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Санкции убивают: новое падение рубля. LIVE

Курс доллара превысил 67 рублей впервые с августа 2016 год

После анонсирования новых санкций со стороны США рубль продолжает падение. На открытии торгов 10 августа курс доллара пробил отметку в 67 руб., чего не было с августа 2016 года. В предыдущий день доллар подорожал в совокупности на 3 рубля. «Газета.Ru» следит за реакцией рынка на новые рестрикции Америки.
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11:50

Россия в последние сто лет существовала в условиях постоянного санкционного давления, которое является элементом недобросовестной конкурентной борьбы, подчеркнул премьер-министр РФ. Впрочем, как могла, наша страна на санкции отвечала.

11:40

«Могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо: это объявление экономической войны», — сказал премьер-министр. «И на эту войну необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», — добавил Медведев.

11:30

Утро сегодня выдалось боевым. Премьер-министр России Дмитрий Медведев однозначно дал понять, что Россия не будет капитулировать перед Штатами. Он расценил введение новых антироссийских санкций со стороны США, как объявление экономической войны, и выразил готовность реагировать на нее всеми методами.

11:15

Первая попытка закрепить доллар выше 67 рублей провалилась. Сейчас доллар стоит 66,8 руб., это на 0,1% выше предыдущего закрытия. Евро и вовсе котируется на 0,4% ниже вчерашнего уровня - 76,5 руб.

11:00

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Снова неладно в нашем королевстве: рубль падает. На открытии торгов 10 августа курс доллара пробил отметку в 67 рублей. Последний раз такое было два года назад — 3 августа 2016 года.