в некоторых сферах, включая нефтехимическую и товары двойного назначения.

09:45

Рубль падал в ожидании новых санкций США против России из-за «дела Скрипалей». Объявление об этих ограничительных мерах вызвало панику на рынке 9-10 августа и привело тогда к падению рубля примерно на 6%.

09:33

При этом в течение предыдущей торговой сессии основные зарубежные валюты брали психологические отметки. Так, доллар достигал вчера максимального значения в 68,45 руб. Евро в ходе торгов превысил 78 рублей. Однако после этого евро поднялся до 79 рублей.

09:25

Предыдущий торговый день «деревянный» закончил в «красной» зоне. Доллар по итогам торгов показал результат 68,03 руб., прибавив по сравнению с днем ранее 76 копеек. Евро вырос на 1,05 руб. до 78,9 руб.

09:15

Доброе утро, уважаемые читатели. Рубль продолжает лихорадить на новостях о санкциях США. Как уже введенных, так и только анонсируемых. За «американскими горками» рубля «Газета.Ru» следит в онлайн-трансляции.