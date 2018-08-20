Средний чек похудел: сколько россияне тратят в магазине

В июле 2018 года индекс среднего чека россиян за один поход в магазин сократился до двухлетнего минимума. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир».

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По сравнению с июнем этот показатель уменьшился на 3,3% или на 17 рублей в денежном выражении. С учетом инфляции показатель снизился на 3%. При этом инфляция в июле составила всего 0,3%.

В июне текущего года стоимость похода в гастроном снизилась на 1,5%. «В июне индекс среднего чека составил 513 руб. Индекс продолжил снижение, которое он демонстрирует третий месяц подряд. По сравнению с майскими показателями средний чек потерял 8 руб. или 1,5%», — говорилось тогда в исследовании «Ромир».

Если же сравнивать с июлем прошлого года, то средний чек тоже стал меньше.

«По сравнению со значением прошлого года показатель снизился на 1,4%, или на 7 рублей. Надо отметить, что таким маленьким средний чек не был уже более двух лет», — отмечает «Ромир».

Последний раз такие низкие показатели индекс демонстрировал весной 2016 года: в марте средний чек составлял 491 рубль, в апреле — 493 рубля. В мае 2016 года показатель находился на уровне 497 рублей.

А Северный Кавказ богатеет

Индекс среднего чека снизился в семи из восьми федеральных округов и почти во всех типах торговых точек.

Сильнее всего показатель в июле уменьшился в краях и областях в Южном федеральном округе — на 7,6%, до 423 рублей.

На Дальнем Востоке чек снизился на 7,5% (до 442 рублей), в Северо-Западном округе — на 7,4% (до 564 рублей). В Сибири показатель сократился на 4% (до 409 рублей), в Поволжье — на 3,7% (до 415 рублей), на Урале — на 1,8% (до 436 рублей).

В Центральном федеральном округе чек почти остался на прежнем уровне – минус 0,3%. Значение чека — 599 рублей, что выше, чем в целом по стране.

Исключение – республики Северо-Кавказского округа. Здесь средний чек в июле вырос — более чем на 15%, до 681 рубля. Даже в двух столицах средний чек покупок ниже, и тренд – на снижение. В Москве средний чек в июле по сравнению с июнем сократился на 1,2%, до 677 рублей, в Санкт-Петербурге — на 7%, до 636 рублей.

Средний чек в гипермаркетах России по сравнению с июнем упал на 9%, в супермаркетах он снизился на 4,8%, в дискаунтерах — на 3,4%. Однако чек в ларьках и небольших магазинах традиционной торговли в июле увеличился на 1,7%.

Реальные доходы сократились

Россияне стали тратить меньше в магазине, по той простой причине, что реальные доходы упали в июле почти на 5% по сравнению с июнем.

Темпы роста реальных располагаемых доходов россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) замедляются. Это следует из данных Росстата. В июле, по сравнению с июнем, реальные доходы и реальная зарплата снизились на 4,7 и 7,3% соответственно. Так, среднемесячная начисленная заработная плата в июне 2018 года составляла 45 840 руб., тогда как в июле — 42 640 руб.

О том, что ситуация с доходами россиян не такая безоблачная, как хотелось бы, свидетельствуют и наблюдения Центробанка. Россияне стали меньше сберегать на депозитах, говорится в статистике ЦБ.

Согласно оценкам ЦБ, годовой прирост депозитного портфеля на конец второго квартала по сравнению с началом текущего года с исключением валютной переоценки замедлился на 1,5 п.п. – до 7,1%.

Красиво жить не запретишь

В такой ситуации, когда россиянам не хватает денег, они все больше берут кредитов. Банки за первые шесть месяцев 2018-го выдали россиянам почти на 12% кредитов больше, чем за такой же период прошлого года. Правда, основной прирост кредитного портфеля произошел благодаря ипотечным программам и автокредитам.

Но потребкредиты россияне также берут весьма охотно. Годовой прирост портфеля потребительских кредитов на 1 июля составил 17%.

Растут и суммы, которые россияне берут в долг. Средний размер потребительских кредитов во втором квартале этого года составил 196,8 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 35,5%, или 51,6 тыс, сообщало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), ссылаясь на данные кредиторов, передающих туда свои сведения.

Ранее о том, что реальные доходы россиян могут замедлиться, предупреждали и эксперты, и чиновники. «Следующий̆ год, как ожидается, будет достаточно сложным с точки зрения адаптации к принятым решениям в области бюджетно-налоговой политики», — отмечали в Минэкономразвития.

Согласно опубликованной на сайте министерства «Картине экономики», в 2019 году инфляция может увеличиться до 4,3%, ВВП вырасти всего на 1,4%, а рост реальных зарплат составит менее 1%.

При этом опрошенные «Газетой.Ru» эксперты заявили, что ситуация может быть еще хуже, предсказав, что в преддверие повышения НДС в 2019 году россияне ринутся за крупными покупками и наберут кредитов. Учитывая планируемое повышение НДС и разгон инфляции, часть граждан может совершить покупки товаров длительного пользования в конце этого года, а не следующего, как планировали изначально, отмечал Богдан Зварич, вице-президент Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров.

В следующем же году даже крупными покупками россияне будут радовать себя еще меньше, поскольку придется активно экономить.