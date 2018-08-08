«Повлияла истерия»: доллар взял важную высоту

На торгах в среду, 8 августа, американский доллар впервые с 19 июня превысил отметку в 64 рублей, свидетельствуют данные московской биржи. Евро тоже подорожал по отношению к рублю: впервые с 25 июля он превысил 74 руб.

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Так, к 15.08 мск курс доллара вырос до 64,74 рубля (+1,24%), и это максимальное значение с ноября 2016 года. При этом евро укрепился до 74,99 руб. (+1,36%), превысив порог в 74 рублей впервые с начала мая.

Таким образом, доллар подорожал до двухлетнего максимума.

Официальные курсы доллара и евро, установленные Центробанком на 9 августа, также выросли. ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 63,6 рублей за американскую валюту, а курс евро на уровне 73,82 рублей.

Летом на рынке активность на валютном рынке низкая, и на курсе мгновенно сказываются любые новости.

Накануне стало известно о том, каких сфер могут коснутся новые санкции США. Так, в среду были опубликованы новые детали законопроекта, и в нем говорится о запрете на операции и замораживание активов в США российских государственных банков, среди которых «Сбербанк» и ВЭБа. Детали опубликовала газета «Коммерсант».

На валютные торги главным образом повлияла «истерия вокруг новых санкций со стороны США в отношении России»,

— говорит Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum.

«Речь идет теперь уже не о запрете на инвестиции в госдолг, а о введении финансовых ограничений против российских госбанков. То есть под санкции, в соответствии с опубликованным законопроектом, могут попасть все транзакции со всеми российскими государственными банками», — комментирует эксперт.

Таким образом, ограничения могут коснутся Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Россельхозбанка и ВЭБа.

Потенциально, по мнению экспертов, это будет сильным ударом по международному бизнесу российских банков.

«Также в законопроекте есть предложение рассмотреть вопрос о признании России «государством, спонсирующим терроризм», что может поставить Россию в один ряд с неблагонадежными странами. Это также несет в себе потенциальную угрозу. После таких публикаций биржевики поспешили сыграть на опережение и начали скупать доллары и евро в расчете на то, что когда потенциальная угроза станет реальной, они будут застрахованы от резких валютных скачков», — говорит Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade.

Это не единственная плохая новость для российской валюты в августе. Так, на рубль уже начали давить интервенции Минфина. Так, с 7 августа по 6 сентября Минфином будет куплено валюты на 383,2 млрд руб.

Таким образом, ежедневный объем покупок валюты будет на уровне 16,7 миллиарда рублей.

В результате августовский объем закупок станет рекордным, до этого таковым был июньский уровень в 379,7 миллиарда рублей. В июле ведомство направляло на покупку валюты на внутреннем рынке 347,7 миллиарда рублей.

«Текущий счет платежного баланса при этом останется сезонно слабым, лишая рубль поддержки», - комментировал Сергей Гайворонский, эксперт «БКС брокер».

Впрочем, спасать рубль от падения будет ситуация на рынке нефти. Так, цена на фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в октябре составила $74,3 за баррель.

«Речь идет о новости о возобновлении США санкционного режима против шестого крупнейшего производителя нефти в мире – Ирана. Безусловно, жёсткая форма развития событий в этом контексте даёт все основания полагать, что нефть в ближайшее время, как минимум, не будет падать. Большинство нефтетрейдеров, похоже, ждут быстрого «решения проблемы» Ирана, однако шансы на такой исход, прямо скажем, невысоки.

Несмотря на то, что прямая привязка курса рубля к цене на «черное золото» в последнее время не прослеживается, этот фактор был и остается одним из важнейших для курсообразования отечественной валюты», — комментирует Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

По словам Анастасии Игнатенко, преодоление долларом США уровня 64 рублей, верхней границы фигуры «треугольник», в котором пара доллар-рубль находилась с апреля, создает риски дальнейшего роста курса в район 67,5 — 68 рублей.

«Что касается единой европейской валюты, то она будет расти менее агрессивно чем доллар, но тоже имеет шансы к подъему в район 76,5 — 77 рублей», — добавляет она.