Россия под давлением: почему падает рубль

Рубль на Мосбирже в среду, 8 августа, просел к доллару и евро примерно на 1,3%. В отдельные моменты торгов российская валюта уходила ниже отметок в 65 и 75 рублей за доллар и евро соответственно. На 18:15 мск доллар торговался по 64,7 руб., евро стоил 75,05 руб.

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Аналитики объясняют ослабление курса российской валюты тем, что биржевые игроки отыгрывают негативные новости последних дней о возможном ужесточении санкций в отношении России.

«Усиление санкций со стороны США, которые запрещают операции с новым российским госдолгом, а также предлагают ввести запрет на долларовые расчёты ряда российских банков в банках США, вызвали панические продажи российской валюты»,

— комментирует Валерий Безуглов, аналитик ИК «Фридом Финанс».

Наиболее вероятно, что в случае окончательного утверждения новых санкций рубль ослабнет до 66 рублей, а доходность пятилетних облигаций федерального займа достигнет 8-9%.

Теперь новым ориентиром становится максимум ноября 2016 года – область 66,5 руб., полагает Дмитрий Харлампиев, директор по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие».

Из-за ужесточения санкций под удар попадут Сбербанк и ВТБ, как крупнейшие держатели госбумаг, считает Безуглов. В частности, на долю рублевых ОФЗ группы Сбербанка приходится 1,355 трлн рублей и 1,132 трлн рублей на рублевые корпоративные облигации, при совокупных активах группы в 27,1 трлн рублей (по данным на конец 2017 года), подсчитал аналитик.

Дмитрий Харлампиев в своем обзоре пишет, что запрет операций на территории США и заморозка активов коснется 7 российских государственных банков.

«По сути это может означать для ВЭБа, Сбербанка, ВТБ, Банка Москвы, Газпромбанка, РСХБ, Промсвязьбанка запрет на расчеты в долларах с использованием корсчетов в США. Очевидно, что данная мера может оказать выраженно негативное влияние на бизнес банков, на долю которых приходится порядка 60% (без учета ВЭБа) совокупного объема активов российского банковского сектора», — подчеркивает аналитик.

В законопроекте есть предложение рассмотреть вопрос о признании России «государством, спонсирующим терроризм», что может поставить Россию в один ряд с неблагонадежными странами, говорит Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade.

«Это также несет в себе потенциальную угрозу. После таких публикаций биржевики поспешили сыграть на опережение и начали скупать доллары и евро в расчете на то, что, когда потенциальная угроза станет реальной, они будут застрахованы от резких валютных скачков», — поясняет аналитик.

На ослабление рубля играют и российские финансовые власти. Минфин с 7 августа увеличил объем покупки валюты до 16,7 млрд руб. в день. Всего до 6 сентября он потратит на эти цели 383,2 млрд руб.

Покупку валюты финансовое ведомство производит в рамках бюджетного правила, направляя на интервенции бюджетные доходы свыше $40 за баррель Urals.

Юрий Попов из Sberbank CIB подчеркивает, что средний объем покупки валюты за одну сессию в августе-сентябре увеличится умеренно — с нынешних $250 млн до $260 млн в день. А в следующем цикле он подрастет примерно до $290 млн, поскольку рабочих дней в сентябре будет 20, а не 23 как в августе.

Ранее чиновники признавали, что если бы не эти валютные интервенции, то рубль был бы значительно крепче, чем сейчас. Но правительству выгоден слабый курс – это дает больше рублевой выручки экспортерам и больше поступлений в бюджет. Минфин отчитался, что бюджет за полгода сверстан с профицитом в 877,3 млрд руб.

«Слабый рубль невыгоден только гражданам, которые только-только успели ощутить слабое восстановление потребительского спроса и некую кредитную уверенность. И невыгоден бизнесу, работающему на внутреннем рынке.

А вот экспортерам, нефтяным и металлургическим компаниям слабый рубль на руку, он увеличивает их выручку в рублевом эквиваленте. А также помогает правительству легче исполнять бюджет, исполнять многочисленные высокозатратные указы по строительству инфраструктуры», — говорит генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

Он полагает, что в ближайшие дни пара доллар-рубль выйдет в диапазон 65-70 рублей за доллар и будет осваиваться в нем.

Регулятор в лице ЦБ также не будет мешать рублю падать, добавляет Шустов. Тем более, что инструмент в виде интервенций сейчас не будет эффективным: с рынка уходят также капиталы кэрри-трейдеров, для которых текущий спред между ставкой рефинансирования ФРС и ключевой ставкой ЦБ уже не является настолько привлекательным, поясняет он.