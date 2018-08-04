МИД России подсчитал «накаты» США

США ввели 54 пакета санкций против российских юридических и физических лиц, начиная с 2011 года — об этом говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова в связи с американскими санкциями против московского коммерческого банка «Агросоюз».

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«Это 54-й санкционный «накат» США на нашу страну с 2011 года. Даже американские политики, страдающие острой формой русофобии, стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают. Однако с маниакальным упорством продолжают гнуть свое. В результате лишь выставляют напоказ собственную беспомощность», — указал дипломат.

Он также раскритиковал ряд законопроектов американских сенаторов, которые находятся пока только на стадии обсуждения.

«Это относится и к целому вороху законопроектов, появившихся в последние дни в Конгрессе США. Их авторы требуют наращивания санкций в отношении нашей страны, поскольку ослеплены верой в непоколебимость американской гегемонии в мире. Свернуть Россию с ее пути, продиктовать нам свою волю у них, конечно, не получится», — пояснил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, он указал на связь данных инициатив американских политиков с готовящимися выборами в Палату представителей.

«Эти нелепые показательные выступления сенаторов и конгрессменов перед американской публикой в надежде получше запомниться избирателям в преддверии ноябрьских выборов вызывают у нас улыбку», — заключил Рябков.

Днем ранее Департамент управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявил, что ограничительные меры против банка «Агросоюз» введены за содействие сделки с участием представителя Хан Чан Су — главного управляющего Банка внешней торговли (основного валютного банка Северной Кореи).

«Если какое-либо государство-член ООН узнает, что какое-либо лицо работает от имени или по поручению банка КНДР или другого финансового учреждения Северной Кореи, власти должны высылать этого человека со своей территории. Поэтому Хан Чан Су должен был быть выслан из России. Тем не менее, в 2018 году, российский банк «Агросоюз» продолжал оказывать услуги Хан Чан Су, в нарушение обязательств России в ООН», — говорится в заявлении американского ведомства.

В США также указали, что банк открыл несколько банковских счетов как минимум для трех компаний, связанных с северокорейским банком.

«Агросоюз» и Северная Корея имеют длительные отношения: с 2009 по 2013 годы банк обрабатывал миллионы долларов по сделкам через счета, принадлежащие северокорейским коммерческим банкам. Согласно сегодняшнему решению, США блокируют все имущество и любые другие активы «Агросоюза» на американской территории, даже и в случае их передачи другому лицу», — резюмировалось сообщение Минфина США.

В тот же день постоянный представитель США в ООН Ники Хейли выступила с обвинением в адрес России в нарушении резолюции, принятой в ООН в отношении КНДР из-за якобы приема на работу северокорейских граждан российской стороной.

«Заслуживающие доверия сообщения о том, что Россия нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН о труде работников из Северной Кореи в других государствах вызывает глубокую озабоченность. Слова стоят мало — Россия не может на словах поддерживать санкции Совета Безопасности только для того, чтобы нарушать их своими действиями», — заявила дипломат.

Она также указала, что подобная информация вызывает особенное беспокойство из-за того, что Россия отказалась признать нарушения Северной Кореей в перегонке нефти, заблокировав запрос США о введении санкций.

Помимо этого, в пятницу 3 августа стало известно о том, что в Конгрессе США заявили о необходимости ограничить право России на использование механизма объявления в международный розыск лиц по линии Интерпола из-за того, что Москва якобы злоупотребляет этой опцией.

Соответствующие нормы содержатся в тексте законопроекта о резком ужесточении американских санкций в отношении России. Американские сенаторы заявили, что Москва злоупотребляла механизмом «красных уведомлений» международной полиции с преимущественно политическими целями и для осуществления допросов и преследования своих политических оппонентов.

Кроме того, в Конгрессе выразили убеждения в том, что лицам, объявленным в розыск Интерполом по запросу России, не должен ограничиваться въезд в США, а также за ними нужно закрепить право подавать документы на получение политического убежища.

Накануне аналитики Citi спрогнозировали, что российский рубль может подешеветь на 15%, если США введут санкции против госдолга РФ. Это произойдет в том случае, если ограничения коснутся всех облигаций. Тогда курс может упасть до 70 рублей за доллар. Если же санкции затронут лишь новые облигации, падение рубля будет втрое ниже, передает ФАН.

Также, сообщалось, что США подготовили проект новых антироссийских санкций, которые могут стать самыми жесткими со времен начала политики экономических ограничений в отношении Москвы. Ранее сенаторы внесли в верхнюю палату американского конгресса соответствующий законопроект. Его подготовили трое демократов - Джин Шахин, Роберт Менендес и Бен Кардин, а также представители республиканской партии Линдси Грэм, Джон Маккейн и Кори Гарднер. Санкции могут затронуть российских политиков и бизнесменов, а также ограничат американские инвестиции на российском рынке, передает НСН.