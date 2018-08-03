«Новое время» наступило: большая чистка Банка России

В пятницу Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Новое время». Об этом сообщается на сайте регулятора.

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По величине активов банк на 1 июля занимал 429-е место в банковской системе России.

Как отмечается в сообщении регулятора, лицензия «Нового времени» аннулирована Банком России на основании статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» в порядке добровольной ликвидации и направлением в Банк России соответствующего ходатайства.

Банк является участником системы страхования вкладов. А значит, предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Выводили активы и отмывали капитал

С начала года Банк России отозвал лицензии более чем у 35 банков и НКО.

Так, ранее в июле Центробанк отозвал банковскую лицензию у «Нового промышленного банка». Уточняется, что проблемы в деятельности АО «Новый Промышленный Банк» возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе кредитной организации значительного объема активов низкого качества.

По величине активов «Новый промышленный банк» на 1 июня занимал 446-е место в банковской системе России.

Также ЦБ в июле лишил лицензии Южный региональный банк. Отмечалось, что у зарегистрированного в Ростове-на-Дону банка лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 20 июля этого года. ЦБ пояснил свое решение тем, что Южный региональный банк не исполнял кредитные законы.

В прошлом месяце сообщалось также об отзыве лицензии на проведение банковских операций у АО «Тагилбанк» — с 20 июля. «Тагилбанк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк занимал 421-е место в банковской системе России.

Наконец, в июле ЦБ отозвал лицензию у банка «Таатта» из Якутии. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что кредитная организация занимала 220-е место в России и «не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Республики Саха (Якутия)».

«Проблемы в деятельности кредитной организации Банк «Таатта» АО возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества», — рассказали в ЦБ.

Также отмечается, что накануне отзыва лицензии руководители и собственники банка начали масштабно выводить активы. Регулятор указывает, что соответствующая информация будет направлена в правоохранительные органы.

Всего с начала года ЦБ отозвал лицензии у 34 мелких и средних банков.

Социально значимых вернут к жизни

Банк России намерен не только отбирать у проблемных банков лицензии, но реанимировать их и выставлять на продажу, если банк является социально значимым в регионе кредитным учреждением. До конца года решено, например, продать Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). Этот актив будет интересен частным инвесторам, заявлял журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

«Мы будет выставлять АТБ на продажу, на конкурсной основе, это следует делать по закону. Эти мероприятия начнутся в сентябре. Мы считаем, что частные банковские и небанковские группы будут заинтересованы в приобретении такого актива у ЦБ», — сказал Поздышев.

Он обосновал свою точку зрения. Во-первых, ЦБ полностью проверил качество активов и внутренних процедур. Во- вторых, сам этот актив, является привлекательным. «Он уже после нескольких месяцев работы временной администрации (она вошла в апреле) является операционно прибыльным», — сказал представитель ЦБ.

Поздышев считает, что АТБ будет продан за один капитал в лучшем случае. «Трудно рассчитывать на продажу банка с коэффициентом, превышающим один капитал. Это объективно. Соответственно, мы предполагаем, что АТБ банк будет продан в лучшем случае за один капитал», — заявил он.

Зампред Банка России уточнил, что «дыра» в капитале АТБ составляет 2,5 млрд рублей, в течение августа банк будет докапитализирован на 10 млрд рублей. АТБ не войдет ни в одну из крупных санируемых групп. Этот банк — с небольшим размером капитала в масштабах банковской системы, отметили в ЦБ.

Баланс АТБ — немногим больше 100 млрд рублей, но тем не менее этот банк значимый для Дальнего Востока. Планируется в течение августа завершить докапитализацию. После работы временной администрации, которая сделала оценку, отрицательный капитал банка составил всего 2,5 млрд рублей. До конца августа ЦБ планирует завершить процедуры по докапитализации, на это понадобится около 10 млрд рублей.

«После докапитализации капитал банка составит 8-9 млрд рублей в силу особенностей расчета капитала», — добавил Поздышев.

В Центробанке отмечали, что АТБ является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. По данным регулятора, АТБ занимает 60 место по величине активов среди российских банков, его активы на 1 апреля составили 120 млрд рублей.