Сценарий уже готов: как США обрушат рубль

Рубль опускается все ниже. На открытии торгов 2 августа курс национальной валюты на Московской бирже упал на 8 коп. относительно доллара — до 63,14 руб. за одну единицу американской валюты. Курс евро при этом также вырос на 8 коп., до 72,83 руб.

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Эксперты Citigroup подсчитали,что санкции США в отношении российского госдолга — если американское руководство все же решит их ввести — могут обрушить курс рубля примерно на 15%. В этом случае курс доллара по отношению к национальной валюте вырастет с нынешних 63 руб. до 70-73 руб.

В обзоре аналитиков Citi отмечается, что в июне 2018 года среди всех владельцев ОФЗ доля нерезидентов составляла порядка 28%, а $35 млрд.

«В худшем сценарии, при котором доля нерезидентов среди владельцев российских ОФЗ сократится с 28% до 0%, мы ожидаем, что доходность десятилетних ОФЗ может вырасти с текущих 7,76% до 8,61% к концу 2018 года и 11,9% к концу 2019 года.

Дополнительный отток капитала, связанный с этим событием, может сильно ослабить рубль — примерно на 15% до 70 рублей за доллар», — пишут аналитики.

О возможности введения санкций в отношении российских ОФЗ в США говорят уже давно. Весной представители конгресса США даже подготовили соответствующий законопроект «Акт о солидарности с Великобританией против нарушений России», где в том числе был прописан полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом нашей страны. В апреле этот документ одобрения не получил.

Министр финансов США Стивен Мнучин прямо заявил, что его ведомство выступает против подобных действий,которые могут оказать негативное воздействие на весь международный финансовый рынок.

Тем не менее, тема распространения санкций на российские деривативы периодически всплывает во властных структурах США.

Так, в июле 2018 года стало известно, что сенаторы США Линдси Грэм и Боб Менендес разрабатывают «всеобъемлющий» законопроект о новых санкциях против России, в который намерены включить санкции против энергетического и финансового секторов России, российских бизнесменов и предприятий с госучастием, санкции в отношении суверенного долга.

Эксперты Citi подсчитали, что

если санкции будут введены только в отношении покупки новых выпусков ОФЗ, рубль ослабнет примерно на 5% до 65-66 рублей за доллар, а доходность облигаций может вырасти на 2 процентных пункта.

«В этом сценарии доля нерезидентов на российском рынке ОФЗ снизится до 21% к концу 2019 года», — отмечается в обзоре.

Впрочем, даже без новых санкций будущее российского рынка ОФЗ у экспертов не вызывает большого оптимизма.

«Главным фактором, сокращающим доходность ОФЗ в прошлом, было снижение ключевой ставки ЦБ. Сейчас этот фактор не способен компенсировать постепенное увеличение мультипликатора долг/ВВП», — говорится в обзоре.

При снижении ключевой ставки с 7,25% до 6,75% к декабрю 2019 года и росте ВВП на уровне 2% в 2018 году и 1,8% в 2019 году доходность десятилетних ОФЗ вырастет до 8,5% к концу 2019 года, полагают эксперты Citi.

При этом,по мнению аналитиков, сохранение уровня доходности ОФЗ возможно только в случае смягчения санкций.

«В этом сценарии доля нерезидентов среди владельцев ОФЗ вырастет до 40% к концу 2019 года. В этом случае к концу 2019 года мы ожидаем доходность ОФЗ на уровне 7,78%», — говорится в обзоре.

Еще весной глава РСПП Александр Шохин отмечал, что ограничения в отношении суверенного долга РФ стали бы настоящей экономической войной.



«Если еще, не дай бог, американцы решат нанести удар по суверенным бумагам, то не исключено бегство и из суверенных бумаг (помимо текущего оттока средств из акций подсанкционных компаний — «Газета.Ru»). Но, надеюсь, до этого не дойдет, потому что

это настоящая экономическая война — похлеще изоляции, которой подвергался СССР во время «холодной войны», — заявил Шохин.

Между тем, даже без дополнительных ограничений со стороны американского регулятора интерес иностранных инвесторов к российским ОФЗ снижается. Так, согласно июльскому отчету ЦБ, доля инвесторов-нерезидентов в российских облигациях упала до 28,2% — минимальное значение за год.

Ниже 30% этот показатель последний раз опускался только в феврале 2017 года.

Не добавляет оптимизма рублю и политика Федеральной резервной системы США. Несмотря на то,что комитет по открытым рынкам ФРС США 1 августа сохранил ставку на уровне 1,75-2%.



Как отмечает Александр Тараскин, финансовый аналитик «БКС Премьер», ФРС по прогнозам сохранит свой ястребиный настрой и уже на следующем сентябрьском заседании продолжит цикл повышения коридора ставок. «Макростатистика говорит в пользу этого сценария: экономика США на максимальном подъеме за прошедшие десятилетия», — говорит эксперт.



Продолжение повышения ставки, которого эксперты ждут уже осенью, приведет к новому витку оттока средств с развивающихся рынков, в том числе из России, что приведет к ослаблению рубля.