Снова санкции: российский банк пострадал из-за Северной Кореи

США расширили санкционные списки в отношении КНДР. В список было добавлено физическое лицо из России, коммерческий банк «Агросоюз», зарегистрированный в России, а также еще одна китайская и одна северокорейская организация. Об этом говорится в сообщении управления по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

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Эти меры были введены за нарушения лицами и организациями режима санкций США и резолюций Совета Безопасности ООН, говорится в сопроводительном документе министерства.

«Соединенные Штаты продолжат следить за соблюдением американских санкций и санкций ООН и перекрывать незаконные пути получения прибыли для КНДР. Наши санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока мы не добьемся полной и проверяемой денуклеаризации Северной Кореи»,

— приводит ведомство слова министра финансов Стивена Мнучина.

Физическим лицом, подпавшим под обновленные санкции, стал Ли Чжон Вон. По информации Вашингтона, он находится в России и является представителем Внешторгбанка КНДР в Москве. В США полагают, что он способствовал «проведению значительных денежных транзакций в КНДР через «Агросоюз».

В санкционный список теперь также попали гражданин Северной Кореи Вон Чон, китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейская компания Korea Ungum Corporation.

В конце июня президент США Дональд Трамп продлил еще на один год санкции против Северной Кореи по закону «О международных чрезвычайных экономических полномочиях».

Действующий санкционный режим со стороны США предусматривает в том числе финансовые санкции, оружейное эмбарго, запрет на поставки ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения, а также экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции.

При этом в июле в Сингапуре состоялась первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров даже подписали совместный документ. Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности.

Что касается банка «Агросоюз», то, согласно информации на сайте банка, кредитное учреждение получило государственную регистрацию 17 мая 1991 года. Головной офис банка расположен в Москве, а филиалы кредитного учреждения — в Оренбурге и Санкт-Петербурге.

По информации на сайте Центробанка, 100% банка принадлежит Андрею Шляховому. Ранее он возглавлял правление и был членом совета директоров МТС Банка и входил в совет директоров East-West United Bank (Люксембург), а также «Азиатско-Тихоокеанского банка» (АТБ). При этом АТБ был передан в апреле фонду консолидации активов банковского сектора на санацию.

Кроме того, Андрей Шляховский входил в совет директоров Фонда развития Дальнего Востока.

По словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, Андрей Шляховский выступает также единственным собственником УМ-Банка, который базируется в Москве. При этом, учитывая сферы деятельности Шляхового, можно предположить, что «Агросоюз» не являлся для него центральным бизнес-интересом.

В соответствии с вступлением в силу с 1 июля 2014 года закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) ООО КБ «Агросоюз» осуществил регистрацию в налоговой службе США (IRS) в статусе финансового института, полностью участвующего в соблюдении требования FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act, требования подразумевают информирование налогового управления США обо всех находящихся в банке счетах и доходах американских налоговых резидентов), говорится на сайте банка.

Получить оперативный комментарий у банка не удалось.

«Банк «Агросоюз» — небольшой по размеру активов и малоизвестный банк (на 1 июля банк занимал 202 место среди российских банков по размеру активов с показателем 11,4 миллиарда рублей). Никакой особой значимости для российской банковской системы банк не представляет. Однако сообщается, что банк способствовал проведению многомиллионных транзакций через счета северокорейских банков. Санкции против банка, прежде всего, означают ограничения на проведение операций в зарубежных юрисдикциях», — комментирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

Капитал банка составляет около 1,72 млрд рублей, а чистая прибыль за 2017 год, согласно отчету, составила 3,05 млн рублей против 4,21 млн рублей убытка в 2016 году. «Из этих цифр видно, что банк имеет небольшой вес в банковской системе страны», — говорит аналитик «Финам» Алексей Калачев.

«В принципе санкции не должны сильно ударить по деятельности банка, не похоже, что он участвует в международных расчетах. Но, учитывая его небольшой масштаб, любой фактор, например, отток клиентов, может вызвать проблемы»,

— говорит Калачев.

Санкции, разумеется, парализуют работу банка по взаимодействию с рядом организаций, а также сделают невозможной его работу на международной арене, однако вряд ли это приведет к ликвидации банка, соглашается Жарский.

«Попадание под американские санкции вовсе не означает для банка крах, хотя кредитному учреждению, вероятно, придётся свернуть операции на международном рынке. Также придётся прекратить операции с долларами США, что может нанести довольно ощутимый удар по банку. Кроме того, могут быть заблокированы карты «Виза» и «Мастеркард», эмитированные этим банком», — резюмирует начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.