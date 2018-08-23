Санкционная лихорадка: рубль падает на торгах. LIVE

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При этом Федрезерв всерьез обеспокоен торговыми проблемами. США и Китай ввели новые пошлины на двусторонний импорт на товары стоимостью $16 млрд в разгар переговоров, которые должны были сгладить конфликт. Китай заявил, что подаст жалобу на новые американские рестрикции во Всемирную торговую организацию.
Кажется, что все против рубля. Так, доллар укрепляется по отношению к большинству мировых валют после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы. Согласно нему, не остается сомнений, что в сентябре ФРС повысит ставку. Сейчас она составляет 1,75-2% годовых. В 2018 году американский регулятор поднимал ставку уже два раза — в марте и июне.
Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,07%, до уровня в 2295,43 пункта. Индекс РТС опустился на 0,22 % и составил 1062,97 пункта.
Между тем, открылись торги на Московской бирже. И ничего хорошего там для рубля не происходит. Доллар подорожал на 30 копеек до 68,31 руб. Евро все увереннее чувствует себя за отметкой 79 рублей.
Представители администрации США говорили, что санкции будут опубликованы ориентировочно 22 августа, хотя точной даты не называли. Однако на сайте официальной газеты правительства США Federal Register описания новых санкций, которые вступают в силу с момента публикации, не появились.
Эти санкции включают в себя запрет на сотрудничество в некоторых сферах, включая нефтехимическую и товары двойного назначения.
Рубль падал в ожидании новых санкций США против России из-за «дела Скрипалей». Объявление об этих ограничительных мерах вызвало панику на рынке 9-10 августа и привело тогда к падению рубля примерно на 6%.
При этом в течение предыдущей торговой сессии основные зарубежные валюты брали психологические отметки. Так, доллар достигал вчера максимального значения в 68,45 руб. Евро в ходе торгов превысил 78 рублей. Однако после этого евро поднялся до 79 рублей.
Предыдущий торговый день «деревянный» закончил в «красной» зоне. Доллар по итогам торгов показал результат 68,03 руб., прибавив по сравнению с днем ранее 76 копеек. Евро вырос на 1,05 руб. до 78,9 руб.
Доброе утро, уважаемые читатели. Рубль продолжает лихорадить на новостях о санкциях США. Как уже введенных, так и только анонсируемых. За «американскими горками» рубля «Газета.Ru» следит в онлайн-трансляции.