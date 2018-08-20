Устаканили: вступила в силу минимальная цена на водку

В России вступили в силу единые минимальные цены на водку, сообщает «Российская газета».

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С 20 августа минимальная розничная цена (МРЦ) на водку любой крепости от 37 до 40 градусов приравнивается к минимальной стоимости 40-градусной водки, которая составляет 205 рублей за 0,5 л.

Соответствующий приказ издал Минфин РФ. Введение унифицированной цены на водку связано с необходимостью устранения «возможных разночтений», говорится в документе. Минимальная отпускная цена с завода-производителя составляет 173 руб., оптовая — 178 руб.

Таким образом, минимальная розничная цена водки крепостью от 37 до 38 градусов повысилась на девять руб., крепостью от 38 до 39 градусов на четыре руб., от 39 до 40 градусов осталась прежней.

Минимальная цена на водку Минфином устанавливалась в 2017 году в размере 205 рублей за поллитра, а на шампанское в 2016 году в размере 164 рубля за 0,75 литра.

В начале года в правительстве сообщали, что не планируют повышать минимальную цену на водку в 2018 году.

Самогонщики победили Минфин, Минпромторг и Минздрав

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года, как эффективная мера борьбы с теневым и кустарным производством водки и других алкогольных напитков.

Необоснованное увеличение минимальной розничной цены на водку спровоцирует рост объемов нелегального оборота этой продукции и увеличение потребления суррогатов, полагают в министерстве финансов.

Ранее в пресс-службе Минфина отметили, что «сейчас установлен экономически обоснованный уровень минимальной розничной цены поллитровой бутылки водки — 205 руб. (затраты на производство и спрос)».

Аналогичной позиции придерживаются и в Минпромторге. Но в Минздраве иная позиция.

Оптимальной ценой на бутылку водки является 300 рублей за бутылку. В ведомстве пояснили, что водка должна дорожать быстрее инфляции, тогда население будет переходить на менее крепкие напитки.

В Минпромторге в ответ заявили, что увеличение цены водки до 300 руб. за 0,5 л и выше спровоцирует сокращение легального рынка и рост нелегального.

Цены на коньяк и вино тоже устаканят

В России действуют также МРЦ на коньяк в размере 371 рубль за 0,5 л, на шампанское - 164 рубля за 0,75 л, также рассматривается возможность введения МРЦ на различные вина.

Подведомственная Минфину Росалкогольрегулирование (РАР) на постоянной основе собирает информацию по себестоимости алкогольной продукции, рассказали «Газете.Ru» в РАР. Это делается по поручению Минфина.

В частности, РАР предложил производителям ликероводочных изделий, коньяка, рома, виски, тихих и игристых вин, а также винных напитков представить данные о размере производственных затрат на изготовление 1 литра алкогольной продукции. При этом компании должны были предоставлять информацию по таким пунктам, как «Сырьевые компоненты» (затраты на закупку сырья для производства, его доставку, а также ингредиенты растительного происхождения), «Затраты на производство продукции» (коммунальные услуги, амортизация оборудования, оплата труда сотрудников и т.д.) и «Затраты на упаковку и маркировку продукции» (стоимость упаковки, стеклотары, пробки и их доставка).

По словам экспертов, новый подсчет себестоимости алкогольной продукции приведет к тому, что минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк и шампанское вырастут. Кроме того, впервые они могут быть установлены для вина и винных напитков.

Как пояснял глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru», нынешний мониторинг минимальной розничной цены на алкоголь на самом деле учитывает только цену завода-изготовителя и оптовую оценку, которая составляет около 20%. Но розничная наценка составляет еще 30%, и она при установлении минимальной цены на самом деле не учитывалась.

Это позволяло сделать правительству вид, что цена ниже, чем есть на самом деле, говорит эксперт. Если же подсчитать и розничную наценку, то минимальная розничная цена на алкоголь в будущем вырастет.

По словам Дробиза, например, минимальная цена на коньяк станет более «честной»: это 450 рублей за поллитра, а не 370 рублей, как сейчас.

«Пересмотр минимальной розничной цены на ряд алкогольной продукции – это шаг, который необходим в первую очередь для создания справедливых экономических и равных условий для участников этого рынка», — говорит аналитик ИК «Алор» Алексей Антонов.

Выход на прямой диалог с предоставлением данных о производственных затратах сделает этот рынок и ценообразование на нем более прозрачным – это способствует формированию более справедливой МРЦ, считает он.

Однако, по словам аналитика, пересмотр минимального порога зачастую в России, особенно если речь идет о подакцизных товарах, часто приводит к повышению ценника.

Аналитик предполагает, что установление повышенных минимальных порогов может в итоге привести к росту розничной цены на алкогольную продукцию от 10 до 20 рублей.

В тоже время, установление минимальной розничной цены на вино и винные напитки, наоборот, поможет сформировать «объективный рынок и обозначить реальную стоимость такой продукции»: отсутствие МРЦ на этот вид алкогольной продукции ранее позволял производителям и продавцам зачастую завышать цены необъективно, говорит эксперт.

Между тем, Роспотребнадзор зафиксировал сокращение числа смертей от случайного отравления алкоголем на 20%. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник 20 августа. Отмечается, что это произошло после приостановки розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией.

«С момента введения указанных мер отмечается снижение на 20% количества смертей с 8283 до 6789 случаев, связанных со случайным отравлением алкоголем», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, также снижается количество отравлений алкоголем в новогодние праздники. Так, в новогодние выходные 2018 года число алкогольных отравлений уменьшилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а количество летальных исходов от отравлений — в 14 раз.