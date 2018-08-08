Мрачные прогнозы: россияне не верят в светлое будущее

Согласно данным опроса «Левада-центра», индекс потребительских настроений в июле по сравнению с маем снизился на 6% до уровня 93 пункта.

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Больше всего снижение субъективных оценок проявилось в отношении будущего – перспективная составляющая сводного индекса ИПН упала на 7%, отмечает руководитель отдела изучения потребления и уровня жизни «Левада-центра» Марина Красильникова.

«Именно негативные ожидания развития экономической ситуации в стране, особенно в ближайшие 12 месяцев, стали основным источником разрастания пессимизма и пересмотра сегодняшних планов покупок и потребительских расходов», — пишет она.

В мае оптимистические ожидания преобладали, а в июле в полтора раза (с 21% до 30%) выросло число доли ответов о том, что ближайший год будет плохим для экономики страны. В июле 31% опрошенных посчитали, что лучше воздержаться от покупок. При том, что на протяжении последних полутора лет такое отрицательное мнение высказывали не более четверти респондентов, а в начале нынешнего года даже еще меньше – 19%, подчеркивает социолог.

В июле оценки текущего материального положения почти не изменились, а ожидания на будущее снизились на 4%.

«Ухудшение экономических ожиданий населения конечно же связано с планами по повышению пенсионного возраста, а также с решениями о повышении налогов. Негативные ожидания последствий этих мер распространились во всех слоях общества, а не только среди людей старших возрастов», — констатирует Марина Красильникова.

По ее мнению, обещание роста пенсий неработающим пенсионерам (пожалуй, единственный позитивный сигнал в связи с повышением пенсионного возраста) оказалось недостаточно убедительным аргументом даже для малоимущей части населения – среди людей малообеспеченных потребительские настроения в июле снизились более всего (минус 10%).

Ранее негативный эффект от повышения НДС оценил Банк России. Он также констатировал ухудшение инфляционных ожиданий населения.

В июне 2018 года инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев выросли до 9,8%, что соответствует уровню сентября-октября 2017 года (9,6-9,9%),

напоминает Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс».

По оценке аналитиков ЦБ, прямой эффект от повышения НДС добавит 0,8–0,95 процентного пункта к инфляции.

Вместе с тем возможно появление «вторичных эффектов на инфляцию». Они связаны с ростом инфляционных ожиданий и определенной степенью инертности в динамике цен. Департамент исследований и прогнозирования ЦБ отмечает, что наличие и масштаб вторичных эффектов зависят от политики Банка России по опережающему влиянию на инфляционные ожидания. И, таким образом, эффект на инфляцию может составить в 0,8-1,25 процентного пункта, резюмируют они.

В целом, аналитики ЦБ ждут «с большой вероятностью» в следующем году «временного ускорения инфляции немного выше» целевого уровня в 4% из-за повышения НДС.

Все эти опасения заставили регулятора не понижать ключевую ставку с уровня 7,25% годовых на последнем заседании, несмотря на то, что инфляция намного ниже целевого уровня в 4%. По оценке Росстата, индекс потребительских цен по итогам июля составил 2,5%.

Стоит также отметить, что в Департаменте исследований и прогнозирования ЦБ полагают, что прямой негативный эффект от повышения основной ставки НДС на два процентных пункта может составить около 0,5 процентного пункта от ВВП. Но аналитики надеются, что с «учетом компенсирующего увеличения расходов совокупный эффект на ВВП может оказаться положительным».

Население и сейчас испытывает материальные трудности, несмотря на мощный рост в начале года зарплат в бюджетном секторе, рост реальных располагаемых доходов населения остается слабым – в июне он составил 0,2% (к июню прошлого года), за полгода доходы выросли на 2,6%. Оборот розничной торговли вырос за январь-июнь также всего на 2,6%.

Речь идет все-таки о субъективной оценке населением состояния экономики, основанной на личном эмпирическом опыте, управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Отвечая на вопрос о перспективах, респонденты не опираются на данные Росстата, прогнозы Минэкономразвития и пр. Такие опросы наглядно показывают, что население не верит статистике, оно верит собственному опыту и относится к перспективе со скепсисом, добавляет эксперт. Не последнюю роль в формировании такого скепсиса безусловно играют сообщения о повышении НДС и порога пенсионного возраста.

«При том, что данные изменения, особенно изменение пенсионного возраста, не окажут сиюминутного эффекта в жизни подавляющего большинства россиян, в целом сам факт принятия правительством столь непопулярных мер, в глазах населения выглядит негативным индикатором, указывающим на возможные финансовые проблемы», — констатирует он.

По итогам года, согласно консенсус-прогнозу Reuters, российский ВВП вырастет на 1,8%. В третьем и четвертом кварталах текущего года темпы роста экономики составят, по мнению экономистов, 1,7% и 2,1% соответственно. Но при этом на следующий год прогноз дает только 1,7% роста. По оценке Минэкономразвития, темпы роста российской экономики будут колебаться вокруг 2% до 2021 года.