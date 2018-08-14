Курсы валют$ 66.64 (-0.882) 76.12 (-0.826)
Пенсионный советник
Москва: +21°C
Плата за воздух: россиян ждет новый налог

Минфин предложил ввести новый налог‍

Министерство финансов РФ предлагает ввести экологический налог взамен взимаемой сегодня платы за негативное воздействие на окружающую среду. Налоговые ставки предлагается установить по видам загрязняющих веществ и классу опасности отходов производства и потребления.

Минфин России предлагает ввести экологический налог. Новой одноименной главой Налоговый кодекс может пополниться уже с 2020 года, говорится в материалах к законопроекту, опубликованному на сайте проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что изменения вступят в законную силу с 1 января того же года.

Реклама

Согласно сводному отчету к проекту закона,

министерство предлагает ввести «экологический налог взамен действующего в настоящее время неналогового платежа — платы за негативное воздействие на окружающую среду». Минфин признал этот механизм неэффективным.

Объектом налогообложения признается негативное воздействие в результате выброса в атмосферный воздух, сброса в водные объекты сточных вод загрязняющих веществ, а также образования, хранения, захоронения, накопления, размещения отходов производства и потребления каждого класса опасности.

«Налогоплательщики подлежат постановке на учет в качестве налогоплательщика экологического налога по месту нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, в течение 30 дней с момента его постановки на государственный учет в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды», — говорится в законопроекте.

Налогоплательщиками экологического налога признаются организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской Федерации, континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне хозяйственную или иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду.

«При образовании отходов, за исключением твердых коммунальных отходов, налогоплательщиками экологического налога признаются организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образовались отходы» — говорится в проекте закона.

Как уже было сказано, также налог будет взиматься и в случае мусора. Согласно размещенному к обсуждению документу, при образовании твердых коммунальных отходов налогоплательщиками налога признаются региональные операторы.

«Международный опыт в соответствующих сферах деятельности: в ряде стран платежи за загрязнение окружающей среды взимаются в виде налогового платежа», — добавляется в сводном отчете к проекту закона.

При этом предлагаемые изменения в Налоговый кодекс РФ устанавливают налоговые ставки по видам загрязняющих веществ и классу опасности отходов производства и потребления.

Новации по экологическому налогу должны стать частью более глобальных изменений. Ранее правительство обещало реформу всех неналоговых платежей. Должен быть составлен специальный реестр таких сборов, а часть из них переведена в налоги и включена в Налоговый кодекс.

В мае этого года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития проработать до 1 сентября вопрос о неналоговых платежах и обеспечить баланс частных и публичных интересах.

«Минфину России , Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти внести в правительство России проект федерального закона, предусматривающий включение в Налоговый кодекс России неналоговых платежей, имеющих квазиналоговый характер», — сказано в поручении.

Также отмечается необходимость внести изменения в федеральные законы, регламентирующие подобные платежи, и установить переходные положения в отношении мер за их неуплату.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин ранее в интервью «Газете.Ru» рассказывал, что у бизнеса есть список из 70 с лишним платежей, и есть версии Минэкономразвития и Минфина, в которых около 50 платежей, и итоговый перечень еще предстоит согласовать.

«Для бизнеса включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс дает плюс в том, что это высокий уровень законодательства. А минус в том, что сейчас за неуплату этих неналоговых платежей грозит только административное наказание. Но если они попадут в Налоговый кодекс, наказание станет уголовное. Поэтому нам важно посмотреть, а являются ли эти платежи налогами, как нас убеждают некоторые наши оппоненты. Например, экологический сбор, утилизационный, «Платон» и так далее, когда их вводили, говорили о сугубо целевом характере этих взносов», — говорил Шохин.