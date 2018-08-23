Санкционная лихорадка: рубль падает на торгах. LIVE

Кажется, что все против рубля. Так, доллар укрепляется по отношению к большинству мировых валют после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы. Согласно нему, не остается сомнений, что в сентябре ФРС повысит ставку. Сейчас она составляет 1,75-2% годовых. В 2018 году американский регулятор поднимал ставку уже два раза — в марте и июне.