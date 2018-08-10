Санкции США: долларовая заморозка сломает Россию

Конгресс и Госдеп пообещали России новые санкции. Первый пакет ограничительных мер будет введен уже 22 августа. Он предполагает запрет на поставку в РФ оружия, электронных устройств и иной продукции двойного назначения. Второй этап Госдеп обещает спустя три месяца, если РФ не даст гарантии неприменения химического оружия и согласится на независимую проверку отдельных военных объектов инспекторами ООН.

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Во втором пакете — снижение уровня дипломатических отношений, приостановка прямых полетов в США, ограничение экспортно-импортных операций и пр.

Законопроект, предложенный группой сенаторов во главе с Линдси Грэмом, предполагает, в частности, введение запрета на транзакции с новым российским госдолгом и запрет на долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для российских госбанков (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Банка Москвы).

Объявления о новых санкциях спровоцировали панику на финансовом рынке. Распродажи российских бумаг скупка валюты активно шли в четверг и пятницу на минувшей неделе. В понедельник, 13 августа, доллар протестировал уровень в 68 рублей, евро подбирался к 78 руб.

Кроме того, эксперты опасаются и более радикальных шагов со стороны американских властей. В ноябре в Штатах пройдут промежуточные выборы в Конгресс, и набрать очки на российской теме захотят все, включая президента Дональда Трампа.

«Теоретически Соединенные Штаты могут ввести санкции против Банка России, подобные прецеденты в истории уже были — в частности, блокировались счета Центробанка Ирана»,

— говорит аналитик «Финам» Алексей Коренев. В рамках санкций против Ирана, которые действовали на момент подписания «ядерной сделки» в апреле 2015 года, были заморожены счета нацбанка, а также был введен запрет на операции с иранскими кредитными организациями и на расчеты в долларах. При этом даже после формального снятия санкций США не стали возвращать Тегерану его $2 млрд.

Есть и другие примеры. В октябре прошлого года банк Bank of New York Mellon добровольно согласился заморозить $22,6 млрд Национального фонда Казахстана, которыми управлял казахстанский нацбанк.

Финансовый консультант Teletrade Михаил Грачев полагает, что санкции США против Банка России могут заключаться в заморозке активов российского ЦБ и отключении от международных платежных систем, что затруднит обслуживание государственного долга.

При этом эксперты считают, что ЦБ учитывает эти риски. Как пояснял «Газете.Ru» руководитель практики управления рисками ФБК Grant Thornton Роман Кенигсберг, Банк России, скорее всего, пытается минимизировать эти риски, в частности, покупая золото.

«Очень правильно ЦБ поступает, что скупает золото на внутреннем рынке. Кроме всего прочего, золото хранится на территории России. Другое дело, что купить золото можно только в ограниченном объеме, поскольку покупка большого объема одномоментно поднимет цену, а потом цена неизбежно отскочит назад», — поясняет эксперт.

Сейчас у ЦБ более 1,9 тысяч тонн золота. В деньгах это $77,4 млрд, отчитывался регулятор 1 августа этого года. На золото приходилось почти 17% всех золотовалютных резервов.

Минфин США действительно может арестовать или заморозить средства госструктур России на территории США, как это было, например, с активами Ирана, Ливии, Сирии и других стран, считает начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.

«Не даром же ЦБ активно сокращал в последнее время инвестиции в американские бумаги», — добавляет он.

Так, согласно данным Минфина США, на март этого года у РФ было облигаций на $96,1 млрд, но уже в апреле осталось только $48,7 млрд. Майский показатель упал до $14,9 млрд. Это самое низкое значение за 11 лет. И это почти в 12 раз меньше пикового значения в $176 млрд, зафиксированного в октябре 2010 года. В целом в собственности иностранных государств находятся американские облигации на сумму $6,21 трлн.

Однако эксперты все же считают решение США о заморозке или аресте наших активов весьма маловероятным.

Такой арест неизбежно повлечет за собой обращение России в международные суды, которые вполне могут отменить подобное решение США, говорит Алексей Коренев. Чтобы ввести такие меры, нужны очень веские основания, их можно отнести к экстраординарным, и маловероятно, что большинство сенаторов и конгрессменов их поддержат, добавляет он.

«Санкции против центробанков со стороны США практически немыслимы, так как центробанки мира обеспечивают ликвидность американскому доллару, котируя национальные валюты против «американца». Это было бы равносильно выстрелу в ногу», — отмечает Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

При этом, хотя ареста активов Банка России, по всей видимости, и не произойдет, санкции против российских госбанков эксперты считают весьма вероятным сценарием.

В этом случае, карты Visa и Mastercard, эмитированные госбанками, попавшими под санкции, будут заблокированы, а банки фактически будут лишены возможности совершать безналичные операции в долларах, поясняет Максим Осадчий.

Практически со 100-процентной вероятностью любые подобные действия США приведут к резкому обвалу рубля. Выходов у ЦБ будет немного — отпустить рубль в свободное падение с точкой остановки далеко за 100 рублей или ввести валютное регулирование, которое через некоторое время может породить теневой валютный рынок.

«Не исключено, что с учетом доминирования госбанков на российском банковском рынке, руководству страны придется прибегнуть к экстраординарным мерам. Например, замораживанию вкладов в иностранной валюте или их конвертации по принудительному невыгодному для вкладчиков курсу, по примеру того, как это произошло в Аргентине», — рассуждает Осадчий.

Впрочем, пока что не понятно, какие из предложенных мер дойдет до реализации. «Маловероятно, что, к примеру, будет введен запрет на расчеты в долларах для российских банков или отменены рейсы «Аэрофлота» в Северную Америку», — предполагает Алексей Коренев.

Эти шаги не в интересах самого американского бизнеса, а заокеанские законодатели вряд ли отважатся принимать законы, которые ущемляют американские компании, имеющие интерес в России.

Эксперты надеются на лучший сценарий. Например, Москву грозились отключить от системы мгновенных межбанковских платежей системы SWIFT (глобальная платежная система) с 2014 года, однако до сих пор эта угроза не была реализована, успокаивает Рожанковский.

Тем не менее, на взгляд Алексея Коренева, даже если какая-то часть анонсированных санкций будет в итоге принята, у российской банковской системы будут трудности.