Крым остался без западных отелей

Американская управляющая компания сети отелей Best Western Hotels & Resorts, последняя работавшая в Крыму западная корпорация отельеров, покинула полуостров из-за санкций, введенных Евросоюзом и США после вхождения территории в состав РФ, приводит Reuters слова двух сотрудников отеля.

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Построенное в середине XX века в стиле сталинского неоклассицизма здание в 2000-х получило название «Best Western Севастополь». Отель по-прежнему работает, но бренд Best Western исчез из оформления и систем бронирования. Теперь отель называет себя «Гостиница Севастополь и спа».

После смены вывески отель не изменил уровня сервиса, все так же предлагая завтраки на живописной террасе с видом на бухту и комнаты по $100 за ночь. В разные годы эта гостиница принимала туристов, известных политиков и деятелей культуры, включая лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского.

Best Western не владеет и не управляет отелями, но предоставляет их владельцам или операторам право использовать бренд, маркетинговую и другую поддержку. Сотрудник отеля рассказал, что договор о франшизе с Best Western прекратил действие в октябре прошлого года из-за санкций.

«Теперь мы называемся просто «Гостиница Севастополь». Но ничего не поменялось, стандарты те же, три звезды. Просто перестали платить за франшизу», — рассказали в отеле.

Двумя неделями ранее сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com подтвердил, что изменил работу сайта и процесса бронирования таким образом, чтобы пользователи, который хотят забронировать номер на территории Крыма, могли сделать это только в рамках деловой поездки.

«Как голландская компания, предлагающая свои услуги с территории Нидерландов и имеющая там веб-сайт, Booking.com скорректировала работу веб-сайта и процесса бронирования, чтобы быть уверенной, что пользователи, которые хотят забронировать объект размещения в Крыму, смогли сделать это при условии, что их целью является только бизнес-путешествие», — пояснили в пресс-службе компании.

В службе поддержки клиентов «Газете.Ru» заявили, что с бронированием отдыха в Крыму часто возникают подобные проблемы.

«С Крымом обычно бывают такие странные ситуации, например, нельзя читать отзывы из-за санкций. Разные есть нюансы, каждый раз узнаем что-то новенькое. Это как раз-таки законодательство российское. Из-за этих вот санкций бывают такие неприятные моменты», — сообщил оператор.

При этом, если поставить под поисковой строкой галочку напротив «Я путешествую по работе», сервис выдаст больше 2,5 тыс. вариантов для недельного отдыха. В службе поддержки отметили, что разницы между бронированием «для отдыха» и «по работе» нет.

«Если вы отметите галочку, что вы путешествуете по работе, то все объекты будут выходить в нашей системе. Если убрать, то нет. Это как раз из-за санкций. На самом деле никто не будет это проверять. Просто формальность — поставить галочку», — объяснила оператор Booking.com.

В этой связи вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников считает, что сервис бронирования отелей Booking.com потеряет больше, чем крымские отельеры

и даже туристы, передает НСН.

«И надо понимать, что те люди, которые для себя выбрали Крым, они в любом случае смогут найти альтернативные варианты, так как это РФ. Основной клиент, это граждане России, для которых не обязательно бронировать именно через Booking.com. Есть, может быть, менее известные агрегаторы, типа «Броневика», — сказал топ-менеджер.

Он также указал на возможную выгоду отелей в этой ситуации.

«Отель вместо того, чтобы платить Booking.com 18% комиссии, лучше вложится в собственное продвижение сайта, в другие каналы продаж. И я думаю, что это Booking больше потеряет от отказа работать, чем отели. Потеряет что-то клиент, сам Booking, но не думаю, что потеряют отели», — пояснил Колесников.

Весной 2014 года сеть фаст-фуда McDonald's закрыла три своих заведения в Крыму, передает ФАН.

«В связи с производственными причинами, независимыми от компании «Макдоналдс», деятельность заведений, расположенных в Симферополе, Севастополе и Ялте, была временно приостановлена», — указывалось в сообщении компании.

Закрытие западных компаний в Крыму стало следствием того, что Украина и Запад не признают присоединение Крыма к России.