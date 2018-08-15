Коммуналка и проездной: пожилым оставят льготы

Федеральные власти и регионы обсуждают возможность сохранения льгот в рамках действующего «нормативного» возраста выхода на пенсию, несмотря на его будущее повышение. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в кабмине и «Единой России».

На практике это будет означать, что регионы будут предоставлять местные льготы гражданам не по достижению ими повышенного пенсионного возраста, а как и сейчас — с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Источники отмечают, что это не потребует дополнительного финансирования, поскольку региональные бюджеты просто сохранят текущие объемы финансирования. Размер льгот исчисляется в масштабах страны десятками миллиардов рублей. Например, по оценкам Минфина, льготы по налогу на недвижимое имущество в 2018 году будут стоить консолидированному бюджету 36,6 млрд руб.

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Кроме того, в регионах действуют местные льготы и программы для пенсионеров, которые, как правило, связаны с предоставлением субсидий на оплату проезда в общественном транспорте, жилищно-коммунальных услуг, лекарственного обеспечения и пр.

Напомним, что правительство объявило о намерении повысить пенсионный возраст 14 июля, в день старта в России чемпионата мира по футболу. Кабинет министров предложил поднять возраст выхода на пенсию для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Начать делать это предполагается уже со следующего года, и завершить процесс — в 2028 году для мужчин и в 2034-м для женщин. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму и принят в июле в первом чтении.

Власти ищут возможности смягчения пенсионной реформы, поскольку большинство россиян категорически ее не поддерживают. Согласно итогам июльского опроса «Левада-центра», 89% респондентов негативно относятся к предложению поднять пенсионный возраст.

По данным «Левада-центра», индекс потребительских настроений в июле по сравнению с маем снизился на 6% до уровня 93 пункта.

Больше всего снижение субъективных оценок проявилось в отношении будущего — перспективная составляющая сводного индекса ИПН упала на 7%, отмечает руководитель отдела изучения потребления и уровня жизни «Левада-центра» Марина Красильникова.

«Именно негативные ожидания развития экономической ситуации в стране, особенно в ближайшие 12 месяцев, стали основным источником разрастания пессимизма и пересмотра сегодняшних планов покупок и потребительских расходов», — пишет она.

В мае оптимистические ожидания преобладали, а в июле в полтора раза (с 21% до 30%) выросла доля ответов о том, что ближайший год будет плохим для экономики страны. В июле 31% опрошенных посчитали, что лучше воздержаться от покупок. Притом что на протяжении последних полутора лет такое отрицательное мнение высказывали не более четверти респондентов, а в начале нынешнего года даже еще меньше — 19%, подчеркивает социолог.

В июле оценки текущего материального положения почти не изменились, а ожидания на будущее снизились на 4%.

«Ухудшение экономических ожиданий населения, конечно же, связано с планами по повышению пенсионного возраста, а также с решениями о повышении налогов. Негативные ожидания последствий этих мер распространились во всех слоях общества, а не только среди людей старших возрастов», — констатирует Марина Красильникова.

Сейчас депутаты готовятся ко второму чтению пенсионного законопроекта, которое должно состояться осенью этого года. Уже скоро Госдума проведет слушания по пенсионной реформе. Они намечены на 21 августа.

Вероятно, что идея сохранить привязку льготы к текущему пенсионному возрасту как раз и станет частью депутатских инициатив.

Для регионов реализация этого предложения будет означать, что они (в отличие от федерального правительства) не смогут сэкономить при повышении пенсионного возраста.

В федеральном центре настаивают, что повышение пенсионного возраста необходимо.

«Если сейчас ничего не делать, оставить пенсионный возраст в неизменном виде, то расходы Пенсионного фонда России на выплаты уже в ближайшем времени значительно увеличатся.

Это произойдет, во-первых, в связи с ежегодным значительным ростом числа пенсионеров. А, во-вторых, потому что количество трудоспособного населения, за которых уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд России, уменьшится, а, следовательно, в бюджете ПФР возникнет серьезный дисбаланс между объемом получаемых страховых взносов и объемом выплат пенсий», — заявил журналистам министр труда Максим Топилин.

Покрывать этот дисбаланс придется увеличением трансферта из федерального бюджета, который сегодня уже составляет примерно пятую часть от всех расходов госказны.