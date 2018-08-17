Удавка для олигархов: к чему приведет изъятие сверхдоходов

24 августа в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) пройдет совещание с участием первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова, помощника президента Андрея Белоусова и представителей крупного бизнеса, говорится в комментарии представителя первого вице-премьера, поступившем в «Газету.Ru».

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В ходе встречи будет обсуждаться вопрос выработки стимулов и создания комфортных условий для того, чтобы дополнительная прибыль, полученная рядом предприятий в результате снижения курса рубля, осталась в российской экономике, была направлена на инвестиции и развитие, создание новых рабочих мест.

«При этом правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли. Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается», — считают в Минфине.

По неофициальной информации, все профильные министерства подготовили отрицательные заключения на инициативу помощника президента.

О предложении Андрея Белоусова изъять сверхдоходы у компаний перерабатывающей промышленности стало известно в минувшую пятницу. Инициатива объясняется необходимостью профинансировать расходы на майский указ президента. Речь идет о сумме в 513,7 млрд руб. В список кандидатов на увеличение налоговой нагрузки попали 14 компаний. Среди них НЛМК, «Северсталь», «Мечел», «Полюс», «Алроса», «Норникель», ММК, «Сибур».

С крайне негативными комментариями выступает и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). В пятницу, 17 августа, РСПП выпустил сообщение, в котором предупредил, что реализация предложений Андрея Белоусова приведет к корпоративным дефолтам.

«Компании столкнутся с общим кризисом кредитоспособности и платежеспособности. Реализация инициативы приведет к дефолту ряда компаний», а также к сокращению сокращение корпоративных инвестиционных и социальных программ, говорится в сообщении Союза.

В РСПП также отмечают, что предлагаемая инициатива приведет к невозможности исполнения майского указа президента в части прорывного развития отраслей и наращивания экспорта несырьевых товаров.

«Все это окажет негативный эффект на конкурентоспособность и лидирующие позиции российских предприятий на мировом рынке, сопровождаемый отрицательным мультипликативным эффектом на смежные отрасли, что в конечном итоге приведет к сокращению налоговой базы и снижению темпов роста ВВП», — говорится в заявлении.

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс», не склонна драматизировать ситуацию и полагает, что до дефолтов дело не дойдет.

«Не совсем ясно, о банкротстве каких компаний может идти речь. Прибыльность упомянутых в инициативе компаний достаточно высока и сопоставима с прибыльностью нефтяных компаний», — отмечает она.

У российских металлургических холдингов (черная металлургия) рентабельность по EBITDA составляет 25-30%, у «Сибура» – около 35%, у производителей калийных удобрений и представителей цветной металлургии (ГМК «Норильский никель») она сохраняется в районе 45-50%, у многих производителей азотных и азотно-фосфорных удобрений колеблется от 25 до 30%. Эти компании работают, главным образом, на экспорт и выигрывают от слабости рубля, поясняет она.

Напомним, что сам помощник президента, комментируя «Ведомостям» свое предложение, сказал «делиться надо».

По его словам, в текущей ситуации является целесообразным создание механизма, который давал бы возможность изымать часть дополнительных доходов у сырьевых экспортеров, которые они получают за счет ослабления рубля. По его словам, механизм изъятия этих доходов через налог на прибыль не предусмотрен для металлургов и химиков. Белоусов также подчеркнул, что такой механизм должен быть увязан с ослаблением рубля, изменением конъюнктуры и инвестициями компаний в собственное производство.

Среди участников рынка и аналитиков отношение к этой инициативе негативное, все говорят о рисках. В частности, международное рейтинговое агентство Fitch отмечает, что изъятие сверхдоходов, вероятно, окажет давление на прибыльность и уменьшит свободный денежный поток этих компаний.

«Инициатива о более высокой налоговой нагрузке может заставить компании выбрать либо снижение дивидендных выплат, либо уменьшение будущих капитальных затрат, либо наращивать кредитное плечо.

Мы ожидаем, что давление на рейтинги будет самым сильным для эмитентов, столкнувшихся с комбинацией значительного налога на доходы, ограниченного заемного капитала по текущим рейтингам и невозможностью скорректировать свои дивиденды или капвложения», — говорится в сообщении рейтингового агентства.

В то же время Fitch ожидает, что, вероятно, изъятие «сверхдоходов» не окажет влияние на проекты, находящиеся в стадии завершения. Но это может подтолкнуть компании к переориентации инвестиций на низкомаржинальную торговлю.

Применение избирательного налогообложения для компаний, работающих в несырьевой отрасли может нанести огромный ущерб экономике, говорит директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Если сверхприбыль будет изыматься в пользу государства, то акционерам по большому счету попросту незачем вкладывать свои средства в их капитал, поскольку дивидендов они либо не получат вовсе, либо их размер будет строго регламентирован государством. По сути, при таком раскладе это уравнивает государственные и частные предприятия, поскольку ключевым бенефициаром во всех случаях становится именно государство, при этом акционерные общества как один из основополагающих столпов рыночной экономики просто превратится в рудимент, считает он.

«Необходимо понимать, что применение механизма windfall tax или налога на сверхприбыль пока что на практике ни в одной стране с развитой рыночной экономикой не проводилось, следовательно, о последствиях можно только строить предположения», — добавляет эксперт.

Аналитик Sberbank CIB полагают, что поскольку правительство до сих пор не поддержало эту инициативу и явной необходимости для пополнения бюджета в 2018-2019 годах не наблюдается, «мы считаем, что правительство вряд ли будет спешить увеличить налоговую нагрузку на те компании сектора, для которых повысить налоги сравнительно просто». Например, через увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых.

«Что касается сталелитейных компаний, то, учитывая усиливающийся во всем мире протекционизм, мы не ожидаем введения экспортных пошлин. НДПИ здесь не сработает, т. к. производство стали — это перерабатывающий бизнес», — полагают в Sberbank CIB.

Они отмечают, что не помнят прецедента, чтобы власти облагали специфическим налогом ряд отдельных компаний, и полагают, что перечисленные в предложении Андрея Белоусова 14 компаний служат своего рода примером того, какой минимальный объем дополнительных налогов можно собрать, а также способом привлечь внимание к обсуждению этой темы.

«Если в нефтегазовой отрасли число компаний ограничено, то металлургический, горнодобывающий и химический сектора характеризуются большим разнообразием. В связи с этим мы полагаем, что в итоге обсуждение будет разделено на несколько каналов. Когда это произойдет, обсуждаемая сумма существенно уменьшится, и вся инициатива станет намного менее привлекательной», — полагают они.

Аналитики Sberbank CIB также считают, что правительство постарается вносить как можно меньше поправок в налоговый режим, чтобы не ухудшить инвестиционный климат и мотивировать акционеров металлургических, горнодобывающих и химических предприятий инвестировать в Россию.